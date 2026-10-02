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Kevin De Bruyne remonte le temps ! Le maestro belge brille avec un doublé lors d’une victoire éclatante contre la Turquie
De Bruyne inspire Manchester United au stade Maurice-Dufrasne
L’âge n’est manifestement qu’un chiffre pour De Bruyne, qui a orchestré le démantèlement tactique de la Turquie vendredi soir. Au stade Maurice Dufrasne, le milieu de terrain de 35 ans n’a montré aucun signe de ralentissement, dictant le tempo de ce match de Ligue des nations de l’UEFA A dès le coup d’envoi.
La Belgique abordait la rencontre en sachant qu’elle avait besoin d’un résultat solide pour préserver sa position dans le groupe, et son capitaine a répondu présent avec une prestation digne de ses plus grandes années, faite de précision et de puissance. L’ouverture du score est arrivée dès la 10e minute. De Bruyne a mis en avant son équilibre et sa vision du jeu caractéristiques, éliminant un défenseur à l’entrée de la surface avant de choisir le moment parfait pour frapper. Il a glissé le ballon avec précision dans le petit filet gauche, ne laissant aucune chance au gardien turc de se reprendre.
Le technicien italien Vincenzo Montella a tenté de remobiliser ses troupes, mais la Turquie a eu du mal à trouver son rythme face à un bloc défensif belge discipliné. Malgré la présence de talents comme Arda Guler et Baris Alper Yilmaz dans le onze de départ, les visiteurs ont éprouvé des difficultés à percer les lignes belges.
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Soirée marquante pour la légende belge
L’influence de De Bruyne n’a fait que grandir à mesure que le match avançait en seconde période. À la 60e minute, il a signé le moment du match, en décochant une frappe lointaine dont il a le secret, qui est allée se loger dans la lucarne. Ce n’était pas seulement un but pour doubler la mise, c’était aussi un moment historique pour le joueur. Avec cette réalisation, le milieu de terrain a atteint les 201 buts en carrière, une performance stupéfiante pour un joueur principalement connu pour sa créativité plutôt que pour sa finition.
Désormais à Naples, le meneur de jeu continue d’être un facteur décisif tant sur la scène nationale qu’internationale. Son total en sélection est passé à 40 buts pour son pays, renforçant encore davantage son héritage comme l’un des plus grands joueurs à avoir jamais porté le maillot de la Belgique. Les supporters à Liège ont assisté à une « magnifique performance » de leur capitaine.
Lukaku donne plus d’ampleur au score
Si De Bruyne a monopolisé les gros titres, les joueurs qui l’entouraient ont fait en sorte qu’il n’y ait aucun retour possible pour les visiteurs. Romelu Lukaku, entré en jeu depuis le banc, n’a eu besoin que de peu de temps pour inscrire son nom au tableau d’affichage. À la 75e minute, il a repris parfaitement un centre venu du côté droit pour porter le score à 3-0. Une finition typique d’avant-centre, qui a mis en lumière la profondeur de banc supérieure de la Belgique et sa présence physique dans la surface, mettant le résultat hors de tout doute pour le dernier quart de la rencontre.
La frustration de la Turquie était évidente à mesure que le temps s’égrenait. Après avoir perdu ses deux sorties précédentes dans la compétition, cette troisième défaite consécutive la laisse à la dernière place du classement, sans le moindre point à montrer pour ses efforts. La sélection nationale fait désormais face à une montagne à gravir si elle veut éviter la relégation de l’élite de la Ligue des nations.
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La Belgique vise la première place
Cette victoire permet à la Belgique de compter six points, ce qui la maintient solidement à la deuxième place du groupe A. La France occupe actuellement la tête du groupe avec sept points après son match nul contre l’Italie, troisième avec quatre points, ce qui laisse la course totalement ouverte après trois journées de Ligue des nations.
Pour la Turquie, l’attention doit désormais se porter sur ses prochains matches, alors qu’elle cherche désespérément à mettre fin à sa série de défaites. L’entraîneur italien devra vite trouver des solutions, notamment face à la fragilité défensive de son équipe et à son incapacité à contenir les meneurs de jeu de très haut niveau.
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