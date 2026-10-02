L’âge n’est manifestement qu’un chiffre pour De Bruyne, qui a orchestré le démantèlement tactique de la Turquie vendredi soir. Au stade Maurice Dufrasne, le milieu de terrain de 35 ans n’a montré aucun signe de ralentissement, dictant le tempo de ce match de Ligue des nations de l’UEFA A dès le coup d’envoi.

La Belgique abordait la rencontre en sachant qu’elle avait besoin d’un résultat solide pour préserver sa position dans le groupe, et son capitaine a répondu présent avec une prestation digne de ses plus grandes années, faite de précision et de puissance. L’ouverture du score est arrivée dès la 10e minute. De Bruyne a mis en avant son équilibre et sa vision du jeu caractéristiques, éliminant un défenseur à l’entrée de la surface avant de choisir le moment parfait pour frapper. Il a glissé le ballon avec précision dans le petit filet gauche, ne laissant aucune chance au gardien turc de se reprendre.

Le technicien italien Vincenzo Montella a tenté de remobiliser ses troupes, mais la Turquie a eu du mal à trouver son rythme face à un bloc défensif belge discipliné. Malgré la présence de talents comme Arda Guler et Baris Alper Yilmaz dans le onze de départ, les visiteurs ont éprouvé des difficultés à percer les lignes belges.