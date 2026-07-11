Le parcours de la Belgique en Coupe du monde s'est achevé sur une défaite 2-1 face à l'Espagne, laissant planer le doute sur l'avenir de deux de ses joueurs les plus expérimentés. De Bruyne et Courtois ont tous deux refusé de s'engager fermement avec l'équipe nationale après le tournoi.

De Bruyne, qui a porté le maillot des Diables Rouges pour la 124e fois, a reconnu que les contraintes physiques du football de haut niveau l’avaient éprouvé, d’autant qu’il sort d’une période compliquée marquée par une opération des ischio-jambiers fin 2025. Quant à Courtois, son tournoi s’est terminé sur une sortie prématurée en raison d’une blessure au quadriceps, alors qu’il voulait poursuivre.