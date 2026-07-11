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Kevin De Bruyne et Thibaut Courtois font part de leurs doutes concernant leur avenir en équipe de Belgique, tandis que plusieurs cadres envisagent une retraite internationale après l’élimination en Coupe du monde
Les stars belges laissent leur avenir en suspens après leur élimination de la Coupe du monde
Le parcours de la Belgique en Coupe du monde s'est achevé sur une défaite 2-1 face à l'Espagne, laissant planer le doute sur l'avenir de deux de ses joueurs les plus expérimentés. De Bruyne et Courtois ont tous deux refusé de s'engager fermement avec l'équipe nationale après le tournoi.
De Bruyne, qui a porté le maillot des Diables Rouges pour la 124e fois, a reconnu que les contraintes physiques du football de haut niveau l’avaient éprouvé, d’autant qu’il sort d’une période compliquée marquée par une opération des ischio-jambiers fin 2025. Quant à Courtois, son tournoi s’est terminé sur une sortie prématurée en raison d’une blessure au quadriceps, alors qu’il voulait poursuivre.
- Getty Images Sport
De Bruyne envisage un congé sabbatique pour récupérer de la fatigue physique accumulée.
Après l’élimination de la Belgique, Kevin De Bruyne a fait part de son intention de prendre « une pause » avec les Diables Rouges, évoquant le lourd tribut physique qu’il a payé ces dernières saisons.
« J'ai vécu deux ou trois années difficiles et j'ai subi une opération chirurgicale importante », a déclaré De Bruyne à Sporza. « J'ai 35 ans. Je suis fier d'être ici, de tout donner chaque jour et de pouvoir servir d'exemple à cette jeune équipe. »
Interrogé sur une éventuelle dernière sortie sous le maillot belge, il a conclu : « Je ne crois pas, mais accordez-moi d’abord une pause. La saison a été intense, on verra ensuite. »
L'avenir de Courtois s'inscrit en pointillé après le psychodrame de son remplacement.
Courtois, qui a joué un rôle clé tout au long de la phase de poules, a dû mettre un terme à son tournoi en raison d’une blessure. Le gardien du Real Madrid, qui compte 115 sélections à son actif, s’est exprimé sur son avenir en équipe nationale.
« Ce serait bien de faire une pause d’un an dans la Ligue des Nations pour pouvoir me reposer un peu », a expliqué Courtois. « Je pourrai ensuite garder les buts pour les qualifications à l’Euro et pour le Championnat d’Europe lui-même. C’est désormais au sélectionneur national et à la fédération de prendre une décision.
« Je vais en discuter avec Vincent Mannaert et le sélectionneur national. S’ils ne partagent pas mon point de vue, je devrai alors me demander si je peux rester un Diable Rouge. C’était peut-être mon dernier match en sélection. »
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Des discussions cruciales s’engagent pour forger l’avenir de la Belgique.
De Bruyne devrait prendre du recul avant de décider de poursuivre, ou non, sa carrière internationale. Courtois, lui, s'entretiendra avec Garcia et Mannaert : l'issue de ces discussions devrait déterminer s'il reste dans les plans de la Belgique ou s'il met un terme à sa carrière internationale.
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