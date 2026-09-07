Selon Corriere dello Sport, Naples a repris l’entraînement à Castel Volturno pour préparer son entrée en Ligue des champions contre Arsenal, mercredi soir, au stade Diego Armando Maradona. L’entraîneur Massimiliano Allegri prévoit des ajustements importants dans sa composition afin de tourner la page après la douloureuse défaite du week-end contre l’Inter Milan à San Siro.

Kevin De Bruyne est prêt à connaître sa première titularisation avec Naples, en remplacement d’Antonio Vergara dans le secteur offensif.

Cette rencontre revêt une importance particulière pour De Bruyne, qui affronte l’équipe contre laquelle il a inscrit le plus de buts dans sa carrière.