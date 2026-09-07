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Kevin De Bruyne en passe d’être titularisé pour la première fois avec Naples contre Arsenal, alors que Massimiliano Allegri prévoit des changements en Ligue des champions
De Bruyne en passe d’être titulaire pour la première fois
Selon Corriere dello Sport, Naples a repris l’entraînement à Castel Volturno pour préparer son entrée en Ligue des champions contre Arsenal, mercredi soir, au stade Diego Armando Maradona. L’entraîneur Massimiliano Allegri prévoit des ajustements importants dans sa composition afin de tourner la page après la douloureuse défaite du week-end contre l’Inter Milan à San Siro.
Kevin De Bruyne est prêt à connaître sa première titularisation avec Naples, en remplacement d’Antonio Vergara dans le secteur offensif.
Cette rencontre revêt une importance particulière pour De Bruyne, qui affronte l’équipe contre laquelle il a inscrit le plus de buts dans sa carrière.
- Jonathan Moscrop
Le meneur de jeu belge affiche un bilan redoutable contre Arsenal
La présence de De Bruyne apporte une qualité d’élite éprouvée au milieu de terrain de Naples avant sa 83e apparition en Ligue des champions. Le meneur de jeu belge a inscrit huit buts en carrière contre Arsenal en 22 confrontations toutes compétitions confondues.
Son bilan est tout aussi impressionnant ces dernières années, avec une implication sur 12 buts lors de ses 17 dernières titularisations contre Arsenal, dont trois buts et deux passes décisives lors de leurs trois dernières rencontres.
Rasmus Hojlund semble lui aussi pouvoir profiter du service de De Bruyne, après avoir déjà inscrit un doublé sur deux passes décisives de De Bruyne contre le Sporting CP.
Allegri envisage une rotation supplémentaire dans sa sélection
Allegri envisage plusieurs ajustements tactiques parallèlement à l'entrée de De Bruyne. Mathias Olivera est en concurrence avec Leonardo Spinazzola pour le poste d'arrière gauche dans la défense à quatre de Naples.
Au milieu de terrain, Billy Gilmour pourrait remplacer Stanislav Lobotka, qui a été remplacé à San Siro en raison de la fatigue après une charge de travail intense.
Cependant, Naples reste privé d'Alessandro Buongiorno, Davide Marianucci et Gennaro Giovane, qui ont tous été exclus de la liste soumise à l'UEFA pour la phase de ligue.
- Orange Pictures
L’opération de McTominay et un calendrier chargé
Naples doit faire face à un nouveau contretemps dans son effectif avec des nouvelles concernant le milieu de terrain Scott McTominay. L'international écossais va subir une opération en Angleterre dans les prochaines heures pour corriger une arythmie bénigne, bien qu'il figure toujours sur la liste UEFA de Naples.
Allegri doit gérer un calendrier infernal, avec des matches de Serie A contre Bologne et la Fiorentina qui suivront de près leur rendez-vous européen.
Naples cherchera à s'appuyer sur le bilan exceptionnel de De Bruyne contre des adversaires anglais pour réussir ses débuts en Ligue des champions.
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