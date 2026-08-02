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Kevin De Bruyne à Galatasaray ? Le géant turc prépare un transfert retentissant alors que la star de Naples, mécontente, est de plus en plus frustrée par sa vie en Serie A
Galatasaray vise un ambitieux transfert de De Bruyne
Galatasaray prépare une offre importante pour attirer De Bruyne loin de Naples durant l’actuel mercato. Selon l’expert des transferts Ekrem Konur, le géant turc espère que la frustration croissante du joueur de 35 ans vis-à-vis de la direction sportive à Naples pourrait ouvrir la porte à un transfert vers Istanbul.
Si l’ancien meneur de jeu de Manchester City reste l’un des joueurs les plus titrés de sa génération, sa première saison en Serie A a été marquée par l’irrégularité et des frictions internes. De Bruyne n’a disputé que 21 matches toutes compétitions confondues, même s’il a encore démontré toute sa classe en inscrivant cinq buts et en délivrant quatre passes décisives.
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Friction tactique et retombées de Conte
Le cœur du mécontentement de De Bruyne semble venir d’un décalage tactique pendant son passage sous les ordres de l’ancien entraîneur Antonio Conte. Le milieu de terrain a exprimé ouvertement son insatisfaction, déclarant notamment : « C’était difficile pour moi parce que Conte a une vision du football très différente de la mienne... Nous jouons de manière très défensive. Si vous marquez un but à chaque match dans un 5-4-1... Ce n’est pas si génial. »
Sa relation avec l’ancien entraîneur de Chelsea et de Tottenham a atteint un point de rupture à la fin de la saison, le Belge admettant publiquement qu’il était soulagé de voir le technicien partir. « Suis-je heureux que Conte parte ? Pour moi, oui. »
La direction de Naples tient bon
Malgré l’indignation publique, la direction de Naples a tenté d’afficher un front uni. Le directeur sportif Giovanni Manna a abordé directement la situation, reconnaissant que si le club était au courant des commentaires du joueur, il le considère toujours comme un élément essentiel. Manna a indiqué que le club « n’a pas apprécié certaines de ses paroles » mais a insisté sur le fait que le milieu de terrain est toujours sous contrat et qu’il est censé remplir ses obligations envers le club.
Manna s’est montré ferme en affirmant que le joueur n’a pas le pouvoir de dicter son départ, déclarant : « Kevin n’a pas à décider s’il reste ou s’il part ; il fait partie du projet et se mettra à la disposition de l’entraîneur, comme tous les autres joueurs. »
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L’ère Allegri fait face à des défis immédiats
Alors que Naples entre dans l’ère Massimiliano Allegri, l’entraîneur doit trouver un moyen de relancer un effectif qui a été en dessous des attentes la saison dernière. Le directeur a reconnu que De Bruyne ne s’était pas encore entretenu avec le nouveau patron, mais qu’une rencontre est prévue au début de la préparation d’avant-saison. Avec Galatasaray prêt à passer à l’action, Naples doit décider si conserver un vétéran mécontent vaut le risque financier et celui pour le vestiaire.
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