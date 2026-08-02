Galatasaray prépare une offre importante pour attirer De Bruyne loin de Naples durant l’actuel mercato. Selon l’expert des transferts Ekrem Konur, le géant turc espère que la frustration croissante du joueur de 35 ans vis-à-vis de la direction sportive à Naples pourrait ouvrir la porte à un transfert vers Istanbul.

Si l’ancien meneur de jeu de Manchester City reste l’un des joueurs les plus titrés de sa génération, sa première saison en Serie A a été marquée par l’irrégularité et des frictions internes. De Bruyne n’a disputé que 21 matches toutes compétitions confondues, même s’il a encore démontré toute sa classe en inscrivant cinq buts et en délivrant quatre passes décisives.



