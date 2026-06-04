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Kevin De Bruyne a été critiqué par un ancien sélectionneur de l’Angleterre et de l’Italie après que le meneur de jeu a déclaré se réjouir du départ d’Antonio Conte de Naples
Capello exhorte De Bruyne à mener une réflexion personnelle
Réagissant vivement aux récentes déclarations du milieu de terrain de Naples, Capello n’a pas mâché ses mots pour juger l’attitude du joueur. S’adressant à Sky Sport Italia, l’ancien sélectionneur de l’Angleterre et du Real Madrid a laissé entendre que les critiques du Belge à l’égard des schémas tactiques n’étaient qu’un moyen d’échapper à sa responsabilité personnelle dans une saison difficile.
« Les gens rejettent toujours la faute sur les autres ; ils devraient se regarder dans un miroir. A-t-il vraiment rejoint un club en s'attendant à ce qu'il remodèle tout son système de jeu juste pour lui ? Je pense que Conte a agi dans l'intérêt de l'équipe avec ses choix tactiques. J'ai beaucoup de respect pour De Bruyne, mais il aurait dû faire son examen de conscience avant de s'exprimer », a déclaré Capello.
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Le soulagement de De Bruyne après le départ de Conte
La polémique naît d’une interview accordée par le meneur de jeu de 34 ans, qui a exprimé son agacement face au style de jeu défensif imposé par Conte. Malgré la deuxième place finale en Serie A, l’ex-star de Manchester City estime que son instinct créatif étouffe dans un schéma 5-4-1 trop rigide, privilégiant la solidité au détriment de l’expression individuelle.
Interrogé sur le départ de l’entraîneur, le milieu de terrain a fait preuve d’une franchise déconcertante : « Suis-je heureux que Conte s’en aille ? Pour moi, oui. En ce qui me concerne, il n’avait pas à rester. » Il a également pointé un décalage tactique, affirmant que la vision du football du technicien transalpin diffère radicalement de la sienne, ce qui a rendu sa transition vers le calcio particulièrement ardue.
L'ambiance « délétère » qui règne au stade Maradona
Le départ de Conte ne résulte pas seulement de divergences tactiques avec ses cadres. Après la victoire finale de la saison contre l’Udinese, l’entraîneur de 56 ans a pointé un manque d’harmonie interne et un climat de division au sein du club comme principales raisons de sa démission, actée d’un commun accord.
« À Naples, j’ai échoué sur un point : je n’ai pas réussi à apporter de la cohésion au club, et sans cela, il devient difficile de lutter contre les autres équipes. J’ai vu beaucoup de poison, et ceux qui le répandent sont des ratés. Le club n’a pas besoin d’échecs, de personnes en quête d’amour ; il a besoin de figures sérieuses qui aiment vraiment l’équipe, comme le supporter qui paie son billet. Ceux qui nuisent doivent rester à l’écart. J’ai échoué sur ce point et j’ai compris que je ne pourrais jamais unir cet environnement. C’était fondamental, alors j’ai baissé les bras », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse d’adieu explosive.
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Allegri se prépare à l'après-Conte
Le dossier Antonio Conte étant désormais clos, le président du Napoli, Aurelio De Laurentiis, a rapidement pris les mesures nécessaires pour pourvoir le poste. Les Partenopei auraient jeté leur dévolu sur l’ancien entraîneur de l’AC Milan, Massimiliano Allegri, afin de prendre les rênes et de ramener le calme dans un vestiaire en désaccord avec l’ancien staff technique. Pour De Bruyne, l’arrivée d’un nouvel entraîneur représente une chance de repartir à zéro, à condition qu’il parvienne à convaincre le nouveau patron qu’il est toujours le meneur de jeu de classe mondiale qui a dominé la Premier League pendant une décennie.