Kevin De Bruyne a été critiqué par un ancien sélectionneur de l’Angleterre et de l’Italie après que le meneur de jeu a déclaré se réjouir du départ d’Antonio Conte de Naples

Réagissant vivement aux récentes déclarations du milieu de terrain de Naples, Capello n’a pas mâché ses mots pour juger l’attitude du joueur. S’adressant à Sky Sport Italia, l’ancien sélectionneur de l’Angleterre et du Real Madrid a laissé entendre que les critiques du Belge à l’égard des schémas tactiques n’étaient qu’un moyen d’échapper à sa responsabilité personnelle dans une saison difficile.

« Les gens rejettent toujours la faute sur les autres ; ils devraient se regarder dans un miroir. A-t-il vraiment rejoint un club en s'attendant à ce qu'il remodèle tout son système de jeu juste pour lui ? Je pense que Conte a agi dans l'intérêt de l'équipe avec ses choix tactiques. J'ai beaucoup de respect pour De Bruyne, mais il aurait dû faire son examen de conscience avant de s'exprimer », a déclaré Capello.