Les supporters du Stadio Diego Armando Maradona ont été surpris de constater l’absence totale de De Bruyne de la feuille de match pour cette rencontre cruciale de Serie A du Napoli. Le milieu de terrain expérimenté n’était même pas sur le banc pour la rencontre de lundi contre Bologne, ce qui a immédiatement suscité des inquiétudes quant à son état physique et sa disponibilité pour le reste de la saison.

Interrogé par DAZNavant la rencontre, Antonio Conte a précisé que le milieu de terrain avait subi un choc au visage lors d’une séance d’entraînement et que les médecins avaient dû intervenir sans délai pour soigner la blessure.