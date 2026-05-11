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SSC Napoli v SS Lazio - Serie AGetty Images Sport

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Kevin De Bruyne a dû recevoir des points de suture après s'être ouvert la pommette lors d'un violent choc, tandis qu'Antonio Conte confirme la nouvelle blessure de la star de Naples

K. De Bruyne
SSC Naples
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Bologne
SSC Naples vs Bologne

Le Napoli subit un sérieux revers à la veille de l’avant-dernière journée de Serie A : Kevin De Bruyne est forfait. Le meneur de jeu belge, victime d’un accident à l’entraînement, a créé la surprise en étant écarté du groupe pour la rencontre de lundi soir contre Bologne.

  • Un accident à l'entraînement met De Bruyne sur la touche

    Les supporters du Stadio Diego Armando Maradona ont été surpris de constater l’absence totale de De Bruyne de la feuille de match pour cette rencontre cruciale de Serie A du Napoli. Le milieu de terrain expérimenté n’était même pas sur le banc pour la rencontre de lundi contre Bologne, ce qui a immédiatement suscité des inquiétudes quant à son état physique et sa disponibilité pour le reste de la saison.

    Interrogé par DAZNavant la rencontre, Antonio Conte a précisé que le milieu de terrain avait subi un choc au visage lors d’une séance d’entraînement et que les médecins avaient dû intervenir sans délai pour soigner la blessure.

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    Conte fait le point sur la situation médicale

    Conte a fourni des précisions sur la blessure de De Bruyne : si le joueur a évité une lésion cérébrale plus grave, les dommages physiques suffisent à l’écarter du match. L’entraîneur a ainsi souligné l’intensité des séances d’entraînement du Napoli, malgré la fin de saison imminente.

    « À l’entraînement, il a subi un choc frontal et s’est ouvert la pommette. On lui a posé quatre points de suture ; il a passé des examens. Il n’y a pas de traumatisme crânien, mais il ne jouera pas », a tranché Conte.

  • Di Lorenzo effectue un retour opportun

    Si la perte de De Bruyne a été un coup dur pour les Partenopei, Conte a au moins pu compter sur le retour d’un pilier du vestiaire. Giovanni Di Lorenzo a réintégré le onze de départ, apportant un renfort indispensable à la défense et renforçant la structure de leadership de l’équipe.

    Conte n’a pas manqué de souligner l’importance de son capitaine, déclarant : « Giovanni incarne un peu le Napoli du dernier cycle, qui a débuté il y a longtemps. Il est le seul à avoir remporté tous les titres décrochés ces dernières années. C’est un joueur charismatique et, quinze jours après son retour à l’entraînement avec nous, il était normal qu’il revienne en tant que titulaire. »

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    Une saison compliquée pour le Belge

    De Bruyne a connu une saison personnellement délicate, passant 129 jours à l’infirmerie suite à une lésion aux ischio-jambiers subie en octobre dernier. L’ex-star de Manchester City a tout de même pris part à 19 rencontres toutes compétitions confondues avec Naples, pour cinq buts marqués et trois passes décisives délivrées.

    Napoli occupe actuellement la deuxième place de la Serie A à la veille de son match, mais accuse un retard de 15 points sur l’Inter, leader du championnat, tout en ne devançant l’AC Milan que de deux unités.

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