Kessie se propose à la Juventus, Spalletti donne son accord. Mais l'Atalanta est également sur les rangs

Franck Kessié est prêt à quitter l’Arabie saoudite et envisage un retour en Serie A après trois saisons passées sous les couleurs d’Al-Ahli. Son contrat prenant fin le 30 juin, l’ancien Milanais, selon Tuttosport, a été proposé par ses agents à la Juventus et à l’Atalanta, les Bianconeri semblant avoir une longueur d’avance dans ce dossier.





La Juventus, qui suit le milieu de terrain depuis plusieurs mois, a réévalué son dossier avec intérêt après ses récentes performances avec la Côte d’Ivoire lors de la Coupe du monde, également appréciées par l’entraîneur Luciano Spalletti. Auteur d’une Coupe du monde convaincante et d’un but contre l’Allemagne, Kessié a démontré qu’il était toujours en excellente forme et souhaite redevenir un acteur majeur du football européen.



