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FRANCK KESSIE IVORY COAST Getty Images
Gianluca Minchiotti

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Kessie se propose à la Juventus, Spalletti donne son accord. Mais l'Atalanta est également sur les rangs

Juventus FC
Mercato
Atalanta Bergame
Franck Kessié

L’ancien milieu de terrain du Milan AC souhaite revenir en Serie A après son passage en Arabie saoudite.

Franck Kessié est prêt à quitter l’Arabie saoudite et envisage un retour en Serie A après trois saisons passées sous les couleurs d’Al-Ahli. Son contrat prenant fin le 30 juin, l’ancien Milanais, selon Tuttosport, a été proposé par ses agents à la Juventus et à l’Atalanta, les Bianconeri semblant avoir une longueur d’avance dans ce dossier.


La Juventus, qui suit le milieu de terrain depuis plusieurs mois, a réévalué son dossier avec intérêt après ses récentes performances avec la Côte d’Ivoire lors de la Coupe du monde, également appréciées par l’entraîneur Luciano Spalletti. Auteur d’une Coupe du monde convaincante et d’un but contre l’Allemagne, Kessié a démontré qu’il était toujours en excellente forme et souhaite redevenir un acteur majeur du football européen.


  • Toutefois, cette opération est subordonnée à des départs : la Juve doit d’abord alléger son milieu de terrain pour faire de la place à l’Ivoirien. Le salaire demandé, compris entre 4 et 5 millions d’euros par saison, est nettement inférieur aux quelque 14 millions qu’il percevait en Arabie.


    L’Atalanta reste également en lice. Après le départ de Musah et afin de renforcer son milieu de terrain, le club bergamasque s’est renseigné sur le joueur, très apprécié par Maurizio Sarri. Reste que le coût de l’opération constitue un obstacle plus conséquent pour les Nerazzurri.


    Libre de tout contrat, le natif de 1996 est perçu comme l’une des bonnes affaires du mercato : expérience, puissance physique, leadership et incursions offensives font de lui un profil particulièrement attractif. L’ancien milieux des Rossoneri attend désormais le coup de fil décisif pour relancer sa carrière en Serie A.




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