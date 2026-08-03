Kerim Alajbegovic se confie sur le « grand honneur » de rejoindre la Juventus alors que l’ancien espoir du Bayer Leverkusen vise le succès en Serie A

Au micro des canaux officiels du club, Alajbegovic a exprimé sa fierté après sa présentation à la Juventus. Il n’a pas pu cacher sa joie en posant le pied dans sa nouvelle maison.

Revenant sur ses premières impressions de Turin, Alajbegovic a déclaré : « Hier, à l’Allianz Stadium, j’ai ressenti de merveilleuses émotions. J’ai hâte de commencer, je suis très fier, c’est un grand honneur de porter ce maillot et je donnerai tout. »

Invité à décrire son style de jeu, l’ailier né à Cologne a expliqué qu’il était « un joueur qui aime avoir le ballon » et qu’il prenait du plaisir à frapper, dribbler, créer des occasions et faire des passes pour faire avancer l’attaque.