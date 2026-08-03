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Kerim Alajbegovic se confie sur le « grand honneur » de rejoindre la Juventus alors que l’ancien espoir du Bayer Leverkusen vise le succès en Serie A
Le jeune prodige boucle un gros transfert
La Juventus a officiellement bouclé la signature d’Alajbegovic en provenance de Leverkusen pour un montant initial de 33 M€, avec des bonus susceptibles de porter le total de l’opération à 40 M€. L’ailier international bosnien a signé un contrat de cinq ans à Turin, qui court jusqu’en juin 2031. Alajbegovic arrive à l’Allianz Stadium après un prêt impressionnant à Salzbourg, où il a inscrit 13 buts et délivré quatre passes décisives en 44 apparitions.
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Le rêve d’Alajbegovic à Turin
Au micro des canaux officiels du club, Alajbegovic a exprimé sa fierté après sa présentation à la Juventus. Il n’a pas pu cacher sa joie en posant le pied dans sa nouvelle maison.
Revenant sur ses premières impressions de Turin, Alajbegovic a déclaré : « Hier, à l’Allianz Stadium, j’ai ressenti de merveilleuses émotions. J’ai hâte de commencer, je suis très fier, c’est un grand honneur de porter ce maillot et je donnerai tout. »
Invité à décrire son style de jeu, l’ailier né à Cologne a expliqué qu’il était « un joueur qui aime avoir le ballon » et qu’il prenait du plaisir à frapper, dribbler, créer des occasions et faire des passes pour faire avancer l’attaque.
Expérience internationale et état de préparation
Alajbegovic compte déjà 11 sélections et deux buts avec l’équipe nationale senior de Bosnie, dont un but lors de la Coupe du monde 2026. Il s’est également souvenu d’avoir transformé son tir au but lorsque la Bosnie a éliminé l’Italie lors des barrages de la Coupe du monde en mars dernier.
En revenant sur cette rencontre, Alajbegovic a déclaré : « Le match contre l’Italie était un bon match, heureusement nous avons gagné à la fin, mais c’était très difficile et ils ont très bien joué. Je me sens prêt pour la Serie A et pour le football italien. Jouer pour la plus grande équipe d’Italie est une source de fierté, et je vais devoir travailler dur pour progresser. »
Il a souligné son ambition de « m’adapter très rapidement et montrer mes qualités tout de suite », tout en adressant un conseil au plus jeune qu’il était : « Crois en toi, parce que tu peux accomplir de grandes choses. »
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L’intégration de Spalletti attend Alajbegovic
Alajbegovic se prépare désormais à une intégration complète dans le groupe professionnel de la Juventus sous les ordres de Luciano Spalletti avant la nouvelle saison. Sa capacité à évoluer sur les deux ailes, ajoutée à son aisance des deux pieds, constituera un atout précieux dans sa quête d’une place de titulaire. La Juventus lancera sa saison de Serie A par un déplacement sur la pelouse du promu Frosinone le 23 août.
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