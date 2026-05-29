Kerim Alajbegovic : jeune ailier bosnien du Bayer Leverkusen, il nourrit l’ambition de rejoindre un jour le Real Madrid

Formé au Bayer Leverkusen, Alajbegovic, 18 ans, a connu une ascension fulgurante depuis son départ de la Bundesliga pour le championnat autrichien. Recruté l’été dernier par le Red Bull Salzbourg avant même d’avoir joué en équipe première à la BayArena, il a déjà suffisamment impressionné pour que son club formateur active la clause de rachat inscrite dans son contrat.

Ce rappel ne marquera toutefois pas la fin de sa trajectoire ascendante : d’après les rumeurs qui le placent déjà dans le viseur de plusieurs cadors européens, Leverkusen pourrait décider de le céder immédiatement afin d’en tirer profit, tandis que le joueur, lui, n’a jamais caché son rêve de porter un jour le maillot du Real Madrid.

Voici ce qu’il faut retenir de cette nouvelle pépite du football bosnien.