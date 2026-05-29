Goal.com
En directBillets
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Kerim Alajbegovic NXGN GFXGetty/GOAL
Krishan Davis

Traduit par

Kerim Alajbegovic : jeune ailier bosnien du Bayer Leverkusen, il nourrit l’ambition de rejoindre un jour le Real Madrid

NXGN
Bosnie Hérzégovine
K. Alajbegovic
Coupe du monde
Bayer Leverkusen
Bundesliga
Salzburg
Bundesliga
FEATURES

À 40 ans, Edin Dzeko aborde le crépuscule de sa carrière, mais le football bosniaque a déjà trouvé sa prochaine étoile filante pour assurer la relève. Kerim Alajbegovic n’était pas encore né lorsque l’attaquant vétéran a fait ses débuts en sélection il y a 19 ans ; pourtant, les deux hommes porteront ensemble les espoirs de leur pays lors de la Coupe du monde 2026, prévue cet été en Amérique du Nord.

Formé au Bayer Leverkusen, Alajbegovic, 18 ans, a connu une ascension fulgurante depuis son départ de la Bundesliga pour le championnat autrichien. Recruté l’été dernier par le Red Bull Salzbourg avant même d’avoir joué en équipe première à la BayArena, il a déjà suffisamment impressionné pour que son club formateur active la clause de rachat inscrite dans son contrat.

Ce rappel ne marquera toutefois pas la fin de sa trajectoire ascendante : d’après les rumeurs qui le placent déjà dans le viseur de plusieurs cadors européens, Leverkusen pourrait décider de le céder immédiatement afin d’en tirer profit, tandis que le joueur, lui, n’a jamais caché son rêve de porter un jour le maillot du Real Madrid.

Voici ce qu’il faut retenir de cette nouvelle pépite du football bosnien.

  • Borussia Dortmund v Bayer 04 Leverkusen - B Juniors German Championship FinalGetty Images Sport

    Le berceau du club

    Bien qu’il soit international bosnien, Alajbegovic est né à Cologne, en Allemagne, de parents bosniaques. Son père et agent, Semin, a également été footballeur et a évolué exclusivement dans les divisions inférieures allemandes.

    Kerim a commencé le football dès son plus jeune âge et a intégré le centre de formation du FC Cologne, le club de sa ville natale, en 2013. Après huit ans de formation, il a été repéré par le rival local, Leverkusen, dans un transfert précoce qui s’est révélé déterminant pour sa carrière.

    La Werkself l’avait d’ailleurs rapidement identifié comme un talent d’élite en devenir, puisqu’il s’est illustré avec les moins de 17 ans lors de la saison 2022-2023, à seulement 15 ans. La saison suivante, Alajbegovic évoluait déjà avec les U19, et son incroyable bilan de 28 buts et passes décisives – dont une série de 14 en 13 matchs – en 2024-2025 a attiré l’attention de Salzbourg.

    • Publicité
  • FC Salzburg v FC Basel 1893 - UEFA Europa League 2025/26 League Phase MD7Getty Images Sport

    Le grand tournant

    Malgré ses performances prometteuses chez les jeunes, Aljabegovic n’a jamais été aligné en match officiel avec l’équipe première de Leverkusen. Toutefois, l’ancien entraîneur Xabi Alonso l’avait régulièrement intégré dans le groupe professionnel en Bundesliga et en Ligue des champions lors de sa dernière saison sur le banc du club allemand.

    En conséquence, le jeune homme a choisi de tenter sa chance ailleurs et a rejoint Salzbourg – club appartenant au groupe Red Bull, tout comme le RB Leipzig – pour seulement 2 millions d’euros en juillet 2025, quelques mois seulement après avoir signé son premier contrat professionnel avec Leverkusen.

    À tout juste 17 ans, le jeune homme s’est immédiatement employé à faire regretter à son ancien club de l’avoir laissé partir : il a marqué lors de ses débuts officiels en Coupe d’Autriche, puis a réussi, pour sa première en Bundesliga autrichienne, un but et une passe décisive contre le Grazer AK. Son premier but, d’une qualité exceptionnelle, l’a vu prendre sa chance à l’entrée de la surface avant d’enrouler une frappe puissante et plongeante qui a lobé le gardien.

  • Comment ça va ?

    Ce transfert a lancé une saison exceptionnelle pour Alajbegovic dans son nouveau cadre. L’adolescent n’a cessé de progresser, au point que Leverkusen a cherché à le racheter seulement huit mois après l’avoir cédé. Pourtant, il avait déjà prolongé son contrat avec Salzbourg de quatre ans en septembre, peu après ses 18 ans.

    Devenu titulaire chez les Roten Bullen, l’ailier a compilé 17 buts et passes décisives en 44 matchs toutes compétitions confondues, dont une merveille en Ligue Europa contre Bâle.

    Internationalement, il a été rapidement appelé en équipe nationale de Bosnie-Herzégovine, après avoir défendu les couleurs de son pays des U15 aux U21 – une convocation peut-être destinée à devancer une éventuelle sélection par l’Allemagne.

    Il sera également du voyage au Mondial, ayant joué un rôle clé dans la qualification des siens : passe décisive pour le but égalisateur de Dzeko en demi-finale des barrages contre le Pays de Galles, puis sang-froid lors des tirs au but, avant de répéter cet exploit face à l’Italie en finale.

  • FC Red Bull Salzburg v FC Bayern München - Friendly MatchGetty Images Sport

    Principaux atouts

    Sa fiche officielle sur le site du RB Salzbourg, quoique légèrement hyperbolique, résume bien son potentiel : « Ce talent redoutable impressionne par sa créativité, sa vitesse, sa technique exceptionnellement soignée et sa volonté de tout donner pour l’équipe. »

    Sur le terrain, ses performances confirment ces éloges : il abaisse la tête et fonce vers les défenseurs, alliant la technique et la vitesse requises pour un ailier moderne de premier plan à une caractéristique qui le rend unique.

    Ambidextre, il peut percuter sur le côté gauche avant de conclure ou de servir ses partenaires, comme le prouvent ses buts contre Graz et Bâle. Cette polyvalence lui permet aussi d’occuper les deux ailes ou le poste de numéro 10.

    Avec ses 1,85 m, il impose déjà sa présence physiquement dans les zones offensives, un atout qu’il saura sans doute valoriser davantage à l’avenir.

    Doté d’une mentalité de gagnant et d’une confiance en lui à toute épreuve, il a confié à FACE TV : « Quand je suis sur le terrain, je n’ai peur de personne ! J’ai beaucoup confiance en moi, et je joue de la même manière, que ce soit contre une équipe de niveau supérieur ou inférieur. »

  • FBL-EUR-C3-FREIBURG-SALZBURGAFP

    Il reste des marges de progression.

    À seulement 18 ans, Alajbegovic est encore en phase d’apprentissage et quelques lacunes sont donc excusables. Il aura à cœur d’améliorer son efficacité offensive, car, au vu des excellentes positions qu’il parvient à se créer, son total de quatre passes décisives toutes compétitions confondues reste modeste.

    Comme souvent chez les jeunes joueurs, il lui arrive d’en faire trop et de s’essouffler au fil des minutes. Il devra aussi améliorer son impact défensif, surtout si l’on considère un championnat de plus haut niveau.

    International bosnien, il a également récolté quatre cartons jaunes lors de sa première saison en Autriche, signe que sa discipline pourrait constituer un point faible.


  • ousmane-dembele(C)Getty Images

    Le prochain sur la liste… Ousmane Dembélé ?

    Bien qu’il idolâtre Lionel Messi, le style de jeu d’Alajbegovic évoque davantage deux autres stars du Paris Saint-Germain : Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia.

    Outre ses origines est-européennes communes avec Kvaratskhelia, il en rappelle le style de dribble tête baissée et la silhouette élancée. Il affiche par ailleurs la même longueur de jambes et l’ambidextrie qui font de Dembélé un talent unique.

    Sa frappe de balle, notamment lorsqu’il coupe vers l’intérieur pour tirer des deux pieds depuis l’extérieur de la surface, évoque fortement celle de Dembélé. Capable de s’exprimer dans l’espace intermédiaire, il possède également la vision nécessaire pour créer des occasions pour ses coéquipiers.

  • Quelle est la prochaine étape pour le club ?

    Les performances d'Alajbegovic cette saison auraient attiré l'attention de plusieurs grands clubs européens ; dans son pays, on le cite auprès de Manchester United, Manchester City, Chelsea, l'Inter et la Roma. Toutefois, son avenir à court terme est déjà fixé (du moins pour l'instant).

    Huit mois après l’avoir cédé à Salzbourg avant même ses débuts en équipe première, Leverkusen a activé une clause de rachat de 8 millions d’euros inscrite dans le contrat du jeune joueur – un montant nettement inférieur à sa valeur marchande estimée à 22 millions d’euros (19 millions de livres sterling / 22,5 millions de dollars) par Transfermarkt – afin de le rapatrier pour un bail de cinq ans, signe que le club ne compte pas le laisser partir sitôt.

    L’opération avait été officialisée dès mars : le directeur sportif de Leverkusen, Simon Rolfes, avait alors souligné que le joueur « avait non seulement répondu aux attentes élevées placées en lui à Salzbourg, mais les avait même dépassées en très peu de temps ».

    Le joueur s’est également exprimé sur son retour : « Pour moi, c’est un pas vers un autre niveau. Je connais le club et Leverkusen a les standards les plus élevés. C’est un club classé parmi les 16 meilleurs d’Europe qui se bat toujours au sommet de la Bundesliga. De nombreux jeunes joueurs ont déjà réussi ici. J’ai moi aussi cet objectif. »

    Néanmoins, Leverkusen pourrait chercher à tirer profit de son retour dès cet été. Le père et agent du joueur a récemment confié au Bild que « de nombreux clubs s’intéressent » à son fils, avant d’ajouter : « Nous avons délibérément choisi de nous engager avec le Bayer Leverkusen. Nos relations avec le club et ses dirigeants sont excellentes. »

    Interrogé récemment sur FACE TV au sujet de ses ambitions, le jeune joueur a déclaré : « Je ne suis pas encore une grande star, mais j’ai l’intention de tout faire pour le devenir. J’aimerais jouer pour le Real Madrid. Enfant, je rêvais de donner le meilleur de moi-même pour jouer au Real. Si c’est Barcelone, cela ne me pose aucun problème non plus. »