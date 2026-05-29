Kerim Alajbegovic : jeune ailier bosnien du Bayer Leverkusen, il nourrit l’ambition de rejoindre un jour le Real Madrid

Les performances d'Alajbegovic cette saison auraient attiré l'attention de plusieurs grands clubs européens ; dans son pays, on le cite auprès de Manchester United, Manchester City, Chelsea, l'Inter et la Roma. Toutefois, son avenir à court terme est déjà fixé (du moins pour l'instant).
Huit mois après l’avoir cédé à Salzbourg avant même ses débuts en équipe première, Leverkusen a activé une clause de rachat de 8 millions d’euros inscrite dans le contrat du jeune joueur – un montant nettement inférieur à sa valeur marchande estimée à 22 millions d’euros (19 millions de livres sterling / 22,5 millions de dollars) par Transfermarkt – afin de le rapatrier pour un bail de cinq ans, signe que le club ne compte pas le laisser partir sitôt.
L’opération avait été officialisée dès mars : le directeur sportif de Leverkusen, Simon Rolfes, avait alors souligné que le joueur « avait non seulement répondu aux attentes élevées placées en lui à Salzbourg, mais les avait même dépassées en très peu de temps ».
Le joueur s’est également exprimé sur son retour : « Pour moi, c’est un pas vers un autre niveau. Je connais le club et Leverkusen a les standards les plus élevés. C’est un club classé parmi les 16 meilleurs d’Europe qui se bat toujours au sommet de la Bundesliga. De nombreux jeunes joueurs ont déjà réussi ici. J’ai moi aussi cet objectif. »
Néanmoins, Leverkusen pourrait chercher à tirer profit de son retour dès cet été. Le père et agent du joueur a récemment confié au Bild que « de nombreux clubs s’intéressent » à son fils, avant d’ajouter : « Nous avons délibérément choisi de nous engager avec le Bayer Leverkusen. Nos relations avec le club et ses dirigeants sont excellentes. »
Interrogé récemment sur FACE TV au sujet de ses ambitions, le jeune joueur a déclaré : « Je ne suis pas encore une grande star, mais j’ai l’intention de tout faire pour le devenir. J’aimerais jouer pour le Real Madrid. Enfant, je rêvais de donner le meilleur de moi-même pour jouer au Real. Si c’est Barcelone, cela ne me pose aucun problème non plus. »