Kennet Eichhorn quitte le Hertha Berlin pour rejoindre le Bayer Leverkusen. Le club rhénan déboursera 9 millions d’euros pour s’offrir ce joueur né en 2009

Kennet Eichhorn change de club en Allemagne.
Le jeune talent allemand quitte le Hertha Berlin pour rejoindre le Bayer Leverkusen, un transfert estimé à 9 millions d'euros.
Né en 2009, il fêtera ses 17 ans le 27 juillet prochain.
Kennet Eichhorn change de club en Allemagne.
Le jeune talent allemand quitte le Hertha Berlin pour rejoindre le Bayer Leverkusen, un transfert estimé à 9 millions d'euros.
Né en 2009, il fêtera ses 17 ans le 27 juillet prochain.
Le Bayer a recruté Kennet Eichhorn, un milieu défensif de 16 ans, en provenance du Hertha Berlin. International allemand des moins de 17 ans, il rejoint la Werkself en provenance du club berlinois de Bundesliga 2 et s’est engagé à long terme. Eichhorn a disputé 19 matches avec l’équipe première du Hertha Berlin la saison dernière, inscrivant deux buts.
Né à Bernau, près de Berlin, le jeune joueur s’est rapidement distingué dans les différentes catégories de jeunes. Ses performances remarquables au poste de milieu défensif, malgré son jeune âge, dans une Bundesliga 2 réputée pour son intensité physique, en font l’un des talents les plus convoités d’Allemagne. Il portera le maillot numéro 18.
Voici les premières déclarations d'Eichhorn : « Après des discussions très constructives, j'ai choisi ce que je considère comme la meilleure solution : Leverkusen est un club qui a su faire progresser rapidement de nombreux joueurs, même très jeunes, en les transformant en professionnels de haut niveau. Je ferai tout mon possible pour suivre un parcours similaire ici aussi. J'ai hâte de franchir cette nouvelle étape au sein d'un club européen aussi passionnant et de haut niveau que le Bayer. »
Le directeur sportif du Bayer Leverkusen, Simon Rolfes, a déclaré : « Nous sommes très heureux d’avoir convaincu Kennet Eichhorn. Nous entretenons un contact étroit avec Kennet et sa famille depuis un an, et cette relation de confiance s’est confirmée lors des discussions de cette année. Kennet partage notre conviction que le Bayer lui offre les meilleures conditions pour progresser et atteindre un très haut niveau en Bundesliga. Les échanges avec notre entraîneur Carles Martinez ont également témoigné d’une parfaite understanding sur les plans sportif et d’une confiance mutuelle. Avec Kennet, nous disposons désormais l’un des meilleurs talents allemands dans nos rangs. »