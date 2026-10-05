Kenan Yildiz encensé alors que l’entraîneur de la Juventus, Luciano Spalletti, compare la sensation turque à la star du PSG Khvicha Kvaratskhelia

Au-delà de sa pure virtuosité technique, Spalletti éprouve une admiration tout aussi grande pour la maturité et le caractère discret de l'international turc chaque fois qu'il évolue en dehors des contraintes tactiques traditionnelles.

Développant cette analyse, l'entraîneur a ajouté : « Il a besoin de jouer un peu plus, mais je vois des similitudes dans son imprévisibilité, dans sa façon de rester en dehors des règles et du timing que l'on attend dans le football. C'est quelqu'un de formidable, le genre de garçon d'à côté, mais aussi un leader, qui n'a pas besoin de beaucoup parler. »