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Adhe Makayasa
Traduit par

Kenan Yildiz encensé alors que l’entraîneur de la Juventus, Luciano Spalletti, compare la sensation turque à la star du PSG Khvicha Kvaratskhelia

K. Yildiz
L. Spalletti
K. Kvaratskhelia
Juventus FC
Serie A
Paris Saint-Germain
Ligue 1
SSC Naples

Luciano Spalletti a comparé la sensation de la Juventus Kenan Yildiz à l’attaquant du Paris Saint-Germain Khvicha Kvaratskhelia, en soulignant leur même flair offensif et leur imprévisibilité totale. L’entraîneur de la Juventus a travaillé avec le Géorgien lors de la campagne du titre de Naples, et il estime que son actuel jeune attaquant possède la même étincelle créative.

  • Spalletti identifie les traits communs de Kvaratskhelia

    L'entraîneur de la Juventus, Spalletti, a encensé Yildiz, affirmant que l'attaquant évolue sur une fréquence imprévisible similaire à celle de Kvaratskhelia lors de la campagne 2022-2023 victorieuse en championnat de Naples. Le joueur de 21 ans était le point de référence incontesté de la Juventus la saison dernière après avoir inscrit 14 buts et délivré 10 passes décisives. Cependant, la campagne actuelle de l'attaquant turc a été freinée après une fracture du métatarse contractée en août, qui l'a limité à seulement 69 minutes de jeu.

  • Frosinone Calcio v Juventus - Serie A 2026/27Getty Images Sport

    Le tacticien met en avant une rare folie inventive

    Spalletti a été totalement séduit par l’instinct de son jeune attaquant, lui qui estime qu’il peut déstabiliser même les défenses les mieux organisées du football italien. S’exprimant auprès de Tuttosport, le technicien chevronné a détaillé le génie de son prodige : « Yildiz fait briller le football. Chacun de ses mouvements est ingénieux et brise le système. Quand il se lance, même lui n’a pas forcément un plan de ce qu’il fera ensuite. Parfois, à l’entraînement, je vois les défenseurs anticiper son mouvement, et ils n’arrivent quand même pas à l’arrêter. Il a la folie de l’invention. Pour moi, il est comparable à Kvaratskhelia. »

  • Une présence de leader bien au-delà de son âge

    Au-delà de sa pure virtuosité technique, Spalletti éprouve une admiration tout aussi grande pour la maturité et le caractère discret de l'international turc chaque fois qu'il évolue en dehors des contraintes tactiques traditionnelles.

    Développant cette analyse, l'entraîneur a ajouté : « Il a besoin de jouer un peu plus, mais je vois des similitudes dans son imprévisibilité, dans sa façon de rester en dehors des règles et du timing que l'on attend dans le football. C'est quelqu'un de formidable, le genre de garçon d'à côté, mais aussi un leader, qui n'a pas besoin de beaucoup parler. »

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  • Juventus v Atalanta BC - Serie A 2026/27Getty Images Sport

    La Juventus attend un retour hivernal décisif

    Le géant turinois occupe actuellement la septième place de Serie A alors qu’il se prépare à un déplacement exigeant sur le terrain de Cagliari à l’issue de la trêve internationale. Spalletti devra attendre au moins jusqu’en décembre pour que son attaquant talismanique se rétablisse complètement, à condition qu’il évite tout nouveau pépin physique. Si l’évaluation élogieuse de l’entraîneur s’avère exacte, le retour de Yildiz apportera la puissance offensive cruciale nécessaire pour relancer la Juventus dans la course au titre.