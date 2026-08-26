L'entraîneur de Brentford, Andrews, a insisté sur le fait qu'il n'avait pas hésité à procéder à de nombreux changements dans son onze de départ pour ce match de coupe. En expliquant sa confiance dans la profondeur de l'effectif et la qualité collective du groupe, Andrews a déclaré : « Je n'ai pas vraiment sourcillé en faisant autant de changements.

« Il existe tout un discours autour des matches de coupe quand les entraîneurs effectuent des changements, mais avec l'effectif que nous avons, les écarts sont infimes entre ceux qui jouent et ceux qui ne jouent pas. Nous devions nous battre très dur pour produire le jeu que nous voulions. Je pense que, globalement, nous avons réalisé une très bonne performance. »