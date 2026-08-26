Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
Goal.com
En direct€50
Birmingham City v Brentford - Carabao Cup Second RoundGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Traduit par

Keith Andrews salue la profondeur de l’effectif alors que le Brentford remanié écrase Birmingham 6-1 en Coupe de la Ligue anglaise

K. Andrews
Brentford
Birmingham vs Brentford
Birmingham
Carabao Cup
Premier League

Keith Andrews a salué la profondeur de talent de son effectif de Brentford après avoir vu une équipe largement remaniée s’imposer avec éclat 6-1 contre Birmingham City au deuxième tour de la Carabao Cup, mardi soir. Brentford a livré une prestation offensive autoritaire à St Andrew's pour valider confortablement sa place au troisième tour.

  • Brentford inflige une correction clinique

    Brentford a validé sa place au troisième tour de la Carabao Cup grâce à une éclatante victoire 6-1 contre Birmingham, pensionnaire de Championship, à St Andrew's. Callum Wilson a ouvert le score pour les visiteurs à la sixième minute avant que Demarai Gray n’égalise brièvement. Brentford a ensuite déroulé grâce à un doublé du défenseur central Nathan Collins, ainsi qu’à des buts d’Aaron Hickey, Mikkel Damsgaard et Igor Thiago.

    • Publicité
  • Birmingham City v Brentford - Carabao Cup Second RoundGetty Images Sport

    Andrews écarte les inquiétudes liées à la rotation

    L'entraîneur de Brentford, Andrews, a insisté sur le fait qu'il n'avait pas hésité à procéder à de nombreux changements dans son onze de départ pour ce match de coupe. En expliquant sa confiance dans la profondeur de l'effectif et la qualité collective du groupe, Andrews a déclaré : « Je n'ai pas vraiment sourcillé en faisant autant de changements.

    « Il existe tout un discours autour des matches de coupe quand les entraîneurs effectuent des changements, mais avec l'effectif que nous avons, les écarts sont infimes entre ceux qui jouent et ceux qui ne jouent pas. Nous devions nous battre très dur pour produire le jeu que nous voulions. Je pense que, globalement, nous avons réalisé une très bonne performance. »

  • Les joueurs de second plan saisissent leur chance

    Andrews a effectué huit changements par rapport à l’équipe qui a battu Tottenham Hotspur 3-0 lors du week-end d’ouverture de la saison de Premier League, seuls Collins, Dango Ouattara et Vitaly Janelt conservant leur place.

    Ce choix tactique a été pleinement validé par la performance de premier plan de Jaidon Anthony, auteur d’un triplé de passes décisives, avec quatre occasions créées et sept ballons touchés dans la surface adverse. Cette victoire autoritaire souligne la féroce concurrence interne au sein de l’effectif de Brentford en vue de la campagne 2026-2027.

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
  • imago-sport-1081992506.jpgNurPhoto

    Le tirage au sort du troisième tour approche

    Brentford attend désormais ses prochains adversaires lors du tirage au sort du troisième tour de la Carabao Cup, aux côtés des autres équipes qualifiées que sont Hull City et Ipswich Town. Cette large victoire à l’extérieur offre un important regain de confiance avant son retour en Premier League ce week-end. Avec un effectif pleinement revigoré et en pleine réussite à sa disposition, Andrews cherchera à entretenir sa dynamique de début de saison dans toutes les compétitions.

Championship
Wrexham crest
Wrexham
WRE
Birmingham crest
Birmingham
BIR
Premier League
Leeds crest
Leeds
LEE
Brentford crest
Brentford
BRE