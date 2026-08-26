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Keith Andrews salue la profondeur de l’effectif alors que le Brentford remanié écrase Birmingham 6-1 en Coupe de la Ligue anglaise
Brentford inflige une correction clinique
Brentford a validé sa place au troisième tour de la Carabao Cup grâce à une éclatante victoire 6-1 contre Birmingham, pensionnaire de Championship, à St Andrew's. Callum Wilson a ouvert le score pour les visiteurs à la sixième minute avant que Demarai Gray n’égalise brièvement. Brentford a ensuite déroulé grâce à un doublé du défenseur central Nathan Collins, ainsi qu’à des buts d’Aaron Hickey, Mikkel Damsgaard et Igor Thiago.
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Andrews écarte les inquiétudes liées à la rotation
L'entraîneur de Brentford, Andrews, a insisté sur le fait qu'il n'avait pas hésité à procéder à de nombreux changements dans son onze de départ pour ce match de coupe. En expliquant sa confiance dans la profondeur de l'effectif et la qualité collective du groupe, Andrews a déclaré : « Je n'ai pas vraiment sourcillé en faisant autant de changements.
« Il existe tout un discours autour des matches de coupe quand les entraîneurs effectuent des changements, mais avec l'effectif que nous avons, les écarts sont infimes entre ceux qui jouent et ceux qui ne jouent pas. Nous devions nous battre très dur pour produire le jeu que nous voulions. Je pense que, globalement, nous avons réalisé une très bonne performance. »
Les joueurs de second plan saisissent leur chance
Andrews a effectué huit changements par rapport à l’équipe qui a battu Tottenham Hotspur 3-0 lors du week-end d’ouverture de la saison de Premier League, seuls Collins, Dango Ouattara et Vitaly Janelt conservant leur place.
Ce choix tactique a été pleinement validé par la performance de premier plan de Jaidon Anthony, auteur d’un triplé de passes décisives, avec quatre occasions créées et sept ballons touchés dans la surface adverse. Cette victoire autoritaire souligne la féroce concurrence interne au sein de l’effectif de Brentford en vue de la campagne 2026-2027.
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Le tirage au sort du troisième tour approche
Brentford attend désormais ses prochains adversaires lors du tirage au sort du troisième tour de la Carabao Cup, aux côtés des autres équipes qualifiées que sont Hull City et Ipswich Town. Cette large victoire à l’extérieur offre un important regain de confiance avant son retour en Premier League ce week-end. Avec un effectif pleinement revigoré et en pleine réussite à sa disposition, Andrews cherchera à entretenir sa dynamique de début de saison dans toutes les compétitions.
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