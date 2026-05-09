L'incident a éclaté dans les dernières minutes de la rencontre Cagliari-Udinese, un match sans enjeu au classement. Davis a perdu son sang-froid et réclamé l'intervention de l'arbitre après avoir entendu, selon ses dires, des propos racistes proférés par un adversaire sur la pelouse. Initialement sanctionné d'un carton jaune pour ses protestations, l'attaquant a vu sa sanction annulée une fois la nature de la plainte clarifiée.

Indigné, l’attaquant a ensuite dénoncé l’incident sur les réseaux sociaux en citant son adversaire : « Ce lâche raciste m’a traité de singe pendant la rencontre. J’espère que la Serie A réagira, on verra. » Dans un communiqué, l’Udinese a exprimé sa « plus grande solidarité et son soutien total » au joueur, condamnant des faits « honteux ».