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Keinan Davis accuse un joueur de Cagliari de l’avoir insulté de manière « lâche et raciste », tandis qu’un coéquipier de l’Udinese réclame que l’adversaire incriminé ne « foule plus jamais la pelouse »
Davis dénonce une insulte raciste « lâche »
L'incident a éclaté dans les dernières minutes de la rencontre Cagliari-Udinese, un match sans enjeu au classement. Davis a perdu son sang-froid et réclamé l'intervention de l'arbitre après avoir entendu, selon ses dires, des propos racistes proférés par un adversaire sur la pelouse. Initialement sanctionné d'un carton jaune pour ses protestations, l'attaquant a vu sa sanction annulée une fois la nature de la plainte clarifiée.
Indigné, l’attaquant a ensuite dénoncé l’incident sur les réseaux sociaux en citant son adversaire : « Ce lâche raciste m’a traité de singe pendant la rencontre. J’espère que la Serie A réagira, on verra. » Dans un communiqué, l’Udinese a exprimé sa « plus grande solidarité et son soutien total » au joueur, condamnant des faits « honteux ».
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Dossena nie formellement ces accusations.
Dossena a rapidement réagi aux accusations en publiant un communiqué pour les démentir avec fermeté. Le défenseur s’est dit profondément blessé par des allégations qu’il juge contraires à ses valeurs et à son éducation. Il a rappelé n’avoir jamais eu un tel comportement envers un coéquipier au cours de sa carrière.
« Être accusé de racisme m'attriste et me blesse. C'est une accusation très grave, il ne me viendrait jamais à l'esprit de m'adresser à une autre personne, un collègue, avec une insulte de ce type », a déclaré Dossena. « C'est la première fois que je me retrouve dans une telle situation où je dois me défendre contre une accusation infamante. Un tel comportement est aussi éloigné que possible de ma culture et de mon éducation. »
Zaniolo réclame une suspension à vie
Les retombées de la rencontre ne se sont pas limitées aux deux protagonistes. Nicolò Zaniolo, milieu de l’Udinese, a attisé la polémique en publiant sur Instagram un message cinglant à l’encontre du joueur de Cagliari. Indigné par le traitement raciste que son coéquipier aurait subi, il a estimé qu’il ne devrait y avoir aucune place dans le football professionnel pour de tels comportements.
« Le “collègue” (si l’on peut employer ce terme) qui a osé aujourd’hui insulter mes enfants et mon coéquipier uniquement en raison de la couleur de sa peau devrait avoir honte et ne plus jamais remettre les pieds sur un terrain de football », a écrit Zaniolo. Ses propos ont attisé le feu, et les instances du football italien pourraient désormais être contraintes d’ouvrir une enquête via la justice sportive.
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L'Udinese s'engage à protéger son joueur
L’Udinese a immédiatement fait savoir qu’elle ne laisserait pas l’affaire en rester là, promettant de soutenir Davis tout au long de la procédure. Le club a réitéré sa condamnation de ces « actes déplorables » qui, selon lui, portent atteinte à l’intégrité du football italien. Il a appelé à un « règlement rapide » de l’affaire afin que justice soit faite si les allégations s’avèrent fondées.
L’entraîneur de Cagliari, Fabio Pisacane, a confirmé avoir immédiatement interrogé Dossena sur l’incident. Il a précisé lui avoir demandé directement s’il avait tenu des propos racistes, ce que le joueur a fermement nié. Alors que le club sarde maintient l’innocence de son joueur, la pression monte sur la Serie A afin qu’elle fasse rapidement la lumière sur cette altercation qui a éclipsé les matchs du week-end.