La rupture est consommée entre Moise Kean et la Fiorentina. Selon Violanews, l’attaquant italien serait arrivé aujourd’hui en retard à l’entraînement de l’équipe, en refusant de descendre sur le terrain avec ses coéquipiers. Une décision forte, qui rend encore plus évidente la rupture avec le club.
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Kean-Fiorentina, rupture totale : le joueur ne veut pas s’entraîner. Côme pousse, offre de 40 millions d’euros
Il a refusé de débuter comme titulaire
Nouvelle prise de position forte, après ce qui s’est passé dans les entrailles de l’Olimpico lundi, avant le match contre la Roma. Kean devait être titulaire, Grosso en avait décidé ainsi, mais l’ancien de la Juventus a refusé. C’est pour cette raison que l’Argentin Pellegrino a été aligné d’entrée. Kean, parti sur le banc, est entré en jeu à la 63e minute à la place de Mastantuomo, sans laisser de trace dans la défaite 4-0.
Comme tente sa chance : il revoit son offre à la hausse
Como suit Kean depuis longtemps, lui qui est sous contrat avec la Fiorentina jusqu’en 2029 et gagne 4 millions d’euros nets par an. Pour convaincre la Fiorentina, l’équipe de Fabregas a mis sur la table une offre de 35 millions d’euros plus 5 millions d’euros de bonus. La réponse devrait arriver dans les prochaines heures : avant de dire oui, la Fiorentina doit trouver son remplaçant. Sont en lice Beto d’Everton, Bonny de l’Inter, Emegha de Chelsea, qui était la saison dernière à Strasbourg, et Icardi, sans contrat après son aventure en Turquie à Galatasaray.
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