Kean-Fiorentina, rupture totale : le joueur ne veut pas s’entraîner. Côme pousse, offre de 40 millions d’euros

Como suit Kean depuis longtemps, lui qui est sous contrat avec la Fiorentina jusqu’en 2029 et gagne 4 millions d’euros nets par an. Pour convaincre la Fiorentina, l’équipe de Fabregas a mis sur la table une offre de 35 millions d’euros plus 5 millions d’euros de bonus. La réponse devrait arriver dans les prochaines heures : avant de dire oui, la Fiorentina doit trouver son remplaçant. Sont en lice Beto d’Everton, Bonny de l’Inter, Emegha de Chelsea, qui était la saison dernière à Strasbourg, et Icardi, sans contrat après son aventure en Turquie à Galatasaray.