Kean brille en équipe nationale et relance le marché : le montant de sa clause libératoire, l'évaluation de la Fiorentina et les scénarios pour le Milan

Une blessure au tibia, venue s'ajouter à une gêne à la cheville, a failli compromettre la participation de Moise Kean aux barrages de la Coupe du monde avec l'Italie, mais sa convalescence s'est déroulée comme prévu et, après avoir disputé 60 minutes en Ligue Europa Conférence lors du match Rakow-Fiorentina et 85 minutes en Serie A lors de Fiorentina-Inter, l'attaquant de la Fiorentina a revêtu le maillot bleu et a inscrit le but du 2-0 contre l'Irlande du Nord, qui a permis à l'équipe de se qualifier pour la finale contre la Bosnie.

On a retrouvé, chez le Kean de Bergame, les qualités qui ont fait grimper la valeur de la clause libératoire de son contrat avec la Fiorentina, valable jusqu'en 2029, à 62 millions d'euros, payables en une seule fois pour l'acheter entre le 1er et le 15 juillet 2026. Mais qui peut payer une telle somme et quelles sont, le cas échéant, les alternatives ?