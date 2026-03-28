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CM Grafica Kean Milan 16 9Getty Images/Calciomercato

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Kean brille en équipe nationale et relance le marché : le montant de sa clause libératoire, l'évaluation de la Fiorentina et les scénarios pour le Milan

M. Kean
Mercato
Fiorentina
AC Milan

L'attaquant traverse une saison difficile, mais il a tout de même réussi quelques exploits dignes de ses meilleures performances, souvent réalisés sous le maillot bleu

Une blessure au tibia, venue s'ajouter à une gêne à la cheville, a failli compromettre la participation de Moise Kean aux barrages de la Coupe du monde avec l'Italie, mais sa convalescence s'est déroulée comme prévu et, après avoir disputé 60 minutes en Ligue Europa Conférence lors du match Rakow-Fiorentina et 85 minutes en Serie A lors de Fiorentina-Inter, l'attaquant de la Fiorentina a revêtu le maillot bleu et a inscrit le but du 2-0 contre l'Irlande du Nord, qui a permis à l'équipe de se qualifier pour la finale contre la Bosnie.

On a retrouvé, chez le Kean de Bergame, les qualités qui ont fait grimper la valeur de la clause libératoire de son contrat avec la Fiorentina, valable jusqu'en 2029, à 62 millions d'euros, payables en une seule fois pour l'acheter entre le 1er et le 15 juillet 2026. Mais qui peut payer une telle somme et quelles sont, le cas échéant, les alternatives ?

  • LES NON DE L'ÉTÉ 2025

    Avant de signer la prolongation de son contrat avec la Fiorentina, portant son salaire à 4,5 millions d'euros nets par saison, Kean a fait savoir aux riches clubs arabes comme Al-Hilal, prêts à payer les 52 millions de la clause de libération alors en vigueur, qu'il n'était pas disposé pour l'instant à rejoindre des clubs situés aux confins du monde du football international. On a évoqué Barcelone et le Bayern Munich en cas de départs de Lewandowski et Kane, scénarios qui ne se sont pas concrétisés. Dans quelques mois, ces sujets reviendront sur le tapis, alors qu'en Italie, 52 millions d'euros pour 25 buts en saison représentaient déjà un sommet difficile à atteindre, imaginez maintenant que ce sont 62 millions et 9 buts.

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  • CONTOURNER LA CLAUSE

    Cependant, comme nous l'avons vu, la clause libératoire est valable jusqu'au 15 juillet, alors que le mercato reste ouvert jusqu'au début du mois de septembre. En d'autres termes : Kean peut être recruté par d'autres moyens, à condition que cette option ne soit pas activée par un autre club au cours des deux premières semaines de juillet. Bien sûr, dans ce cas, il faudra négocier avec la Fiorentina, qui n'aurait en revanche pas son mot à dire si 62 millions étaient versés immédiatement.

    Parmi les équipes qui ont Kean sur leur liste figure le Milan : Massimiliano Allegri le connaît, il l'a déjà entraîné à la Juventus et pourrait faire pression sur le joueur comme il l'a fait avec Rabiot cet été. Les Rossoneri devraient alors se lancer à partir du 16 juillet en demandant l'évaluation du club violet, qui ne devrait pas s'écarter beaucoup de la valeur de la clause, pour ensuite proposer l'une des formules auxquelles nous nous sommes désormais habitués : un échange de joueurs plus de l'argent, ou le paiement de la somme, mais échelonné.

  • L'inconnu de Lea

    Il existe toutefois une éventualité qui pourrait permettre au Milan de débourser 62 millions d'euros immédiatement : le départ de Rafael Leao, qui est sous les feux de la rampe ces derniers jours en raison de rumeurs provenant de Milanello faisant état de tensions avec Allegri avant le dernier match de championnat. Kean et Leao sont très amis en dehors du terrain, ils participent souvent ensemble à des événements mondains et le Portugais n'a jamais caché son envie de jouer aux côtés de l'attaquant piémontais. Mais les portes coulissantes du mercato s'ouvrent et se ferment à toute vitesse, et cette coïncidence est loin d'être acquise.

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