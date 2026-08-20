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Kazuyoshi Miura établit un record : à 59 ans, il devient le buteur le plus âgé de l’histoire de la Coupe de l’Empereur
Le doublé dépasse un seuil légendaire
Le joueur de 59 ans a battu le précédent record détenu par l’ancien milieu de terrain du Japon Shinji Ono, qui avait marqué dans la compétition à l’âge de 41 ans. Ses deux penalties mercredi ont suivi un but inscrit lors des tours de qualification le mois dernier, qui était sa première réalisation en compétition depuis près de quatre ans. Ce doublé historique a conclu un après-midi largement dominé par Fukushima et les a envoyés confortablement au tour suivant.
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Un entraînement assidu porte ses fruits
S’exprimant après avoir établi un record peu susceptible d’être égalé, Miura a attribué sa longévité et sa lucidité à une simple préparation quotidienne à l’entraînement. « Vous ne savez jamais quand votre tour peut arriver », a-t-il déclaré aux journalistes. « C’est pourquoi je les travaille en permanence. Je suis heureux que cela ait payé. »
Un parcours à travers le monde sur plusieurs décennies
Né à Shizuoka en février 1967, Miura a quitté le Japon à l’adolescence pour jouer au Brésil, devenant professionnel à Santos en 1986. Au cours des quatre années suivantes, il est passé par Palmeiras, Matsubara, le CRB, XV de Jau et Coritiba, avant de rentrer au pays en 1990 pour rejoindre Verdy Kawasaki, où il a inscrit 118 buts en 197 matches.
Sa carrière a également compris des passages en Europe, à Gênes en Serie A et au Dinamo Zagreb en Croatie, suivis d’expériences sur la scène nationale à Kyoto Purple Sanga et au Vissel Kobe. Il a signé à Yokohama FC en 2005 à l’âge de 38 ans et, fait remarquable, il est toujours sous contrat avec le club 21 ans plus tard, après des prêts à Sydney FC, Suzuka Point Getters, l’Oliveirense au Portugal, Atletico Suzuka, et désormais Fukushima. Avec le Japon, il a inscrit 55 buts en 89 sélections et a également disputé la Coupe du monde de futsal 2012.
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Une longévité durable défie les limites
Fukushima aborde désormais le deuxième tour avec de l'élan, tout en cherchant à remonter au classement de J3 League. La routine et le volume de travail de Miura restent un immense exemple pour les jeunes joueurs de l'effectif. L'attaquant vétéran cherchera à rester en condition de match et à augmenter son total sur le reste de la campagne.
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