Kazuyoshi Miura établit un record : à 59 ans, il devient le buteur le plus âgé de l’histoire de la Coupe de l’Empereur

Né à Shizuoka en février 1967, Miura a quitté le Japon à l’adolescence pour jouer au Brésil, devenant professionnel à Santos en 1986. Au cours des quatre années suivantes, il est passé par Palmeiras, Matsubara, le CRB, XV de Jau et Coritiba, avant de rentrer au pays en 1990 pour rejoindre Verdy Kawasaki, où il a inscrit 118 buts en 197 matches.

Sa carrière a également compris des passages en Europe, à Gênes en Serie A et au Dinamo Zagreb en Croatie, suivis d’expériences sur la scène nationale à Kyoto Purple Sanga et au Vissel Kobe. Il a signé à Yokohama FC en 2005 à l’âge de 38 ans et, fait remarquable, il est toujours sous contrat avec le club 21 ans plus tard, après des prêts à Sydney FC, Suzuka Point Getters, l’Oliveirense au Portugal, Atletico Suzuka, et désormais Fukushima. Avec le Japon, il a inscrit 55 buts en 89 sélections et a également disputé la Coupe du monde de futsal 2012.