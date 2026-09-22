Michael Kayode a enfin explosé en Premier League et, grâce aux performances qu’il enchaîne avec Brentford, il a aussi décroché sa convocation dans le cadre de la nouvelle ère de l’Italie dirigée par Roberto Mancini. Interrogé par le site officiel de la FIGC, le latéral formé à la Fiorentina et champion d’Europe des moins de 19 ans en 2023 avec l’Italie a raconté plusieurs anecdotes liées à sa jeune carrière.
Kayode : « Je m’inspire de Maldini. J’ai dit non au Nigeria, l’Italie est un honneur. Passer de la Juventus à Gozzano m’a donné de la force »
La longue remise en jeu
« Un jour, je me suis réveillé et j’ai découvert que j’avais une longue touche. À Florence, on ne l’utilisait pas beaucoup, mais en Angleterre, il y a même un entraîneur dédié à cela et nous avons commencé à travailler des schémas et des tactiques. Maintenant, tout le monde l’utilise vraiment. »
Bollini avec Mancini et l’Euro gagné
« Retrouver le coach Bollini ici, c’est fantastique, je lui dois énormément. L’émotion de remporter l’Euro est inoubliable, je regarde encore aujourd’hui des photos et des vidéos
Le refus au Nigeria et l’émotion de l’Italie
« J’ai hâte de retrouver ma petite fille, être père à cet âge est une émotion incroyable. Je ne crois pas qu’il y ait une plus grande joie. Le Nigeria m’a sollicité, mais pour n’importe qui, jouer avec l’Italie est un honneur. Avant le match contre Chelsea, je ne savais pas que j’étais convoqué, je l’ai découvert sur mon téléphone et ça a été une émotion incroyable.
Nous sommes nombreux, parmi les jeunes, ici en sélection et c’est une bonne chose pour l’équipe. Je veux donner le maximum pour le groupe. Mancini m’a parlé et m’a expliqué le travail tactique qu’il veut, il y a toujours à apprendre. Et puis avoir un capitaine du calibre de Donnarumma, c’est fantastique ».
JE M’INSPIRE DE MALDINI
« Mon idole ? J’ai toujours regardé Maldini avec intérêt, tandis qu’ici, il y a Di Lorenzo qui m’aide énormément, c’est une source d’inspiration. Qui m’a écrit après la convocation ? Si je dois en citer un, je dirais Favasuli, nous sommes en contact et je suis heureux de sa progression. Je pense que c’est un joueur et une personne fantastiques. »
De la Juventus à Gozzano puis à la Fiorentina
« Passer de la Juventus à Gozzano, c’est évidemment très différent, mais c’est justement cette expérience qui m’a donné la force d’arriver à ce niveau. Je conseille aux jeunes de ne pas se décourager s’ils descendent dans des catégories inférieures, parce qu’on peut énormément progresser.
Tout ce que j’ai vécu à Florence a été fantastique, si je suis ici, je dois toujours remercier la Fiorentina. Cette opportunité s’est présentée à moi et je pense que n’importe qui voudrait jouer en Premier League. En Angleterre, j’ai réussi à améliorer énormément de choses, mais plus que de regarder la différence entre la Serie A et la Premier League, je pense que pour un jeune, il est fondamental d’avoir du temps de jeu et de jouer. »
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