Kayode : « Je m’inspire de Maldini. J’ai dit non au Nigeria, l’Italie est un honneur. Passer de la Juventus à Gozzano m’a donné de la force »

« J’ai hâte de retrouver ma petite fille, être père à cet âge est une émotion incroyable. Je ne crois pas qu’il y ait une plus grande joie. Le Nigeria m’a sollicité, mais pour n’importe qui, jouer avec l’Italie est un honneur. Avant le match contre Chelsea, je ne savais pas que j’étais convoqué, je l’ai découvert sur mon téléphone et ça a été une émotion incroyable.

Nous sommes nombreux, parmi les jeunes, ici en sélection et c’est une bonne chose pour l’équipe. Je veux donner le maximum pour le groupe. Mancini m’a parlé et m’a expliqué le travail tactique qu’il veut, il y a toujours à apprendre. Et puis avoir un capitaine du calibre de Donnarumma, c’est fantastique ».