La joueuse de 30 ans, l’une des footballeuses les plus régulières du football européen, a officiellement signé un contrat jusqu’en juin 2029. Les Blues disposent en outre d’une option pour prolonger l’accord d’une saison supplémentaire, assurant ainsi la présence de l’internationale irlandaise comme pièce maîtresse de leur quête de titres dans un avenir proche.

Son arrivée à Kingsmeadow illustre les ambitions de Chelsea. Après près de dix ans passés dans le nord de Londres, la décision de la latérale de rejoindre un rival direct ajoute une dimension captivante à la course au titre en WSL, alors que les Blues entendent conserver leur hégémonie sur le football anglais.