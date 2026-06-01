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Katie McCabe rejoint Chelsea ! La capitaine de l’équipe d’Irlande a finalisé son transfert gratuit après avoir quitté les Gunners londoniens
Un transfert de grande envergure à travers Londres
La joueuse de 30 ans, l’une des footballeuses les plus régulières du football européen, a officiellement signé un contrat jusqu’en juin 2029. Les Blues disposent en outre d’une option pour prolonger l’accord d’une saison supplémentaire, assurant ainsi la présence de l’internationale irlandaise comme pièce maîtresse de leur quête de titres dans un avenir proche.
Son arrivée à Kingsmeadow illustre les ambitions de Chelsea. Après près de dix ans passés dans le nord de Londres, la décision de la latérale de rejoindre un rival direct ajoute une dimension captivante à la course au titre en WSL, alors que les Blues entendent conserver leur hégémonie sur le football anglais.
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Depuis son plus jeune âge, McCabe entretenait un lien profond avec les Blues.
Ce transfert revêt une importance particulière pour la star originaire de Dublin, dont les racines familiales sont étroitement liées au club de l’ouest londonien. S’exprimant à ce sujet, McCabe a fait part de son enthousiasme face à cette nouvelle étape : « C’est un nouveau chapitre de ma carrière. Je me sens prête dès maintenant », a-t-elle déclaré sur les canaux officiels du club. « J’ai vraiment hâte de me lancer et de montrer aux supporters de Chelsea à quel point je suis prête à tout donner pour défendre ce maillot. »
Impatiente de fouler la pelouse de Stamford Bridge devant les fidèles supporters des Blues, elle conclut : « J’ai tellement hâte de jouer à domicile dans ce stade emblématique, d’être portée par nos fans et de briguer des trophées sur tous les tableaux. Ce club connaît le succès depuis tant d’années. Je veux maintenir cette dynamique et, à mon échelle, ramener encore plus de gloire à Chelsea. »
La fin d’une époque glorieuse à Arsenal
Ce transfert met fin à un passage légendaire à Arsenal, au cours duquel McCabe a disputé plus de 300 matchs et inscrit 36 buts. Au cours de son passage chez les Gunners, elle a remporté un titre de championne de la WSL, la FA Cup féminine et, plus récemment, la Ligue des champions féminine. Son talent individuel a été salué à deux reprises par les supporters d’Arsenal, qui l’ont élue Joueuse de la saison du club en 2021 et en 2023.
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Leadership et expérience internationale
Au-delà de ses succès en club, McCabe est une pionnière pour la République d’Irlande. Nommée capitaine de son pays à 21 ans, record de précocité, elle compte 105 sélections et 34 buts. Elle a mené l’Irlande à sa première Coupe du monde féminine en 2023, ouvrant le score d’un corner direct face au Canada. Ses performances lui ont également valu une place parmi les finalistes du Ballon d’Or, faisant d’elle la première joueuse irlandaise nominée depuis Roy Keane en 2000.