Kasper Schmeichel, ancien vainqueur de la Premier League, craint que sa carrière ne soit terminée après un revers déchirant lié à une blessure

À 39 ans, le délai de convalescence est particulièrement cruel, car il risque de tenir Schmeichel éloigné des terrains jusqu’à ce qu’il ait près de 41 ans. Le fils de Peter Schmeichel, légende de Manchester United, évolue au plus haut niveau depuis plus de deux décennies, et l’idée d’une retraite forcée est difficile à accepter. Ayant été une figure incontournable des cages de but professionnelles pendant si longtemps, cet arrêt brutal l’a amené à mener une profonde réflexion sur son avenir dans ce sport.

Il a ajouté : « On ne sait pas vraiment comment réagir à ça. J'ai peut-être joué mon tout dernier match de foot. Je suis footballeur depuis le jour où je suis né. Ce genre de pensée est dévastateur. C'est très, très dur à accepter pour le moment. »