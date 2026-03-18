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Kasper Schmeichel, ancien vainqueur de la Premier League, craint que sa carrière ne soit terminée après un revers déchirant lié à une blessure
Un revers en Ligue Europa met le vétéran au bord du gouffre
Schmeichel a admis que sa brillante carrière pourrait prendre fin à la suite d'une grave blessure à l'épaule nécessitant plusieurs interventions chirurgicales. L'international danois souffrait de ce problème depuis l'année dernière, mais la situation a atteint un point critique lors d'un récent match de Ligue Europa contre Stuttgart. Après avoir manqué les cinq derniers matchs du Celtic, une consultation chez un spécialiste lundi a confirmé les pires craintes du gardien de but chevronné.
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« Un coup dur » : l'étendue des lésions à l'épaule révélée
Le diagnostic touche pratiquement toutes les parties importantes de l'articulation de l'épaule, laissant l'ancien champion de Premier League sous le choc. S'adressant à CBS Sports Golazo Network, Schmeichel a détaillé l'étendue des lésions : « Je vais devoir subir deux opérations pour soigner mon épaule. C'est un coup dur. Je me suis déchiré le biceps, la coiffe des rotateurs, j'ai luxé l'épaule, déchiré le labrum… tout est plus ou moins fichu. Il faut compter entre 10 et 12 mois de rééducation. »
La crainte du dernier rideau
À 39 ans, le délai de convalescence est particulièrement cruel, car il risque de tenir Schmeichel éloigné des terrains jusqu’à ce qu’il ait près de 41 ans. Le fils de Peter Schmeichel, légende de Manchester United, évolue au plus haut niveau depuis plus de deux décennies, et l’idée d’une retraite forcée est difficile à accepter. Ayant été une figure incontournable des cages de but professionnelles pendant si longtemps, cet arrêt brutal l’a amené à mener une profonde réflexion sur son avenir dans ce sport.
Il a ajouté : « On ne sait pas vraiment comment réagir à ça. J'ai peut-être joué mon tout dernier match de foot. Je suis footballeur depuis le jour où je suis né. Ce genre de pensée est dévastateur. C'est très, très dur à accepter pour le moment. »
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Un dernier combat pour revenir au premier plan
Si cela s'avère être la fin, Schmeichel repartira avec l'un des palmarès les plus respectés parmi les gardiens de but de l'ère moderne. Il a été le pilier de l'équipe de Leicester City qui a écrit l'une des plus belles histoires de l'histoire du football en remportant la Premier League lors de la saison 2015-2016, avant d'ajouter une médaille de vainqueur de la FA Cup à son palmarès cinq ans plus tard. Depuis qu'il a quitté le King Power Stadium, il a joué à Nice et à Anderlecht avant de rejoindre le Celtic de Martin O'Neill à Glasgow en 2024.
Schmeichel doit subir sa première opération ce vendredi, marquant le début d'un long et difficile parcours vers le retour à la forme. Bien que les chances soient minces pour un joueur de son âge de revenir après une blessure aussi grave, il refuse d'abandonner l'espoir d'un dernier chapitre entre les poteaux. « Je vais tout donner pour voir si je peux revenir. Ce serait probablement l'un des plus grands exploits de ma carrière si je parvenais à revenir après une blessure comme celle-ci. Je vais me battre, je vais tout essayer », a-t-il conclu.
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