Les défenseurs centraux gauchers d’élite sont des perles rares, ce qui explique sans doute l’intérêt constant suscité par le jeune Coulibaly tout au long de la saison. Malgré le combat du Werder pour son maintien, il a fait preuve d’un sang-froid, d’une maîtrise du ballon et d’une lecture du jeu bien au-delà de son jeune âge.

Chelsea, Manchester United et le Paris Saint-Germain figurent en tête d’une longue liste de clubs intéressés par un éventuel transfert du défenseur, même si ces rumeurs restent vagues. D’autres destinations plus réalistes sont toutefois également évoquées alors que la saison entre dans ses dernières semaines.

Ci-dessous, GOAL vous présente tout ce qu’il faut savoir sur un joueur qui pourrait bien être l’une des proies les plus convoitées du mercato estival…