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Karim Coulibaly : pourquoi Chelsea, Manchester United et le PSG suivent de près la pépite du Werder Brême, estimée à 50 millions d’euros

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Il y a un an, Karim Coulibaly n’avait pas encore fait ses débuts avec l’équipe première du Werder Brême. Douze mois plus tard, le jeune international allemand pourrait déjà battre tous les records en quittant la Bundesliga à seulement 18 ans. Sa saison décisive au Weserstadion a attiré l’attention des plus grands clubs européens, et Werder semble prêt à monétiser son talent.

Les défenseurs centraux gauchers d’élite sont des perles rares, ce qui explique sans doute l’intérêt constant suscité par le jeune Coulibaly tout au long de la saison. Malgré le combat du Werder pour son maintien, il a fait preuve d’un sang-froid, d’une maîtrise du ballon et d’une lecture du jeu bien au-delà de son jeune âge.

Chelsea, Manchester United et le Paris Saint-Germain figurent en tête d’une longue liste de clubs intéressés par un éventuel transfert du défenseur, même si ces rumeurs restent vagues. D’autres destinations plus réalistes sont toutefois également évoquées alors que la saison entre dans ses dernières semaines.

Ci-dessous, GOAL vous présente tout ce qu’il faut savoir sur un joueur qui pourrait bien être l’une des proies les plus convoitées du mercato estival…

  • Karim CoulibalyGetty

    Là où tout a commencé

    D’origine ivoirienne, Coulibaly est né en mai 2007 à Oldenburg, ville du nord de l’Allemagne proche de Brême. Il a effectué ses premiers pas vers le football professionnel en 2016 au club de Barmbek-Uhlenhorst, à Hambourg, avant d’intégrer, deux ans plus tard, le centre de formation du HSV, formation autrefois prestigieuse mais alors déjà en perte de vitesse.

    Il y a passé six ans à se former au sein du centre de formation hambourgeois, se forgeant rapidement une réputation de grand espoir défensif et intégrant l’équipe U19 alors qu’il n’avait que 16 ans, évoluant ainsi aux côtés de joueurs bien plus âgés.

    Déjà très courtisé, il rentre au pays en 2024 et s’engage avec le Werder Brême, rival historique du HSV dans le Nordderby, à l’expiration de son contrat, malgré l’intérêt de nombreux clubs européens et la volonté des Hanseates de le conserver.

    « Il est athlétiquement puissant, incroyablement rapide et polyvalent en défense centrale comme au milieu de terrain défensif », a souligné Bjorn Schierenbeck, directeur du centre de formation du Werder, à son arrivée. À ce stade, il était déjà international allemand U17.

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  • Karim Coulibaly Werder Bremen 2025-26Getty

    Le grand tournant

    Les performances de Coulibaly tout au long de la saison 2023-2024 ont largement contribué à susciter cet intérêt. Le milieu défensif a partagé son temps entre les équipes U17 et U19, dont il portait le brassard de capitaine chez les plus jeunes. En août 2023, il avait assommé le Viktoria Berlin d’un remarquable triplé depuis son poste de sentinelle, annonçant une ascension fulgurante confirmée tout au long de l’exercice.

    Bien qu’il ait dû faire preuve de patience pour obtenir sa chance au Werder, Coulibaly est devenu un pilier de l’équipe U19 en 2024-2025, contribuant à la victoire en DFB-Pokal junior le jour de ses 18 ans après avoir marqué en demi-finale. Ses performances lui ont ouvert les portes de l’entraînement avec le groupe professionnel et lui ont valu d’être convoqué pour la rencontre de Bundesliga contre Wolfsburg en mars 2025, même s’il n’est pas entré en jeu.

    Il n’a toutefois pas attendu longtemps pour percer en équipe première : après avoir signé son premier contrat professionnel avec le Werder cet été et impressionné durant la préparation, il a fait ses débuts comme remplaçant lors de la lourde défaite face à l’Eintracht Francfort lors de la première journée. Une série de blessures dans la défense lui a alors ouvert les portes de la titularisation, et il a frappé fort en égalisant d’une reprise de volée sur corner à la 94^e minute contre le Bayer Leverkusen, un geste digne d’un rêve qui a confirmé son potentiel.

  • Karim Coulibaly Werder Bremen 2025Getty Images

    Comment ça va ?

    Depuis, Coulibaly ne s’est pas retourné : il s’est imposé comme un titulaire incontournable des « Grun-Wiessen » grâce à son sang-froid et à sa maîtrise technique. Lors de la saison 2025-2026, il n’a manqué des rencontres de Bundesliga que pour cause de suspension ou de blessure. Sur la scène internationale, le défenseur central a également fait ses débuts avec l’équipe d’Allemagne des moins de 21 ans.

    Tout n’a toutefois pas été rose : le Werder a frôlé la relégation après trois mois sans victoire, de novembre à février, période qui a coûté sa place à l’ancien entraîneur Horst Steffen. Au cœur de cette crise, Coulibaly a été expulsé lors de la lourde défaite contre Stuttgart pour deux fautes sanctionnées d’un carton, avant de manquer le mois suivant en raison d’une lésion aux ischio-jambiers.

    Néanmoins, il s’est imposé comme un élément clé de la défense à quatre et a retrouvé son meilleur niveau juste à temps pour aider l’équipe à remonter la pente sous la houlette du successeur de Steffen, Daniel Thioune. Le Werder compte désormais six points d’avance sur Wolfsburg, occupant la redoutable place de barragiste.

  • SV Werder Bremen v Sport-Club Freiburg - BundesligaGetty Images Sport

    Principaux atouts

    Coulibaly possède indéniablement les atouts pour se hisser au rang de défenseur central moderne de premier plan. Son sang-froid lui permet de se montrer à l’aise dans la construction du jeu depuis l’arrière, que ce soit pour assurer des passes courtes ou pour balayer le terrain du regard avant d’envoyer une longue ouverture du pied gauche. Si aucune solution ne se présente, il n’hésite pas à porter lui-même le ballon vers l’avant.

    Son gabarit imposant (1,90 m) lui assure la domination dans les airs et, au sol, il totalise déjà 173 tacles en Bundesliga cette saison, utilisant ses longues jambes pour gagner en amplitude à la glissade. Son excellent sens du placement lui permet souvent d’effectuer des interventions décisives. Physiquement, il est également impressionnant : malgré son mètre 90, il a été chronométré à 33 km/h lors de la saison 2025-2026.

    « Nous avons une grande confiance en Karim », déclarait l’ancien entraîneur du Werder, Steffen, avant les débuts officiels du jeune joueur. « Il est bon dans les duels et dispose d’une bonne taille. Son jeu de construction est également exceptionnel. Il fait déjà preuve d’un grand sang-froid pour son jeune âge. Il ne s’est pas laissé déstabiliser pendant la pré-saison et a toujours trouvé des solutions. »

    Bien qu’il n’ait été aligné qu’en défense centrale cette saison, Coulibaly possède la polyvalence nécessaire pour reculer d’un cran et jouer au milieu de terrain, si besoin, ses qualités se transposant aisément au poste de sentinelle.

  • SV Werder Bremen v VfB Stuttgart - BundesligaGetty Images Sport

    Il reste des marges de progression.

    Sans surprise, Coulibaly, 18 ans, n’a pas encore atteint sa pleine maturité sportive et doit encore beaucoup progresser pour exploiter tout son potentiel. Défenseur moderne et audacieux, adepte d’un jeu de passe et d’une projection vers l’avant risqués, il a commis plusieurs erreurs notables cette saison.

    Le défenseur central a ainsi manqué une passe lors de ses débuts contre Leverkusen, offrant à Patrik Schick l’occasion d’ouvrir le score, puis il a perdu un duel crucial au milieu de terrain face à son ancien club, Hambourg, lors du récent Nordderby, ce qui a entraîné l’égalisation de Robert Glatzel. Thioune a pris la défense de son joueur après cet incident, déclarant : « Il manquait de soutien. Nous parlons d’un jeune de 18 ans qui est encore en phase d’apprentissage face à un joueur de 30 ans qui sait exactement comment se comporter. »

    D’autres dribbles subis et un carton rouge reçu face à Stuttgart en décembre soulignent un manque de maturité et d’expérience inévitable à cet âge. Néanmoins, ces accrocs s’inscrivent dans la normale pour un joueur qui, match après match, confirme posséder un potentiel d’élite.

  • Gabriel Magalhaes Arsenal 2025-26Getty

    Le prochain sur la liste… Gabriel Magalhaes ?

    Jeune défenseur central gaucher prometteur, l’ascension de Gabriel Magalhaes, pilier d’Arsenal, servira de référence à Coulibaly. Considéré comme l’un des meilleurs défenseurs centraux gauchers de la planète, le Brésilien excelle dans les fondamentaux de son poste : autorité dans les duels aériens et au sol, agressivité mesurée et interventions décisives, avec des blocages et des tacles de dernière minute. Il est également à l’aise pour relancer le jeu depuis l’arrière.

    Coulibaly a encore un long chemin à parcourir pour approcher ce niveau, mais ses qualités l’autorisent à en faire sa référence. À en juger par sa trajectoire actuelle, rien ne s’oppose à ce que le jeune Allemand évolue vers un profil de défenseur central de haut rang.

  • SV Werder Bremen v 1. FSV Mainz 05 - BundesligaGetty Images Sport

    Et maintenant ?

    Alors que la saison touche à sa fin et que le maintien en Bundesliga est pratiquement assuré, les regards au sein du Weserstadion se tournent déjà vers l’avenir de Coulibaly. Il est fort probable que le club décide de monétiser sa nouvelle star défensive à l’issue de cet exercice qui a marqué son essor.

    Selon plusieurs médias allemands, de grands clubs européens ont surveillé de près les progrès du défenseur central tout au long de la saison 2025-2026 via leurs réseaux de recruteurs, et le joueur comme le club s’attendent à un départ dès cet été, après avoir évoqué cette possibilité.

    Interrogé sur le sujet, le directeur sportif du Werder, Peter Niemeyer, a confié au magazine Kicker : « Nous savons qu’il y a du mouvement autour de ce dossier, mais rien ne permet de dire quelles seront les prochaines étapes ni si un départ interviendra dès cet été. Il est évident qu’un joueur de ce profil attire beaucoup d’intérêt. »

    Chelsea, Manchester United, le PSG, Newcastle, Naples et Marseille figureraient parmi les clubs intéressés par le jeune défenseur, sous contrat jusqu’en 2029. En position de force, le Werder pourrait exiger environ 50 millions d’euros (43 millions de livres, 59 millions de dollars) pour un transfert qui deviendrait, de loin, le plus lucratif de l’histoire du club. Affaire à suivre cet été.