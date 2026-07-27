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Karim Benzema livre son verdict sur l’arrivée imminente de Zinedine Zidane à la tête des Bleus
Benzema déroule le tapis rouge pour son « grand frère »
Benzema a publiquement apporté son soutien total à Zidane alors que la Fédération française de football s'apprête à finaliser une transition historique à la tête de l'équipe nationale. S'exprimant sans détour lors d'une interview accordée à Konbini pour leur rubrique populaire « In or Out », l'attaquant chevronné a manifesté son enthousiasme à l'approche du changement tactique attendu. Après l’élimination décevante de la France en demi-finale de la Coupe du monde 2026, l’ère Didier Deschamps touche à sa fin et Zidane est donné grand favori pour prendre officiellement les rênes des Bleus.
« C’est une légende, c’est le grand frère », déclare Benzema, évoquant le lien profond tissé au fil de leurs succès en Ligue des champions au Santiago Bernabéu. « Est-ce que je suis content qu’il devienne sélectionneur des Bleus ? Je ne sais pas avec certitude si ce sera lui, mais si c’est lui, oui, je suis vraiment content. »
- Getty Images Entertainment
Un retour potentiel sur la scène internationale
L’arrivée de Zidane sur le banc des Bleus relance inévitablement les spéculations sur l’avenir international de Karim Benzema. Âgé de 38 ans, l’attaquant chevronné demeure redoutable devant le but. Sous les couleurs d’Al-Hilal, il a inscrit neuf réalisations en treize apparitions cette saison, après avoir brillé à Al-Ittihad avec 57 buts en 87 matchs.
Toutefois, un éventuel retour dépendra de la vision de Zidane pour le groupe et de l’évolution de l’effectif offensif. L’attaque française a récemment connu une mue significative, avec l’émergence de jeunes talents comme Michael Olise et Bradley Barcola aux côtés de stars confirmées telles que Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé.
Les statistiques de Benzema sous les ordres de Zidane
Au cours de ses deux passages sous les ordres de Zidane à Madrid (2016-2018 et 2019-2021), Benzema s’est imposé comme l’un des attaquants les plus fiables du technicien, inscrivant 108 buts durant cette période, un total que seul Cristiano Ronaldo a surpassé au sein de l’effectif de Zidane. La complicité du Français avec son compatriote sur le banc a nourri certaines des phases offensives les plus prolifiques de l’époque, même si Benzema a souvent joué un rôle d’appui aux côtés de Ronaldo et de Gareth Bale au sein de la célèbre ligne d’attaque « BBC » des Blancos.
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Sur le plan des trophées, le bilan est tout aussi historique : Benzema a contribué à une série sans précédent de trois victoires consécutives en Ligue des champions (2016, 2017, 2018), ainsi qu’à deux titres de Liga, plusieurs Supercoupes de l’UEFA et d’Espagne, et des Coupes du monde des clubs de la FIFA, le tout au cours de ses deux passages au Santiago Bernabéu.
- AFP
Une nouvelle ère s’ouvre pour le club.
La nomination très attendue de Zidane au poste de sélectionneur de l’équipe de France devrait enfin être officialisée. La Fédération française de football (FFF) a annoncé qu’une conférence de presse se tiendra ce mardi. Le président de la FFF, Philippe Diallo, présidera cet événement, qui suivra une réunion extraordinaire du comité exécutif de la fédération prévue plus tôt dans la matinée.
Sauf coup de théâtre de dernière minute, M. Diallo devrait présenter officiellement Zidane comme le successeur de Didier Deschamps à la tête des Bleus. Si la FFF n’a pas encore confirmé cette nomination, son président avait annoncé une déclaration avant la fin du mois ; la conférence de presse de mardi devrait donc marquer la concrétisation de cet engagement.
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