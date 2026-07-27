Karim Benzema livre son verdict sur l’arrivée imminente de Zinedine Zidane à la tête des Bleus

Benzema a publiquement apporté son soutien total à Zidane alors que la Fédération française de football s'apprête à finaliser une transition historique à la tête de l'équipe nationale. S'exprimant sans détour lors d'une interview accordée à Konbini pour leur rubrique populaire « In or Out », l'attaquant chevronné a manifesté son enthousiasme à l'approche du changement tactique attendu. Après l’élimination décevante de la France en demi-finale de la Coupe du monde 2026, l’ère Didier Deschamps touche à sa fin et Zidane est donné grand favori pour prendre officiellement les rênes des Bleus.

« C’est une légende, c’est le grand frère », déclare Benzema, évoquant le lien profond tissé au fil de leurs succès en Ligue des champions au Santiago Bernabéu. « Est-ce que je suis content qu’il devienne sélectionneur des Bleus ? Je ne sais pas avec certitude si ce sera lui, mais si c’est lui, oui, je suis vraiment content. »