Des informations sensationnelles ont brièvement secoué le marché des transferts après que le journaliste de DZfoot Ilyes Kaddouri a affirmé qu’un contact direct avait eu lieu entre les dirigeants de Leverkusen et Benzema. Les spéculations autour de l’attaquant de 38 ans se sont intensifiées après la résiliation à l’amiable de son contrat avec le club saoudien d’Al-Hilal. La rumeur a pris encore plus d’ampleur sur les réseaux sociaux après que l’ancien joueur du Real Madrid a été aperçu en train de suivre le compte Instagram officiel de Leverkusen.