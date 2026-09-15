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Karim Benzema au Bayer Leverkusen ? Le directeur sportif Simon Rolfes brise le silence sur d’étonnantes rumeurs de transfert concernant l’ancienne superstar du Real Madrid
De folles rumeurs de transfert émergent
Des informations sensationnelles ont brièvement secoué le marché des transferts après que le journaliste de DZfoot Ilyes Kaddouri a affirmé qu’un contact direct avait eu lieu entre les dirigeants de Leverkusen et Benzema. Les spéculations autour de l’attaquant de 38 ans se sont intensifiées après la résiliation à l’amiable de son contrat avec le club saoudien d’Al-Hilal. La rumeur a pris encore plus d’ampleur sur les réseaux sociaux après que l’ancien joueur du Real Madrid a été aperçu en train de suivre le compte Instagram officiel de Leverkusen.
- Getty Images Sport
Rolfes ferme la porte à un transfert
Le directeur sportif de Leverkusen, Rolfes, s’est empressé de clarifier la position du club à la BayArena. Interrogé par BILDau sujet d’une possible offensive pour l’attaquant vétéran sans club, Rolfes a déclaré avec fermeté : « Notre effectif est complet. » Cette déclaration définitive ferme clairement la porte à une arrivée du lauréat du Ballon d’Or 2022 dans l’élite allemande.
De nombreuses options garnissent le front de l’attaque
Bien que Benzema ait, selon certaines informations, établi un contact avec le duo du Bayer Leverkusen Lucas Vazquez et Moussa Diaby, les dirigeants du club estiment que leur secteur offensif est déjà bien fourni. L'entraîneur Carles Martinez dispose d'options solides en attaque avec l'expérimenté avant-centre Patrik Schick et le talent émergent Christian Kofane. Cette ligne offensive sera encore renforcée une fois que Victor Boniface aura achevé sa rééducation après une grave blessure au genou, tandis qu'un retour romantique à Lyon a déjà été écarté la semaine dernière.
- Getty Images Sport
Leverkusen fait face à un calendrier chargé
Leverkusen entame sa campagne de Ligue Europa en recevant l’équipe slovène de Celje mercredi soir. L’équipe de Martinez disputera ensuite un match de Bundesliga à domicile contre le RB Leipzig quatre jours plus tard, avant que le football national ne s’interrompe pour la trêve internationale. La compétition reprendra le 10 octobre avec un déplacement sur la pelouse de Mayence lors de la cinquième journée.
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