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Adhe Makayasa

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Karim Benzema au Bayer Leverkusen ? Le directeur sportif Simon Rolfes brise le silence sur d’étonnantes rumeurs de transfert concernant l’ancienne superstar du Real Madrid

Mercato
K. Benzema
S. Rolfes
Bayer Leverkusen
Al Hilal
Saudi Pro League
Bundesliga

Le directeur sportif du Bayer Leverkusen, Simon Rolfes, a fermement écarté les spéculations sensationnalistes liant le club allemand à une arrivée de l’attaquant vétéran Karim Benzema. Malgré des informations largement relayées faisant état d’un contact direct entre les deux parties après la libération de l’avant-centre en Arabie saoudite, les dirigeants rhénans ont exclu toute offensive tardive sur le marché.

  • De folles rumeurs de transfert émergent

    Des informations sensationnelles ont brièvement secoué le marché des transferts après que le journaliste de DZfoot Ilyes Kaddouri a affirmé qu’un contact direct avait eu lieu entre les dirigeants de Leverkusen et Benzema. Les spéculations autour de l’attaquant de 38 ans se sont intensifiées après la résiliation à l’amiable de son contrat avec le club saoudien d’Al-Hilal. La rumeur a pris encore plus d’ampleur sur les réseaux sociaux après que l’ancien joueur du Real Madrid a été aperçu en train de suivre le compte Instagram officiel de Leverkusen.

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    Rolfes ferme la porte à un transfert

    Le directeur sportif de Leverkusen, Rolfes, s’est empressé de clarifier la position du club à la BayArena. Interrogé par BILDau sujet d’une possible offensive pour l’attaquant vétéran sans club, Rolfes a déclaré avec fermeté : « Notre effectif est complet. » Cette déclaration définitive ferme clairement la porte à une arrivée du lauréat du Ballon d’Or 2022 dans l’élite allemande.

  • De nombreuses options garnissent le front de l’attaque

    Bien que Benzema ait, selon certaines informations, établi un contact avec le duo du Bayer Leverkusen Lucas Vazquez et Moussa Diaby, les dirigeants du club estiment que leur secteur offensif est déjà bien fourni. L'entraîneur Carles Martinez dispose d'options solides en attaque avec l'expérimenté avant-centre Patrik Schick et le talent émergent Christian Kofane. Cette ligne offensive sera encore renforcée une fois que Victor Boniface aura achevé sa rééducation après une grave blessure au genou, tandis qu'un retour romantique à Lyon a déjà été écarté la semaine dernière.

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