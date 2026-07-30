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Karim Adeyemi « n’a pas peur » de Lamine Yamal alors que la nouvelle recrue de Barcelone veut se battre pour une place dans l’attaque de Hansi Flick
Adeyemi se réjouit de la concurrence au Barça
Adeyemi a affirmé qu'il était prêt à se battre pour sa place dans le onze de départ de Flick, assurant qu'il n'éprouvait aucune crainte à l'idée d'être en concurrence avec Yamal. S'exprimant auprès de Mundo Deportivo lors du stage de pré-saison du Barça à St. George's Park, l'attaquant allemand s'est confié sur son adaptation à son nouvel environnement.
Adeyemi a bouclé son transfert en provenance du Borussia Dortmund afin de renforcer les options offensives du géant catalan avant la nouvelle saison. Loin d'être intimidé par la concurrence en attaque à Barcelone, le joueur de 24 ans a affiché une confiance totale en ses propres qualités.
- Getty Images
« Je ne crains aucun joueur »
Interrogé sur le fait de savoir s'il était inquiet à l'idée de lutter avec le prodige Yamal pour du temps de jeu sur l'aile, Adeyemi a livré une réponse directe et sans peur. L'attaquant polyvalent a clairement indiqué que son attention restait entièrement portée sur ses propres performances sur le terrain.
« Non. Je n'ai peur d'aucun joueur. » a affirmé fermement Adeyemi pendant l'entretien. « Je sais que si je donne le meilleur de moi-même, j'aurai une chance de jouer. »
L’argument simple de Flick pour boucler l’affaire
Adeyemi a également révélé que Flick n’avait eu besoin d’aucune persuasion pour le faire venir au Camp Nou. Les deux hommes ont noué une solide relation professionnelle durant leur passage commun en équipe d’Allemagne, ce qui a fait de ce transfert une décision évidente pour l’attaquant.
« Convaincre est le mauvais mot, a-t-il ajouté. Il m’a simplement appelé et m’a demandé si je voulais venir. Je lui ai dit bien sûr, parce que c’est le plus grand club du monde et que ce genre d’opportunités ne se présente qu’une seule fois. Il n’avait pas besoin de me convaincre. Je lui fais confiance depuis longtemps et j’ai beaucoup de respect pour lui.
« J’espère qu’il voit en moi des choses que je peux apporter à l’équipe sur le terrain. Il me connaît très bien grâce à l’équipe nationale, et nous sommes très proches. »
- AFP
Préparation pour le test de Birmingham
Barcelone est arrivé au Royaume-Uni lundi pour entamer un stage de pré-saison intensif au centre d'entraînement habituel de l'Angleterre, à Burton upon Trent. Le groupe de 30 joueurs de Flick monte en puissance dans sa préparation en vue de ses prochains matches amicaux de pré-saison.
Le géant catalan effectuera une double séance d'entraînement avant d'affronter le club de Championship de Birmingham City lors d'un match amical vendredi soir. Adeyemi sera impatient de faire une première impression sous le maillot du Barça, alors qu'il vise une place de titulaire pour la nouvelle saison.
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