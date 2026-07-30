Adeyemi a affirmé qu'il était prêt à se battre pour sa place dans le onze de départ de Flick, assurant qu'il n'éprouvait aucune crainte à l'idée d'être en concurrence avec Yamal. S'exprimant auprès de Mundo Deportivo lors du stage de pré-saison du Barça à St. George's Park, l'attaquant allemand s'est confié sur son adaptation à son nouvel environnement.

Adeyemi a bouclé son transfert en provenance du Borussia Dortmund afin de renforcer les options offensives du géant catalan avant la nouvelle saison. Loin d'être intimidé par la concurrence en attaque à Barcelone, le joueur de 24 ans a affiché une confiance totale en ses propres qualités.