Alors que la saga contractuelle se poursuit, les activités extra-sportives d'Adeyemi ont également attiré l'attention des dirigeants de Dortmund. Son apparition dans un clip vidéo de sa femme, la rappeuse Loredana, aurait surpris les dirigeants du club. Ce manque de communication a suscité une certaine irritation en interne, d'autant plus que les paroles de la chanson comparaient la valeur marchande du joueur à celle de l'ancienne star du BVB, Erling Haaland. Le club se demanderait si Adeyemi est pleinement concentré sur le terrain alors que ses performances ont considérablement baissé, ce qui soulève des inquiétudes quant à son professionnalisme et à sa place au sein de l'équipe.

Malgré ces tensions, Adeyemi s'est empressé de rejeter les suggestions selon lesquelles sa vie personnelle serait le moteur d'un éventuel transfert. Répondant aux rumeurs, il a déclaré : « Ce que vous lisez dans les médias n'est pas toujours exact. Je suis concentré ici. Je n'ai jamais dit que je me sentais mal à l'aise ou quoi que ce soit de ce genre. » Il a en outre souligné son esprit de compétition, ajoutant : « Mon objectif a toujours été de rivaliser au plus haut niveau. Néanmoins, je ne vais pas faire de déclarations audacieuses sur les autres équipes. Nous nous concentrons sur nous-mêmes, nous faisons notre travail. Si cela fonctionne bien au final, tant mieux. Nous devons rester fidèles à nous-mêmes, bien jouer, gagner des matchs, et ensuite nous verrons où nous en sommes. J'ai un objectif clair, et je le répéterai chaque année tant que je jouerai ici. »