Karim Adeyemi hésite à signer un nouveau contrat avec le Borussia Dortmund alors que la cible de Manchester United envisage un transfert de rêve en Premier League
Adeyemi envisage un transfert en Premier League
Le Borussia Dortmund aurait proposé une prolongation de contrat prête à être signée, mais Adeyemi n'a pris aucune mesure pour signer le document. Le club souhaite le lier à un contrat à long terme, mais le joueur semble garder ses options ouvertes pour un éventuel départ cet été. Bild rapporte que l'ancien joueur du Red Bull Salzbourg attend des propositions d'Angleterre, car son ambition professionnelle reste de se tester en Premier League.
Manchester United figurant parmi les clubs précédemment intéressés par ses services, la perspective d'un transfert très médiatisé outre-Manche semble être la principale raison de l'impasse actuelle dans les négociations.
Le litige concernant la clause libératoire complique les négociations
La situation est encore compliquée par l'implication du représentant d'Adeyemi, l'agent très en vue Jorge Mendes. Selon certaines informations, Mendes ferait pression pour qu'une clause libératoire spécifique soit incluse dans tout nouvel accord, ce qui permettrait à l'ailier de partir moyennant une indemnité prédéterminée. Cependant, l'offre actuelle de Dortmund ne comprend pas une telle clause, ce qui conduit à une impasse entre le camp du joueur et la direction du BVB.
Le joueur lui-même a récemment évoqué cette incertitude croissante, reconnaissant que la situation était fluctuante. À ce sujet, Adeyemi a déclaré : « Dans le football, tout peut changer très rapidement. Tout pourrait être décidé dans un mois ou deux, voire dans les prochaines semaines. La décision ne m'appartient pas uniquement. De nombreux facteurs entrent en jeu, notamment les considérations du club. » Ces commentaires reflètent le délicat équilibre qui règne actuellement, les négociations contractuelles ayant apparemment atteint une impasse, ce qui place les deux parties dans une position difficile à l'approche de la fin de la saison.
Les activités hors terrain provoquent des tensions au BVB
Alors que la saga contractuelle se poursuit, les activités extra-sportives d'Adeyemi ont également attiré l'attention des dirigeants de Dortmund. Son apparition dans un clip vidéo de sa femme, la rappeuse Loredana, aurait surpris les dirigeants du club. Ce manque de communication a suscité une certaine irritation en interne, d'autant plus que les paroles de la chanson comparaient la valeur marchande du joueur à celle de l'ancienne star du BVB, Erling Haaland. Le club se demanderait si Adeyemi est pleinement concentré sur le terrain alors que ses performances ont considérablement baissé, ce qui soulève des inquiétudes quant à son professionnalisme et à sa place au sein de l'équipe.
Malgré ces tensions, Adeyemi s'est empressé de rejeter les suggestions selon lesquelles sa vie personnelle serait le moteur d'un éventuel transfert. Répondant aux rumeurs, il a déclaré : « Ce que vous lisez dans les médias n'est pas toujours exact. Je suis concentré ici. Je n'ai jamais dit que je me sentais mal à l'aise ou quoi que ce soit de ce genre. » Il a en outre souligné son esprit de compétition, ajoutant : « Mon objectif a toujours été de rivaliser au plus haut niveau. Néanmoins, je ne vais pas faire de déclarations audacieuses sur les autres équipes. Nous nous concentrons sur nous-mêmes, nous faisons notre travail. Si cela fonctionne bien au final, tant mieux. Nous devons rester fidèles à nous-mêmes, bien jouer, gagner des matchs, et ensuite nous verrons où nous en sommes. J'ai un objectif clair, et je le répéterai chaque année tant que je jouerai ici. »
Un carrefour dans le mercato estival
Alors que la saison touche à sa fin, la direction du Signal Iduna Park doit décider si elle souhaite poursuivre ses efforts pour renouveler le contrat d'Adeyemi, qui reste l'un des joueurs les plus précieux de la Bundesliga, ou si elle préfère tirer profit de sa valeur marchande. Cependant, Dortmund ne va pas attendre indéfiniment, et la patience des dirigeants du club serait à bout. Si aucune avancée n'est réalisée d'ici l'été, le club pourrait être contraint d'accepter des offres afin d'éviter que sa valeur ne commence à baisser à l'approche de la fin de son contrat actuel.
