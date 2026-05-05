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Karim Adeyemi est pressenti pour devenir un « très grand » joueur, tandis que l'entraîneur du Borussia Dortmund dément toute tension avec l'attaquant
Kovac pousse Adeyemi à passer au niveau supérieur
Kovac a formellement démenti les rumeurs évoquant une relation tendue avec Adeyemi, préférant souligner l’immense potentiel de l’international allemand, auteur de 10 buts et 5 passes décisives en 37 matchs cette saison.
Des clubs anglais de premier plan, dont Manchester United et Newcastle, seraient à l’affût, mais les discussions internes à Dortmund mettent l’accent sur la stabilité et la progression sous la houlette de l’entraîneur.
« Je suis convaincu qu’il peut devenir un très grand footballeur s’il corrige certains aspects de son jeu. Mais pour cela, il doit me faire un peu plus confiance. Il doit travailler sa précision et sa rigueur. Il a reçu un immense talent, il s’agit maintenant de travailler, de modifier des détails et des nuances qui lui permettront de progresser. Pour y parvenir, il doit profiter de chaque minute d’entraînement », a déclaré Kovac.
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Réaction aux rumeurs concernant la prolongation de son contrat
Depuis son arrivée sur le banc de Dortmund, Kovac a dirigé 70 matchs officiels, pour 41 victoires. Ce bilan solide alimente les spéculations : la direction du BVB, menée par Lars Ricken, préparerait une prolongation de contrat au-delà de 2027 pour l’ancien coach du Bayern Munich.
Interrogé sur le sujet dans le podcast de Bild, l’entraîneur a confirmé : « Mon frère Robert et moi nous sentons très à l’aise et je pense que les deux parties sont très satisfaites de la situation actuelle. C’est Lars qui m’a fait venir à l’époque. Son contrat court également jusqu’en 2027. Je serais heureux si cela se passait ainsi, car je pense que Lars est quelqu’un de vraiment compétent qui a déjà mis pas mal de choses en route ici. »
Défendre son bilan auprès des jeunes talents
Kovac a profité de l’occasion pour répondre aux critiques qui estiment qu’il ne donne pas assez leur chance aux jeunes joueurs. Le technicien a dressé une longue liste de talents qu’il a lancés au cours de sa carrière.
« C’est inexact ! À Salzbourg, j’ai dirigé la réserve puis intégré des jeunes comme Martin Hinteregger et Stefan Ilsanker, qui ont ensuite brillé en Bundesliga. Avec la Croatie, j’ai appelé Marcelo Brozovic, Mateo Kovacic et Ante Rebic. À Monaco, j’ai lancé Aurélien Tchouaméni. À Wolfsburg, Micky van de Veen, désormais à Tottenham, et Felix Nmecha, aujourd’hui au BVB, ont émergé sous ma direction. Les critiques sont nombreuses, mais les faits les infirment », a conclu le patron de Dortmund.
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L'avenir de la star offensive du BVB
Sous contrat jusqu’en 2027, Karim Adeyemi continue de susciter l’intérêt des observateurs européens. Malgré le soutien public de Niko Kovac, qui souhaite voir l’ancien joueur du Red Bull Salzbourg peaufiner son jeu, un départ à l’issue de la saison en cours n’est pas totalement exclu.
En insistant sur la « minutie » et la « précision », Kovac lance un défi public à son joueur, qui doit encore consolider sa place dans le projet du Borussia Dortmund.