Karim Adeyemi est pressenti pour devenir un « très grand » joueur, tandis que l'entraîneur du Borussia Dortmund dément toute tension avec l'attaquant

Kovac a formellement démenti les rumeurs évoquant une relation tendue avec Adeyemi, préférant souligner l’immense potentiel de l’international allemand, auteur de 10 buts et 5 passes décisives en 37 matchs cette saison.

Des clubs anglais de premier plan, dont Manchester United et Newcastle, seraient à l’affût, mais les discussions internes à Dortmund mettent l’accent sur la stabilité et la progression sous la houlette de l’entraîneur.

« Je suis convaincu qu’il peut devenir un très grand footballeur s’il corrige certains aspects de son jeu. Mais pour cela, il doit me faire un peu plus confiance. Il doit travailler sa précision et sa rigueur. Il a reçu un immense talent, il s’agit maintenant de travailler, de modifier des détails et des nuances qui lui permettront de progresser. Pour y parvenir, il doit profiter de chaque minute d’entraînement », a déclaré Kovac.