Kanté a comparé les éditions 2018 et 2022, déclarant : « En 2018, nous n’avions aucun joueur ayant déjà gagné la Coupe du monde, pas même un champion en titre. Aujourd’hui, la donne a changé et ils sont plus nombreux. Nous mesurons ce que cela représente pour la France et nous voulons soulever à nouveau le trophée. »

Sur le plan personnel, le milieu de terrain a confié : « Je me sens bien au sein de ce groupe. Cela fait huit ans que je n’ai pas disputé de Coupe du monde. L’effectif a beaucoup changé et mon objectif était d’en faire partie et de m’assurer que tout le monde reste concentré sur notre quête. »

Concernant l’objectif d’atteindre la finale pour la troisième fois consécutive, il a rappelé que « c’est l’ambition de toutes les sélections, mais le chemin sera ardu et exigeant ». Je suis très heureux de constater tout l’amour et le soutien que je reçois, et je sais que de nombreux supporters hors de France nous manifestent leur reconnaissance ; c’est une fierté. »

Le milieu de terrain français a ensuite évoqué l’horaire du match : « La préparation a été un élément décisif pour nous. À notre arrivée aux États-Unis, nous avons dû nous entraîner sous le soleil pour nous acclimater au climat. Nous profiterons aussi des temps morts pour nous hydrater et rester concentrés. Nous sommes prêts pour le match de demain. »