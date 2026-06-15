N'Golo Kanté, le milieu de terrain français, a réaffirmé sa ferme volonté de mener les Bleus vers un nouveau titre de champions du monde.
Lors de la conférence de presse précédant la rencontre face au Sénégal pour la première journée, il a déclaré : « Nous sommes dans un groupe très relevé, avec des adversaires qui vont tout donner. Il est très important de bien démarrer et de remporter la victoire, et nous nous préparons intensément pour cela. Nous connaissons bien nos adversaires et nous voulons entamer ce parcours de la meilleure façon possible. »
Il a ajouté : « Le groupe est en forme et nous sommes très enthousiastes à l’idée de commencer l’aventure. Nous avons disputé deux bons matchs et nous sommes désormais fin prêts à nous lancer. Nous avons très envie de bien démarrer le tournoi et d’aller jusqu’au bout. »