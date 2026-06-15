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Hussein Hamdy

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Kanté : « On ne peut pas se cacher pendant la Coupe du monde… Les Bleus sont notre principal adversaire »

N'Golo Kanté
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L’ambition du héros

N'Golo Kanté, le milieu de terrain français, a réaffirmé sa ferme volonté de mener les Bleus vers un nouveau titre de champions du monde.

Lors de la conférence de presse précédant la rencontre face au Sénégal pour la première journée, il a déclaré : « Nous sommes dans un groupe très relevé, avec des adversaires qui vont tout donner. Il est très important de bien démarrer et de remporter la victoire, et nous nous préparons intensément pour cela. Nous connaissons bien nos adversaires et nous voulons entamer ce parcours de la meilleure façon possible. »

Il a ajouté : « Le groupe est en forme et nous sommes très enthousiastes à l’idée de commencer l’aventure. Nous avons disputé deux bons matchs et nous sommes désormais fin prêts à nous lancer. Nous avons très envie de bien démarrer le tournoi et d’aller jusqu’au bout. »

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    En quoi la situation a-t-elle évolué depuis 2018 ?

    Kanté a comparé les éditions 2018 et 2022, déclarant : « En 2018, nous n’avions aucun joueur ayant déjà gagné la Coupe du monde, pas même un champion en titre. Aujourd’hui, la donne a changé et ils sont plus nombreux. Nous mesurons ce que cela représente pour la France et nous voulons soulever à nouveau le trophée. »

    Sur le plan personnel, le milieu de terrain a confié : « Je me sens bien au sein de ce groupe. Cela fait huit ans que je n’ai pas disputé de Coupe du monde. L’effectif a beaucoup changé et mon objectif était d’en faire partie et de m’assurer que tout le monde reste concentré sur notre quête. »

    Concernant l’objectif d’atteindre la finale pour la troisième fois consécutive, il a rappelé que « c’est l’ambition de toutes les sélections, mais le chemin sera ardu et exigeant ». Je suis très heureux de constater tout l’amour et le soutien que je reçois, et je sais que de nombreux supporters hors de France nous manifestent leur reconnaissance ; c’est une fierté. »

    Le milieu de terrain français a ensuite évoqué l’horaire du match : « La préparation a été un élément décisif pour nous. À notre arrivée aux États-Unis, nous avons dû nous entraîner sous le soleil pour nous acclimater au climat. Nous profiterons aussi des temps morts pour nous hydrater et rester concentrés. Nous sommes prêts pour le match de demain. »

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    Les coqs sous la loupe

    Interrogé sur les futurs adversaires des Bleus, Kanté a répondu avec autorité : « La confiance est essentielle ; nous devons croire en nos capacités pour continuer à avancer dans la compétition, tout en restant concentrés sur chaque match, un à la fois. Notre premier adversaire, c’est nous-mêmes ; nous devons donc rester concentrés en permanence. Mais il y a aussi l’adversaire qui sera face à nous sur le terrain, et nous devons le battre.

    » Kanté a ensuite évoqué ses origines : « J'ai des origines maliennes, mais je porte les couleurs de l'équipe de France depuis de nombreuses années. La rencontre face au Sénégal s'annonce particulière, car elle se déroule dans le cadre de la Coupe du monde. Le Sénégal possède un milieu de terrain de grande qualité, a réalisé de très bonnes performances et compte de grands joueurs, ce qui en fait un adversaire redoutable. »

    Concernant le statut de grande favorite de la France et l’envie que tout le monde a de la battre, la star des Bleus a affirmé : « Nous ne pouvons pas nous cacher : nous avons un effectif de grande qualité et nous faisons partie des équipes les plus fortes, mais nous devons avant tout croire en nos capacités. Il faut aborder le tournoi match après match, avec une confiance totale, car tous nos adversaires voudront nous battre. Nous devons donc faire preuve d’un sérieux absolu et faire abstraction de tout le bruit extérieur. »

    Il a conclu : « C’est ma deuxième Coupe du monde. En 2018, tout était nouveau. Aujourd’hui, certains coéquipiers ont disparu et d’autres ont pris leur retraite. C’est un tournoi magnifique, et nous voulons à nouveau soulever le trophée. »

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