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England v Czechia - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD4Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Traduit par

Kane, toujours plus en route vers le Ballon d’Or : il porte l’Angleterre vers la victoire à coups de records

Angleterre
H. Kane
Angleterre vs Tchéquie
Tchéquie
UEFA Nations League A

Doublé pour l’avant-centre à l’occasion de sa 125e apparition avec l’Angleterre

Lors de la quatrième journée du groupe 3 de la Ligue A de la Ligue des nations, l’Angleterre s’impose à domicile contre la République tchèque sur le score sans appel de 3-0. La sélection anglaise part à l’assaut, mais l’ouverture du score n’arrive que grâce à un incroyable but contre son camp de Coufal (27e). Puis Harry Kane se charge de mettre le succès de la sélection dirigée par Thomas Tuchel à l’abri : 2-0 à la 40e puis doublé à la 57e, pour sceller définitivement la rencontre.


Au classement, l’Angleterre est deuxième avec 9 points, derrière l’Espagne, première avec un sans-faute et 12 points après sa victoire 2-1 sur le terrain de la Croatie. Suivent la Croatie avec 3 points et la République tchèque, bloquée à 0.

  • LES CHIFFRES DE KANE

    Le grand protagoniste de la soirée a évidemment été Kane, 33 ans, qui rejoint, avec le total record de 125 sélections sous le maillot de l’Angleterre, une autre légende du football anglais, le gardien Peter Shilton. Lors de ces 125 matches, Kane a inscrit, grâce à son doublé de ce soir, 91 buts avec l’Angleterre. Une autre grande performance pour l’avant-centre de l’Angleterre et du Bayern Munich, qui renforce sa candidature à la victoire du Ballon d’Or 2026.


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