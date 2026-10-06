Lors de la quatrième journée du groupe 3 de la Ligue A de la Ligue des nations, l’Angleterre s’impose à domicile contre la République tchèque sur le score sans appel de 3-0. La sélection anglaise part à l’assaut, mais l’ouverture du score n’arrive que grâce à un incroyable but contre son camp de Coufal (27e). Puis Harry Kane se charge de mettre le succès de la sélection dirigée par Thomas Tuchel à l’abri : 2-0 à la 40e puis doublé à la 57e, pour sceller définitivement la rencontre.





Au classement, l’Angleterre est deuxième avec 9 points, derrière l’Espagne, première avec un sans-faute et 12 points après sa victoire 2-1 sur le terrain de la Croatie. Suivent la Croatie avec 3 points et la République tchèque, bloquée à 0.