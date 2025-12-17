Harry Kane n’a jamais caché son rapport obsessionnel aux chiffres, ni son goût pour les défis personnels. Après une première moitié de saison exceptionnelle sous le maillot du Bayern Munich, l’attaquant anglais a laissé entendre qu’il visait un objectif que peu de joueurs osent même formuler publiquement. Une ambition immense, presque démesurée, tant elle touche à l’un des sommets statistiques les plus extrêmes du football européen récent.
Kane s’attaque à l’un des records les plus extrêmes du football moderne
Un record hors norme dans le viseur de Kane
Ce record, c’est celui des 41 buts inscrits en Bundesliga sur une seule saison, établi en 2021 par Robert Lewandowski. Un chiffre longtemps considéré comme hors d’atteinte, tant il exige une régularité absolue, une condition physique parfaite et un contexte collectif idéal. Kane le sait. Et pourtant, après 18 buts inscrits en seulement 14 matches de championnat, l’Anglais admet que l’idée fait son chemin. « Je pense que c’est possible, mais le plus dur sera de maintenir ce niveau pendant encore quatre ou cinq mois », a-t-il reconnu avec lucidité.
Cette prudence tranche avec l’emballement extérieur. Plusieurs anciens joueurs du Bayern estiment déjà que Kane possède le profil pour s’attaquer à ce sommet, notamment grâce à son volume de jeu et son impact au-delà de la surface.
Kane et Lewandowski, deux profils, une même exigence
Comparer Kane à Lewandowski reste un exercice délicat. Le Polonais incarnait une machine à finir, clinique et implacable, tandis que l’Anglais se distingue par un jeu plus complet, capable de décrocher, de participer à la construction et de peser dans le pressing. Cette polyvalence nourrit autant l’espoir que le doute : peut-on battre un tel record sans être focalisé uniquement sur le but ?
Kane s’en rapproche pourtant déjà. La saison passée, pour sa première année en Allemagne, il avait échoué de peu, avec 36 réalisations malgré plusieurs matches manqués. Un précédent qui renforce l’idée que le défi n’est pas irréaliste.
Une saison encore longue, et un piège mental évident
Reste l’obstacle majeur : la durée. La Bundesliga s’étire, les défenses s’adaptent, la pression médiatique s’intensifie. Lewandowski lui-même avait souligné, après coup, la rareté de son exploit, réalisé en moins de 30 matches. Kane le sait : le plus difficile commence maintenant.
À Munich, le Bayern avance comme une machine bien huilée, offrant à son buteur un cadre idéal. Mais entre ambition personnelle et exigence collective, l’Anglais marche sur une ligne fine. S’attaquer à un mythe peut sublimer une carrière… ou rappeler brutalement pourquoi certains records résistent au temps.