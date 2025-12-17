Kane s’attaque à l’un des records les plus extrêmes du football moderne

Ce record, c’est celui des 41 buts inscrits en Bundesliga sur une seule saison, établi en 2021 par Robert Lewandowski. Un chiffre longtemps considéré comme hors d’atteinte, tant il exige une régularité absolue, une condition physique parfaite et un contexte collectif idéal. Kane le sait. Et pourtant, après 18 buts inscrits en seulement 14 matches de championnat, l’Anglais admet que l’idée fait son chemin. « Je pense que c’est possible, mais le plus dur sera de maintenir ce niveau pendant encore quatre ou cinq mois », a-t-il reconnu avec lucidité.

Cette prudence tranche avec l’emballement extérieur. Plusieurs anciens joueurs du Bayern estiment déjà que Kane possède le profil pour s’attaquer à ce sommet, notamment grâce à son volume de jeu et son impact au-delà de la surface.