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« Kane, le professionnel idéal » : critiques anglaises acerbes envers le comportement « narcissique » de Yamal et Ronaldo

H. Kane
L. Yamal
C. Ronaldo
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Arabie saoudite

Une évaluation sévère pour la star du Barça après la cérémonie du Ballon d'Or

Lamine Yamal, la star du Barça, a fait l'objet d'une attaque virulente lors d'une comparaison morale établie par Oliver Holt, journaliste au quotidien britannique Daily Mail, avec le capitaine de la sélection anglaise, Harry Kane, sacré Ballon d'Or 2026.

Kane a remporté le trophée hier, lundi, lors d'une cérémonie organisée dans la capitale britannique, Londres. Kylian Mbappé, la star du Real Madrid, a terminé à la deuxième place, tandis que Yamal est arrivé troisième.

Holt a rappelé la polémique qui a entouré la fête du dix-huitième anniversaire de Yamal, en comparant la manière dont le joueur espagnol gère la célébrité avec la carrière de Kane, qu'il a qualifiée de calme et modeste.

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  • La déclaration de Yamal enflamme les critiques

    Avant le vote pour le trophée, Yamal a déclaré : « Je pense sincèrement que nous sommes les deux meilleurs du monde, et que je le méritais cette année parce que j'ai remporté des titres. » Il faisait référence à lui-même et à Kylian Mbappé (27 ans), sans inclure Kane dans ses calculs.

    Holt estime, selon ce qu'a publié le journal allemand Bild, que cette déclaration illustre une évolution préoccupante dans le football, à savoir la propagation d'une culture de la célébrité qui pousse les joueurs à se placer au centre de l'attention.

    Le journaliste britannique a écrit : « Nous avons vu lundi soir que le football est capable de décerner ses plus hautes récompenses à des hommes comme Kane ; des hommes qui n'ont pas recherché les projecteurs, qui n'ont pas suscité la polémique, qui n'ont pas abusé de leur notoriété, et qui n'ont pas eu recours à des personnes de petite taille pour agrémenter la fête de leur dix-huitième anniversaire, comme Yamal l'aurait prétendument fait, mais qui se sont consacrés à une carrière faite d'excellence discrète. »

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  • L'affaire de la fête d'anniversaire poursuit Yamal

    Ce rappel renvoie à la fête du dix-huitième anniversaire de Yamal, organisée par le joueur, au milieu d'allégations selon lesquelles il aurait fait venir des personnes de petite taille et les aurait payées pour assister à la fête.

    L'Association espagnole des personnes atteintes de nanisme (ASDD) avait alors annoncé son intention d'engager des poursuites judiciaires.

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  • Cristiano Ronaldo entre dans le cercle des critiques

    Cristiano Ronaldo n'a pas non plus échappé aux critiques de Holt, qui a décrit Kane comme n'étant « pas un narcissique impulsif comme Ronaldo », mais plutôt « réservé et modeste », le qualifiant de « professionnel parfait ».

    Yamal n'est toutefois pas reparti bredouille de la cérémonie, puisqu'il a remporté le Trophée Kopa pour la troisième fois, en tant que meilleur jeune joueur de la saison.

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