Lamine Yamal, la star du Barça, a fait l'objet d'une attaque virulente lors d'une comparaison morale établie par Oliver Holt, journaliste au quotidien britannique Daily Mail, avec le capitaine de la sélection anglaise, Harry Kane, sacré Ballon d'Or 2026.

Kane a remporté le trophée hier, lundi, lors d'une cérémonie organisée dans la capitale britannique, Londres. Kylian Mbappé, la star du Real Madrid, a terminé à la deuxième place, tandis que Yamal est arrivé troisième.

Holt a rappelé la polémique qui a entouré la fête du dix-huitième anniversaire de Yamal, en comparant la manière dont le joueur espagnol gère la célébrité avec la carrière de Kane, qu'il a qualifiée de calme et modeste.