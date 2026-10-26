Kane après sa victoire au Ballon d’Or : « J’espère être un exemple pour ceux qui rêvent de devenir les meilleurs »

Harry Kane monte sur scène pour recevoir le Ballon d’Or et commente ainsi son triomphe : « Je suis presque sans voix. Être ici à Londres rend ce moment encore plus spécial. J’imagine à quel point il a été difficile pour les jurés de voter. Je remercie ceux qui ont voté pour moi ainsi que mes coéquipiers du Bayern : vous m’avez poussé et rendu meilleur. J’embrasse Kompany, je suis heureux de ramener ce trophée au Bayern. C’est aussi un honneur d’être le capitaine de l’Angleterre, j’en suis très fier et je remercie également Tuchel et son staff. Je veux aussi remercier Tottenham, je ne serais pas ici sans ce club. J’espère être un exemple pour ceux qui rêvent d’être les meilleurs, comme je le suis aujourd’hui. À mes enfants : j’ai ramené beaucoup de trophées à la maison, mais celui-ci est spécial. Je veux être un bon père, en plus d’être un bon professionnel. Et puis à ma femme, ma meilleure amie : tu le voulais presque plus que moi... Tu m’as aidé à réaliser mes rêves ».