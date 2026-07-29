Ce transfert représente une nouvelle tentative de relancer une carrière qui a nettement marqué le pas depuis que Phillips a bouclé un transfert de 42 millions de livres à City en provenance de Leeds il y a près de quatre ans. Le manque de rythme de compétition est un thème récurrent chez le joueur de 30 ans. Son désavantage physique par rapport aux titulaires réguliers de City est devenu apparent presque chaque fois qu'il est entré sur le terrain. En comptant ses différents prêts, il a disputé un total de 46 matches de championnat depuis son arrivée à City il y a presque quatre ans.

Wilder, qui s'est exprimé sur BBC Radio Sheffield, reste optimiste : « Il y aura encore beaucoup de monde sur lui. Nous avons fait venir un très bon professionnel. Il a été malchanceux avec sa blessure et il n'a pas joué autant qu'il l'aurait voulu.

« Je lui ai parlé et je lui ai dit que nous serions ravis d'être une option pour toi, ton agent et ton club propriétaire si cela est possible. Il coche clairement les cases en termes de personnalité et de caractéristiques, en dehors du terrain comme sur le terrain. S'il y a une opportunité, je suis sûr que nous essaierons de l'explorer. »