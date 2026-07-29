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Kalvin Phillips, mis au ban à Manchester City, sur le point de finaliser un nouveau prêt après avoir été écarté du groupe d’Enzo Maresca pour la tournée de pré-saison aux côtés de Jack Grealish
Phillips se prépare à un retour chez les Blades
Phillips est sur le point de finaliser un nouveau prêt à Sheffield United après avoir été écarté de la liste de Manchester City pour la tournée de pré-saison du club en Asie, selon le Daily Mail. L’exclusion du joueur de 30 ans constitue un signal définitif de la part de la direction : son avenir s’inscrit loin de l’Etihad Stadium, malgré les deux années restantes sur son contrat actuel. Chris Wilder, qui entraîne les Blades, est resté un admirateur de longue date du milieu de terrain et a agi rapidement pour s’assurer ses services pour la saison à venir.
Wilder tient à faire revenir le joueur qu’il avait fait venir temporairement durant la seconde moitié de la saison dernière, estimant qu’une préparation complète et un temps de jeu régulier peuvent permettre à l’ancien international anglais de retrouver son meilleur niveau. Phillips n’a disputé que trois matches avec Sheffield United lors de son précédent passage et a été expulsé lors de sa dernière apparition avec le club, pendant la victoire dans le derby de Steel City face à Sheffield Wednesday.
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Une route difficile depuis son départ de Leeds
Ce transfert représente une nouvelle tentative de relancer une carrière qui a nettement marqué le pas depuis que Phillips a bouclé un transfert de 42 millions de livres à City en provenance de Leeds il y a près de quatre ans. Le manque de rythme de compétition est un thème récurrent chez le joueur de 30 ans. Son désavantage physique par rapport aux titulaires réguliers de City est devenu apparent presque chaque fois qu'il est entré sur le terrain. En comptant ses différents prêts, il a disputé un total de 46 matches de championnat depuis son arrivée à City il y a presque quatre ans.
Wilder, qui s'est exprimé sur BBC Radio Sheffield, reste optimiste : « Il y aura encore beaucoup de monde sur lui. Nous avons fait venir un très bon professionnel. Il a été malchanceux avec sa blessure et il n'a pas joué autant qu'il l'aurait voulu.
« Je lui ai parlé et je lui ai dit que nous serions ravis d'être une option pour toi, ton agent et ton club propriétaire si cela est possible. Il coche clairement les cases en termes de personnalité et de caractéristiques, en dehors du terrain comme sur le terrain. S'il y a une opportunité, je suis sûr que nous essaierons de l'explorer. »
Grealish reste indisponible en raison d’une blessure
Alors que Phillips se dirige vers la sortie, il n’est pas la seule star de premier plan absente du vol de la tournée. Jack Grealish a lui aussi été écarté de la tournée de pré-saison de City, alors qu’il poursuit sa rééducation et son programme d’entraînement individuel. Grealish a rejoint Everton en prêt au début de la saison dernière et son passage chez les Toffees a démarré de la meilleure des manières, avec deux buts et six passes décisives lors des premiers mois de la saison. Cependant, en janvier, l’attaquant a subi une fracture de fatigue lors d’un match contre son ancien club d’Aston Villa, ce qui a nécessité une opération. Cette blessure a mis un terme à la saison de Grealish et a de fait anéanti ses espoirs de participer à la Coupe du monde.
Il est resté au club de Hill Dickinson jusqu’à la fin de la saison pour poursuivre sa rééducation et n’a que récemment repris l’entraînement individuel à City. Sur les réseaux sociaux, il a publié : « Nice to see everyone, am nearly there! Hopefully not long now till back training for good. » Alors que l’intérêt de l’Arabie saoudite et d’Everton est toujours d’actualité, une décision concrète concernant l’avenir de Grealish devrait être repoussée vers la fin du mercato estival.
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Le flou entoure Savinho
Ailleurs dans l'effectif, Savinho pousserait pour rejoindre Tottenham, mais City maintient que sa valorisation actuelle n'a pas été atteinte. City a déjà commencé à superviser de potentiels remplaçants, avec Ibrahim Mbaye du PSG et Pedro Neto de Chelsea, qui auraient été identifiés comme des renforts potentiels sur les ailes si Savinho parvient à forcer son départ du club cet été.
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