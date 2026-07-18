Goal.com
En direct
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
COMBO-FBL-WC-2026-MATCH104-ESP-ARG-FINALAFP

Traduit par

Kaka l’assure : « Cette soirée marquera un tournant pour Yamal, et Messi confirme qu’il est l’exception qui confirme la règle. »

Espagne vs Argentine
Espagne
Argentine
Coupe du monde
L. Yamal
Kaka
L. Messi
Espagne
Argentine
É.-U.
Brésil

Un précieux conseil aux joueurs espagnols et argentins

Il y a 24 ans, le Brésil soulevait la Coupe du monde à Yokohama. Pourtant, Kaká se souvient encore avec précision du moment qui a le plus marqué sa carrière. Ce n’est ni un but ni une action décisive, mais l’instant où ses mains ont effleuré le trophée, symbole ultime des rêves de tous les footballeurs.

Lors d’un événement organisé par Adidas et auquel le journal Marca a assisté en exclusivité en Espagne, Kaká se souvient : « Soulever la Coupe a été le moment le plus émouvant de ma vie. »

Cette image va bien au-delà d’un simple souvenir : elle symbolise l’aboutissement d’un long parcours. L’enfant qui a fêté le titre brésilien de 1994, l’adolescent qui a subi la défaite de 1998, puis le jeune homme de 20 ans intégré à une sélection d’exception.

Il conclut : « Chaque Coupe du monde me rappelle à quel point ce tournoi est exceptionnel. C’est très difficile d’y participer. Seuls quelques joueurs ont la chance de disputer une finale. »


  • Comment se joue la finale avant même le coup d’envoi ?

    Marca rappelle que Kaka a très peu joué lors de ce Mondial 2002. Il a même failli entrer en jeu en finale contre l’Allemagne : appelé par Luis Felipe Scolari, il est resté plusieurs minutes sur la ligne de touche, prêt à entrer… mais le ballon n’est jamais sorti.

    Kaká a raconté : « Scolari m’a appelé, j’ai attendu cinq ou sept minutes sur la ligne, mais le ballon n’est pas sorti. À la fin du match, j’ai juste eu le temps de retourner sur le banc, de prendre mon drapeau et de commencer à faire la fête. »

    Il n’a jamais vu cela comme une occasion manquée. Bien au contraire : cet été a transformé sa vision du football.

    « C’était une bénédiction. Ça a changé ma vie et ma carrière. J’ai passé 52 jours à côtoyer les meilleurs joueurs du monde et à apprendre d’eux. »

    Une expérience qui l’a fait mûrir. C’est pourquoi il explique aujourd’hui si bien les choses : « Il y a des moments d’espoir, de peur, d’inquiétude… Il faut apprendre à trouver l’équilibre entre toutes ces émotions. »

    Si, d’un seul conseil, il devait nourrir les joueurs qui, dimanche, investiront la pelouse du MetLife Stadium, il serait limpide : « Faites tout ce qui est en votre pouvoir. Donnez 100 % de vous-mêmes. Le pire sentiment, après le coup de sifflet final, serait de penser que vous auriez pu en faire davantage et ne l’avez pas fait. »

    Lire aussi : Messi et son neuvième Ballon d’Or… Seuls deux rivaux menacent sa domination

    • Publicité

  • Une soirée qui pourrait changer la carrière de Lamine Yamal… et Messi comme modèle

    Lorsqu’il analyse la confrontation entre l’Espagne et l’Argentine, Kaká souligne deux parcours très différents vers la finale : « L’Espagne aborde ce match avec une grande confiance. Peu la considéraient comme une grande favorite au départ, mais elle a tracé un parcours formidable, éliminé la France et joue vraiment bien. »

    À propos de l’Argentine, il a déclaré : « Ils n’abandonnent jamais. Ils se battent toujours. Ils l’ont prouvé face au Cap-Vert, à l’Égypte et à l’Angleterre. Cette force de ne jamais baisser les bras est quelque chose de vraiment exceptionnel. »

    Kaka s’est ensuite attardé sur le cas de Lamine Yamal, estimant que la soirée à venir pourrait « changer sa vie à jamais ».

    À propos du jeune prodige, il a confié : « À 19 ans, il pourrait être champion du monde dès demain. Cela pourrait bouleverser toute sa carrière, mais aussi sa vie personnelle. »

    Concernant Messi, il a affirmé : « Il a déjà tout gagné, y compris la Coupe du monde. Mais le voir, à 39 ans, jouer à ce niveau et conserver une telle motivation pour continuer à rivaliser… C’est une source d’inspiration, aussi bien sur le terrain que dans la vie. »

    Il souligne que Messi ne correspond pas au profil de la plupart des gens, ajoutant : « C’est quelqu’un qui a un mental très fort. Beaucoup de gens, lorsqu’ils ont atteint tous leurs objectifs, baissent un peu la garde. Lui, non : il en veut toujours plus, il cherche toujours à s’améliorer. Cela m’inspire énormément. »

    Lire aussi : Trois buts ou plus ?… Kroos à l’Argentine : « Oubliez le titre si cela arrive »

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
Coupe du monde
Espagne crest
Espagne
ESP
Argentine crest
Argentine
ARG