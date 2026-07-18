Il y a 24 ans, le Brésil soulevait la Coupe du monde à Yokohama. Pourtant, Kaká se souvient encore avec précision du moment qui a le plus marqué sa carrière. Ce n’est ni un but ni une action décisive, mais l’instant où ses mains ont effleuré le trophée, symbole ultime des rêves de tous les footballeurs.

Lors d’un événement organisé par Adidas et auquel le journal Marca a assisté en exclusivité en Espagne, Kaká se souvient : « Soulever la Coupe a été le moment le plus émouvant de ma vie. »

Cette image va bien au-delà d’un simple souvenir : elle symbolise l’aboutissement d’un long parcours. L’enfant qui a fêté le titre brésilien de 1994, l’adolescent qui a subi la défaite de 1998, puis le jeune homme de 20 ans intégré à une sélection d’exception.

Il conclut : « Chaque Coupe du monde me rappelle à quel point ce tournoi est exceptionnel. C’est très difficile d’y participer. Seuls quelques joueurs ont la chance de disputer une finale. »