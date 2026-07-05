Lors de la cérémonie organisée au « Théâtre des Rêves », la nouvelle génération de talents s’est engagée à lier son avenir immédiat au club. Rooney, qui avait pris une pause dans ses fonctions de commentateur pour la Coupe du monde, a assisté à la signature des contrats de formation par Kai. Il était accompagné de Carrick, présent à la fois en tant qu’entraîneur principal de Manchester United et fier père de Jacey.

Les deux adolescents, tous deux âgés de 16 ans, ont posé ensemble pour immortaliser l’instant, évoquant les années glorieuses de leurs pères, riches en trophées, lorsqu’ils évoluaient côte à côte au sein de l’équipe première de Manchester United. Ce cap constitue l’étape finale avant le passage des équipes de jeunes au monde professionnel : les joueurs seront autorisés à signer un contrat pro dès leur 17^e anniversaire.



