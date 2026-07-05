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Kai Rooney signe un contrat de formation avec Manchester United, aux côtés de Jacey, le fils de Michael Carrick, tandis que son père Wayne assiste, fier, à la cérémonie spéciale à Old Trafford
Une soirée mémorable pour les légendes de Manchester United
Lors de la cérémonie organisée au « Théâtre des Rêves », la nouvelle génération de talents s’est engagée à lier son avenir immédiat au club. Rooney, qui avait pris une pause dans ses fonctions de commentateur pour la Coupe du monde, a assisté à la signature des contrats de formation par Kai. Il était accompagné de Carrick, présent à la fois en tant qu’entraîneur principal de Manchester United et fier père de Jacey.
Les deux adolescents, tous deux âgés de 16 ans, ont posé ensemble pour immortaliser l’instant, évoquant les années glorieuses de leurs pères, riches en trophées, lorsqu’ils évoluaient côte à côte au sein de l’équipe première de Manchester United. Ce cap constitue l’étape finale avant le passage des équipes de jeunes au monde professionnel : les joueurs seront autorisés à signer un contrat pro dès leur 17^e anniversaire.
- Getty
De grands espoirs entourent Kai Rooney
Kai s'est déjà fait remarquer au sein du centre de formation : six apparitions en Premier League U18 la saison passée et des débuts prometteurs en FA Youth Cup. Sa progression fulgurante laisse penser qu'il sera l'un des piliers de l'équipe U18 de Darren Fletcher lors de l'exercice à venir.
Malgré les inévitables comparaisons avec son père, meilleur buteur de l’histoire du club, l’ancien défenseur de Manchester United Wes Brown a rappelé que Kai devra tracer son propre chemin pour atteindre les sommets. Ses qualités techniques et son sens du but l’ont déjà conduit à intégrer l’équipe des moins de 19 ans lors de plusieurs tournois.
« Je connais Kai : il va simplement travailler très dur. Il restera concentré sur son jeu. Son père a un statut légendaire, mais tout repose sur lui. Il doit s’investir à fond, continuer à apprendre et faire ses preuves », déclarait Brown à GOAL l’an dernier.
La qualité des milieux de terrain et le vivier du centre de formation
Jacey cherche lui aussi à se frayer un chemin au sein du milieu de terrain de United, suivant ainsi les traces de son père. Bien qu’il n’ait disputé qu’un seul match avec les moins de 18 ans la saison dernière, ce contrat de formation confirme la confiance que le club accorde à son potentiel alors qu’il aborde une phase plus exigeante de son parcours footballistique.
Le duo n’était pas isolé lors de cette soirée de célébration : United a officialisé la signature de six autres joueurs : Gazik Ibragimov, Edson Dejonge-Seiros, Harlem McLaughlin, Pharell Silvester, Connor Laurie et Jaume Camacho. Tous s’apprêtent désormais à relever les exigences élevées de la phase de développement professionnel.
- (C)Getty Images
Les futures stars se dessinent à l’horizon
JJ Gabriel manquait à l’appel lors de l’annonce de la liste des jeunes académiciens sous contrat. Âgé de 15 ans, l’attaquant est déjà considéré comme l’un des plus grands espoirs du pays, mais il est encore trop jeune pour signer un contrat de boursier. Cette étape est attendue pour la saison prochaine, même si United sait qu’il pourrait alors affronter une concurrence féroce pour conserver ce talent prometteur. En attendant, le club se concentre sur le groupe actuel de boursiers, qui peaufine sa préparation en vue du nouvel exercice. Leur travail ne fait que commencer, car ils visent désormais une place dans l’équipe première.
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