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Kai Rooney passe en mode « bête » ! Le fils de la légende de Manchester United, Wayne, dévoile une transformation physique remarquable pendant son absence forcée de l’équipe junior des Red Devils, due à une blessure
Accélérer le processus de reprise
Victime d’une blessure déchirante en mars, qui l’a contraint à mettre un terme à sa saison, Rooney refuse que cet obstacle entrave sa progression. Mardi après-midi, l’attaquant a publié sur Instagram une série de photos frappantes illustrant une transformation physique notable. Vêtu d’un débardeur, d’un bonnet et d’un short de survêtement, l’attaquant a été photographié en pleine séance dans une salle de sport luxueuse, perchée au cœur d’un gratte-ciel. Malgré une intersaison plus longue que prévu, sa détermination à gagner en masse musculaire est évidente. En mars, il avait confié sa déception sur les réseaux sociaux : « Déçu d’être absent pour le reste de la saison. Je reviendrai plus fort pour la prochaine préparation. »
Tracer sa propre voie
Manchester United a officialisé son potentiel : il sera éligible à un contrat professionnel la saison prochaine, après avoir obtenu sa première bourse d’études. Il a récemment signé avec la puissante agence Triple S Sports. Néanmoins, ce jeune attaquant entend bien sortir de l’ombre de son père légendaire. En août 2024, il déclarait : « Je veux forger ma propre réputation, pas imiter mon père, car je suis un individu à part entière. Je veux voir comment ma carrière évolue, évidemment donner le meilleur de moi-même et atteindre les plus grandes scènes. Je reste concentré sur mon propre parcours, je refuse que la pression m’envahisse et je continue à travailler jour après jour, mois après mois. »
Gérer l’attention médiatique intense
Avant ce revers de fortune, l’adolescent réalisait une saison exceptionnelle, contribuant à la victoire des moins de 16 ans en Premier League Shield sur le score sans appel de 2-0 face à Burnley. Si ses parents demeurent ses premiers supporters, gérer l’intense intérêt médiatique qu’il suscite s’avère complexe. Sa mère, Coleen, avait déjà évoqué les difficultés rencontrées lors des matchs. En 2024, elle a confié : « Kai a demandé à Wayne de ne plus assister à ses matchs de tournoi amateur, car la foule le submergeait et il ne pouvait même pas suivre la rencontre. Comment dire à tous ces enfants : “Allez-vous-en, je regarde mon fils” ? » Dans ce contexte, l’engagement total du jeune joueur envers sa progression physique force l’admiration.
- Instagram (@kairooney.10)
Le groupe se prépare pour un retour en fanfare.
Désireux de bien figurer dès la prochaine pré-saison, Rooney affiche une détermination sans faille. Plus puissant que jamais et conscient que Manchester United pourrait lui offrir un premier contrat professionnel, l’attaquant entend bien imposer sa loi au sein du centre de formation. Si son travail acharné se poursuit, son accession chez les seniors semble promise à brève échéance.