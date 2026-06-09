Kai Rooney passe en mode « bête » ! Le fils de la légende de Manchester United, Wayne, dévoile une transformation physique remarquable pendant son absence forcée de l’équipe junior des Red Devils, due à une blessure

Avant ce revers de fortune, l’adolescent réalisait une saison exceptionnelle, contribuant à la victoire des moins de 16 ans en Premier League Shield sur le score sans appel de 2-0 face à Burnley. Si ses parents demeurent ses premiers supporters, gérer l’intense intérêt médiatique qu’il suscite s’avère complexe. Sa mère, Coleen, avait déjà évoqué les difficultés rencontrées lors des matchs. En 2024, elle a confié : « Kai a demandé à Wayne de ne plus assister à ses matchs de tournoi amateur, car la foule le submergeait et il ne pouvait même pas suivre la rencontre. Comment dire à tous ces enfants : “Allez-vous-en, je regarde mon fils” ? » Dans ce contexte, l’engagement total du jeune joueur envers sa progression physique force l’admiration.