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Kai Rooney, fils de la légende des Red Devils Wayne Rooney, a livré un bilan encourageant sur sa convalescence après la blessure à la cuisse qui a prématurément conclu sa saison à Manchester United
Des progrès significatifs dans le processus de rétablissement
Kai a redonné espoir à ses fans en annonçant qu’il avait repris l’entraînement, alors qu’il intensifie sa rééducation. L’adolescent réalisait une saison exceptionnelle sous la houlette de Darren Fletcher avant qu’une grave blessure à la cuisse ne vienne brusquement interrompre sa progression en mars. Le jeune homme de 16 ans a partagé cette étape clé sur les réseaux sociaux, publiant une photo de lui vêtu de la tenue d’entraînement des Red Devils et chaussé de ses crampons. En légende de sa story Instagram, il a simplement commenté : « De retour à la course. »
Déception face à la fin prématurée de la saison
Cette nouvelle blessure est un coup dur pour le jeune joueur, qui venait tout juste d'annoncer que sa saison était officiellement terminée. Il y a à peine un mois, Kai, visiblement abattu, avait informé ses followers de son arrêt, déclarant : « Je suis déçu d'être écarté des terrains pour le reste de la saison. Je reviendrai plus fort lors de la prochaine pré-saison. »
Cette nouvelle intervient pourtant après une période faste au cours de laquelle le jeune homme semblait avoir trouvé ses marques à Old Trafford. Entré en jeu pour la première fois au stade en janvier, lors d’un match de la FA Youth Cup, il s’était rapidement imposé comme un atout redoutable dans le dernier tiers du terrain. Malgré un temps de jeu limité, il avait inscrit deux buts et délivré une passe décisive en seulement 119 minutes, faisant preuve de l’instinct de buteur qui a rendu son père meilleur réalisateur de l’histoire du club.Instagram
Surmonter un passé marqué par les revers
Malheureusement, ce n’est pas la première fois que la jeune pépite de Manchester United doit faire face aux exigences physiques du football. En septembre 2025, Kai s’était déjà blessé au pied peu après avoir été appelé en équipe U19, une belle performance pour son âge. À l’époque, il avait partagé une photo de lui dans une botte de protection, accompagnée d’une légende poignante : « La vie ne peut pas être pire. » Son récent problème à la cuisse a perturbé ce qui devait être une année charnière pour son développement, notamment avec des participations à la Supercoupe en Irlande du Nord. Ces revers ont mis à l’épreuve la détermination du jeune joueur, mais son père a souvent évoqué la résilience nécessaire pour réussir au plus haut niveau tout en gérant la pression particulière liée à son nom de famille.
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Sur les traces de légendes du ballon rond
Le poids du nom Rooney est considérable, mais Kai a déjà prouvé qu’il possédait le talent pour assumer cet héritage. Il s’est distingué lors de la Supercoupe d’Irlande du Nord l’été dernier, compétition où son père s’était lui aussi révélé en tant que jeune joueur d’Everton. Malgré les inévitables comparaisons, les observateurs du club saluent son mental et son instinct naturel devant le but.
Wayne Rooney se dit déterminé à rester en retrait pour laisser son fils savourer pleinement sa progression. « Je le laisse simplement jouer, a déclaré l’ancien international à la BBC Sport. Ils ont bien démarré la compétition, ils ont gagné 3-0, il a marqué le penalty et délivré une passe décisive. Je pense donc qu’il a bien commencé. Il joue, tout simplement, et c’est tout ce qu’il a fait depuis qu’il a commencé à jouer. »