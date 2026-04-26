Kai Rooney, fils de la légende des Red Devils Wayne Rooney, a livré un bilan encourageant sur sa convalescence après la blessure à la cuisse qui a prématurément conclu sa saison à Manchester United

Cette nouvelle blessure est un coup dur pour le jeune joueur, qui venait tout juste d'annoncer que sa saison était officiellement terminée. Il y a à peine un mois, Kai, visiblement abattu, avait informé ses followers de son arrêt, déclarant : « Je suis déçu d'être écarté des terrains pour le reste de la saison. Je reviendrai plus fort lors de la prochaine pré-saison. »

Cette nouvelle intervient pourtant après une période faste au cours de laquelle le jeune homme semblait avoir trouvé ses marques à Old Trafford. Entré en jeu pour la première fois au stade en janvier, lors d’un match de la FA Youth Cup, il s’était rapidement imposé comme un atout redoutable dans le dernier tiers du terrain. Malgré un temps de jeu limité, il avait inscrit deux buts et délivré une passe décisive en seulement 119 minutes, faisant preuve de l’instinct de buteur qui a rendu son père meilleur réalisateur de l’histoire du club.

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