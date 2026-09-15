Interrogé sur la possibilité de voir le fils de son ancien coéquipier être intégré progressivement aux plans de Carrick à un moment donné, potentiellement l’été prochain lors d’une nouvelle série de matches amicaux, l’ancien défenseur de United Simpson, qui s’exprimait avec l’aimable concours de Free Bets, site qui répertorie les meilleurs sites de paris au Royaume-Uni, a déclaré à GOAL : « À l’heure actuelle, c’était difficile quand nous étions plus jeunes d’aller s’entraîner avec l’équipe première. Alors que maintenant, il y a plus d’opportunités avec l’équipe première.

« Les entraîneurs aiment avoir plus de monde, davantage de joueurs. Donc les gars seront beaucoup plus souvent autour d’eux et ils se sentiront bien plus à l’aise. Donc, comme tu l’as dit, Kai, Shea. Shea, c’est celui qui, en ce moment, est probablement devant tout le monde, évidemment. JJ, ils s’entraîneront avec eux et avec le temps, on verra. »

Simpson a ensuite évoqué les avantages des coupes nationales, alors que United s’apprête à recevoir son rival de Premier League Brighton au troisième tour de la Carabao Cup mercredi : « C’est pour ça que Brighton est si important parce qu’avec Sir Alex, si on avait peut-être Burton à domicile ou ce type de matches, si c’était à domicile, on pouvait probablement les faire entrer. Peut-être sur les 20 dernières minutes d’un match.

« Donc je pense que c’est pour ça qu’il est important de battre Brighton. Brighton n’est probablement pas le bon match pour ça, mais quand on avance dans ces compétitions, je pense qu’elles sont importantes pour les gars en périphérie. »