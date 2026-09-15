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Kai Rooney ensuite ? Pourquoi le fils de Wayne pourrait suivre Shea Lacey et JJ Gabriel dans le groupe de l’équipe première de Manchester United, alors que Michael Carrick s’inspire des coupes de Sir Alex Ferguson
Manchester United est réputé pour produire des talents issus du centre de formation
La riche histoire de Manchester United regorge de récits de grands espoirs formés au club, devenus ensuite des stars chez les seniors. Aujourd’hui, Marcus Rashford a réintégré le groupe, après des prêts à Aston Villa et au FC Barcelone, tandis que Kobbie Mainoo a retrouvé la faveur du milieu de terrain.
Originaire du Merseyside, Lacey a signé un contrat professionnel en 2024 et a effectué ses débuts en compétition en sortant du banc lors d’un match de Premier League contre Aston Villa en décembre 2025. Un carton rouge lors d’une rencontre de FA Cup face à Brighton a quelque peu terni son parcours, mais le jeune ailier de 19 ans suscite de grands espoirs.
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La pépite adolescente Gabriel attend ses débuts en compétition officielle
Il y a encore plus d’effervescence autour du prodige de 15 ans Gabriel, compte tenu de ses exploits chez les jeunes. Il a été empêché de faire ses débuts la saison dernière par le règlement de la Premier League, mais a bien joué sous les ordres de Carrick pendant la pré-saison en vue de l’exercice 2026-2027.
Il a été avancé que des minutes en équipe première pourraient ne plus être très loin pour « Kid Messi », tant il est impossible de contenir son potentiel indéniable. Rooney pourrait-il être le prochain à sortir de la chaîne de production, alors que l’attaquant très coté, taillé dans le même bois que son père recordman, doit fêter ses 17 ans le 2 novembre.
Les bénéfices de la Carabao Cup pour les espoirs du centre de formation
Interrogé sur la possibilité de voir le fils de son ancien coéquipier être intégré progressivement aux plans de Carrick à un moment donné, potentiellement l’été prochain lors d’une nouvelle série de matches amicaux, l’ancien défenseur de United Simpson, qui s’exprimait avec l’aimable concours de Free Bets, site qui répertorie les meilleurs sites de paris au Royaume-Uni, a déclaré à GOAL : « À l’heure actuelle, c’était difficile quand nous étions plus jeunes d’aller s’entraîner avec l’équipe première. Alors que maintenant, il y a plus d’opportunités avec l’équipe première.
« Les entraîneurs aiment avoir plus de monde, davantage de joueurs. Donc les gars seront beaucoup plus souvent autour d’eux et ils se sentiront bien plus à l’aise. Donc, comme tu l’as dit, Kai, Shea. Shea, c’est celui qui, en ce moment, est probablement devant tout le monde, évidemment. JJ, ils s’entraîneront avec eux et avec le temps, on verra. »
Simpson a ensuite évoqué les avantages des coupes nationales, alors que United s’apprête à recevoir son rival de Premier League Brighton au troisième tour de la Carabao Cup mercredi : « C’est pour ça que Brighton est si important parce qu’avec Sir Alex, si on avait peut-être Burton à domicile ou ce type de matches, si c’était à domicile, on pouvait probablement les faire entrer. Peut-être sur les 20 dernières minutes d’un match.
« Donc je pense que c’est pour ça qu’il est important de battre Brighton. Brighton n’est probablement pas le bon match pour ça, mais quand on avance dans ces compétitions, je pense qu’elles sont importantes pour les gars en périphérie. »
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Un autre Rooney marquera-t-il des buts pour Manchester United ?
Lacey a déjà fait des apparitions en sortie de banc avec United cette saison contre Hull City et Sabah, en Premier League et en Ligue des champions. Il semble actuellement être le premier dans la hiérarchie du centre de formation, devant notamment Harry Amass et Tyler Fletcher, qui sont eux aussi en lice.
Gabriel espérera mettre un terme aux discussions concernant la date de ses débuts dans un avenir proche, tandis qu’un autre Rooney pourrait bientôt mener l’attaque et partir à la chasse aux buts sous le plus emblématique des maillots rouges.
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