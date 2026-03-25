Instagram (@kairooney.10) / Getty Images
Traduit par
Kai Rooney aide les U16 de Manchester United à remporter le bouclier de la Premier League sous le regard de ses fiers parents, Wayne et Coleen
Succès à Carrington pour Kai
La saison exceptionnelle du centre de formation de Manchester United a connu un nouveau temps fort mardi soir, lorsque les moins de 16 ans ont battu Burnley pour remporter le Premier League Shield. Sur le terrain d'entraînement du club à Carrington, les jeunes Reds ont livré une prestation disciplinée pour s'imposer 2-0 et renforcer encore la réputation du club en matière de formation de talents de haut niveau. Wayne, le meilleur buteur de tous les temps du club, était présent pour assister à la contribution de son fils à cette victoire, aux côtés de sa femme Coleen et de leur plus jeune fils, Cass. Cette victoire marque un nouveau trophée pour un centre de formation qui domine actuellement plusieurs catégories d'âge au niveau national.
- Getty
Une ascension rapide dans la hiérarchie
Bien qu’il se soit principalement concentré sur l’équipe des moins de 16 ans, les performances de Kai lui ont déjà valu d’importantes opportunités à des niveaux supérieurs cette saison. L'adolescent a souvent été appelé en équipe des moins de 18 ans, où il a impressionné en marquant deux buts en sept apparitions, tant en Premier League U18 qu'en FA Youth Cup. Cette ascension fulgurante témoigne de ses progrès techniques et de son efficacité devant le but, des qualités qui invitent naturellement à le comparer à son père. Son développement est soigneusement encadré par le staff technique de United, qui veille à ce qu'il soit confronté à des adversaires plus physiques tout en conservant son rythme de buts dans sa catégorie d'âge.
Une affaire de famille au sein de l'académie
La promotion actuelle de talents à United suscite une certaine nostalgie, puisque Kai évolue souvent aux côtés de Jacey Carrick, le fils de Michael Carrick, ancien coéquipier de Wayne et actuel entraîneur par intérim de United. Au-delà de ces noms de famille célèbres, l'avenir professionnel de Kai se dessine de plus en plus clairement depuis qu'il a suivi les traces de son père en signant avec Triple S Sports Management et en décrochant une nouvelle bourse d'études le mois dernier. À la fin de la saison prochaine, le jeune attaquant sera en mesure de signer son premier contrat professionnel.
- Getty
En route vers un triplé en championnat
Le succès des moins de 16 ans en Shield n'est qu'un élément parmi d'autres d'une saison qui pourrait s'avérer historique pour les équipes de jeunes de United, Kai pouvant toujours prêter main forte aux moins de 18 ans dans leur quête de plusieurs trophées. Les prochains mois mettront à rude épreuve le mental de l'équipe, qui devra affronter des matchs à élimination directe aux enjeux considérables, tant en demi-finales de la FA Youth Cup qu'en finale de la Premier League Cup des moins de 18 ans.