Kai Rooney aide les U16 de Manchester United à remporter le bouclier de la Premier League sous le regard de ses fiers parents, Wayne et Coleen

Bien qu’il se soit principalement concentré sur l’équipe des moins de 16 ans, les performances de Kai lui ont déjà valu d’importantes opportunités à des niveaux supérieurs cette saison. L'adolescent a souvent été appelé en équipe des moins de 18 ans, où il a impressionné en marquant deux buts en sept apparitions, tant en Premier League U18 qu'en FA Youth Cup. Cette ascension fulgurante témoigne de ses progrès techniques et de son efficacité devant le but, des qualités qui invitent naturellement à le comparer à son père. Son développement est soigneusement encadré par le staff technique de United, qui veille à ce qu'il soit confronté à des adversaires plus physiques tout en conservant son rythme de buts dans sa catégorie d'âge.