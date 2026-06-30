Kai Havertz présente ses excuses aux supporters allemands après avoir manqué un penalty décisif lors de la défaite surprenante de l’Allemagne face au Paraguay aux tirs au but en Coupe du monde

Havertz s'est présenté devant les médias après l'élimination de l'Allemagne et a assumé la responsabilité de ce résultat décevant. L'attaquant est revenu sur une nouvelle campagne infructueuse en Coupe du monde et a admis que cette défaite serait difficile à digérer. Il a également présenté ses excuses aux supporters allemands et a insisté sur le fait que les joueurs devaient assumer la responsabilité de cette élimination précoce.

« Je suis un peu à court de mots », a-t-il déclaré au Standard. « C'est ma deuxième Coupe du monde et, à chaque fois, ça n'a rien donné. Tout ce que je peux faire, c'est m'excuser. Nous devons faire un bilan sans concession, surtout nous, les joueurs, et je ne mets pas l'entraîneur dans le même panier. »