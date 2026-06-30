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Kai Havertz présente ses excuses aux supporters allemands après avoir manqué un penalty décisif lors de la défaite surprenante de l’Allemagne face au Paraguay aux tirs au but en Coupe du monde
L'Allemagne voit sa série de succès aux tirs au but en Coupe du monde prendre fin
L'Allemagne a connu une élimination historique en Coupe du monde : le Paraguay a mis fin à son invincibilité en séance de tirs au but en s'imposant 4-3. Après avoir été menés au score en temps réglementaire, les Allemands ont égalisé grâce à Havertz, forçant la prolongation avant que la rencontre ne se décide finalement aux tirs au but. L'attaquant d'Arsenal a connu une soirée difficile après avoir manqué sa tentative, imité par Nick Woltemade et Jonathan Tah, offrant ainsi au Paraguay sa qualification pour le tour suivant.
- AFP
Havertz assume ses responsabilités après l’élimination de l’Allemagne
Havertz s'est présenté devant les médias après l'élimination de l'Allemagne et a assumé la responsabilité de ce résultat décevant. L'attaquant est revenu sur une nouvelle campagne infructueuse en Coupe du monde et a admis que cette défaite serait difficile à digérer. Il a également présenté ses excuses aux supporters allemands et a insisté sur le fait que les joueurs devaient assumer la responsabilité de cette élimination précoce.
« Je suis un peu à court de mots », a-t-il déclaré au Standard. « C'est ma deuxième Coupe du monde et, à chaque fois, ça n'a rien donné. Tout ce que je peux faire, c'est m'excuser. Nous devons faire un bilan sans concession, surtout nous, les joueurs, et je ne mets pas l'entraîneur dans le même panier. »
Polémique autour de la VAR et suspense lors des tirs au but
L'élimination de l'Allemagne a été ponctuée de plusieurs moments charnières. Le but de Tah en prolongation a été annulé après que le VAR a jugé que Waldemar Anton avait commis une faute sur le gardien paraguayen Orlando Gill lors de l'action précédente, privant ainsi la « Die Mannschaft » d'une victoire tardive. Manuel Neuer a ensuite réalisé une parade décisive lors de la séance de tirs au but pour maintenir l'Allemagne en vie, mais Tah a manqué son propre penalty avant que José Canale ne transforme la tentative décisive, qualifiant le Paraguay.
Pour Havertz, cette défaite prolonge une série douloureuse, lui qui avait également fait partie de l’équipe perdante lors d’une récente finale de Ligue des champions décidée aux tirs au but. Sa saison réussie avec Arsenal est désormais éclipsée par un nouveau tournoi international décevant.
- AFP
L'Allemagne doit répondre aux questions après son élimination prématurée.
L’Allemagne doit tirer les enseignements d’une nouvelle campagne mondiale décevante, conclue par une élimination prématurée. Havertz retrouvera désormais son club, avec l’espoir de tourner la page après une saison individuellement réussie, tandis que la Nationalmannschaft s’attèlera à reconquérir sa confiance avant ses prochaines sorties internationales.