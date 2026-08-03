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Kai Havertz fixe un objectif ambitieux à Arsenal alors que le club londonien vise un quadruplé historique après son triomphe en Premier League
Arsenal vise un grand chelem de trophées
Arsenal a mis fin la saison dernière à une disette de 22 ans sans titre en Premier League après trois places de dauphin consécutives. L’équipe d’Arteta est passée tout près d’une campagne historique, s’inclinant en finale de la Ligue des champions aux tirs au but face au Paris Saint-Germain. Havertz, qui a marqué lors de cette finale européenne, a insisté sur le fait que le groupe vise désormais un grand chelem de trophées nationaux et continentaux afin d’asseoir une véritable domination.
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Havertz se fixe des objectifs ambitieux
S’exprimant sur les objectifs ambitieux du club pour la campagne à venir, Havertz a souligné que l’équipe n’avait aucune intention de revoir ses exigences à la baisse après avoir remporté le championnat.
L’international allemand a déclaré : « Nous voulons tous les trophées. C’est pour ça que nous sommes ici. Nous avons remporté la Premier League maintenant, mais il y a encore beaucoup plus que nous pouvons faire. »
Il a expliqué ce qu’il faudra pour remporter les quatre compétitions : « Nous devons atteindre un autre niveau pour que cela arrive, parce que nous savons à quel point la saison est longue et combien il est difficile d’aller au bout de toutes les compétitions. Nous voulons encore mieux faire cette année et faire en sorte que les choses se reproduisent. »
La compétition nationale monte en puissance
Arsenal n’a jamais conservé le titre de Premier League dans son histoire, et le défi va s’intensifier après les mouvements majeurs réalisés sur le marché des transferts par ses rivaux. Manchester City et Chelsea ont tous deux battu leur record de transfert pour recruter Elliot Anderson et Morgan Rogers, respectivement, tandis qu’Arsenal a recruté Christos Tzolis tout en suivant Vinicius Junior. Tzolis comme Havertz ont marqué lors d’une victoire 4-1 en pré-saison contre Girona.
Interrogé sur le niveau de concurrence accru, Havertz a expliqué : « Je pense que nous le pouvons, ou que nous devons aller plus loin. On voit surtout que les autres équipes s’améliorent, donc nous devons encore élever notre niveau. Je pense que c’est pour cela que nous sommes tous ici, c’est pour cela que nous nous entraînons. Nous voulons bien commencer et atteindre à nouveau nos objectifs cette saison. »
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Arsenal attend Cardiff pour son match d’ouverture
Arsenal lance la nouvelle saison face à Manchester City lors du Community Shield au Principality Stadium de Cardiff le 16 août. Le champion en titre entamera ensuite la défense de son titre en Premier League à domicile contre le promu Coventry City cinq jours plus tard. Maintenir une bonne dynamique en début de saison et préserver la forme physique des joueurs sera crucial alors que l’équipe d’Arteta devra composer avec un calendrier éprouvant sur quatre compétitions.
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