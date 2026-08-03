Kai Havertz fixe un objectif ambitieux à Arsenal alors que le club londonien vise un quadruplé historique après son triomphe en Premier League

S’exprimant sur les objectifs ambitieux du club pour la campagne à venir, Havertz a souligné que l’équipe n’avait aucune intention de revoir ses exigences à la baisse après avoir remporté le championnat.

L’international allemand a déclaré : « Nous voulons tous les trophées. C’est pour ça que nous sommes ici. Nous avons remporté la Premier League maintenant, mais il y a encore beaucoup plus que nous pouvons faire. »

Il a expliqué ce qu’il faudra pour remporter les quatre compétitions : « Nous devons atteindre un autre niveau pour que cela arrive, parce que nous savons à quel point la saison est longue et combien il est difficile d’aller au bout de toutes les compétitions. Nous voulons encore mieux faire cette année et faire en sorte que les choses se reproduisent. »