Kai Havertz devrait manquer le match de Ligue des champions entre Arsenal et l’Atlético de Madrid, après s’être blessé lors de la victoire contre Newcastle

Selon The Athletic, Havertz devrait manquer le match aller de la demi-finale de la Ligue des champions mercredi au Metropolitano. L’attaquant polyvalent s’est blessé lors de la victoire étriquée à St James’ Park et manquera donc le match le plus important de la saison d’Arsenal jusqu’ici. Si les premiers examens ont écarté tout risque de forfait jusqu’à la fin de la saison, le court délai avant cette affiche européenne signifie que le joueur de 26 ans ratera presque certainement le match aller, laissant un vide offensif de taille alors que les Gunners préparent leur duel face à la solide équipe de l’Atlético de Diego Simeone.

Les Gunners restent toutefois optimistes quant à sa participation dans les dernières semaines de la course au titre de Premier League. Sa présence lors de la phase finale pourrait s’avérer cruciale, alors qu’Arsenal cherche à repousser les assauts d’un Manchester City implacable dans la quête de la gloire nationale.