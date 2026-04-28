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Kai Havertz devrait manquer le match de Ligue des champions entre Arsenal et l’Atlético de Madrid, après s’être blessé lors de la victoire contre Newcastle
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Arteta doit remanier son attaque
Selon The Athletic, Havertz devrait manquer le match aller de la demi-finale de la Ligue des champions mercredi au Metropolitano. L’attaquant polyvalent s’est blessé lors de la victoire étriquée à St James’ Park et manquera donc le match le plus important de la saison d’Arsenal jusqu’ici. Si les premiers examens ont écarté tout risque de forfait jusqu’à la fin de la saison, le court délai avant cette affiche européenne signifie que le joueur de 26 ans ratera presque certainement le match aller, laissant un vide offensif de taille alors que les Gunners préparent leur duel face à la solide équipe de l’Atlético de Diego Simeone.
Les Gunners restent toutefois optimistes quant à sa participation dans les dernières semaines de la course au titre de Premier League. Sa présence lors de la phase finale pourrait s’avérer cruciale, alors qu’Arsenal cherche à repousser les assauts d’un Manchester City implacable dans la quête de la gloire nationale.
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Neville tire la sonnette d'alarme
La blessure de Havertz intervient alors que les observateurs s’interrogent déjà sur la profondeur et l’expérience du groupe d’Arsenal, appelé à jouer sur deux tableaux exigeants. Selon Gary Neville, la dépense physique et mentale du championnat pourrait empêcher les Gunners d’atteindre la finale de Budapest, surtout avec plusieurs cadres à l’infirmerie.
« Beaucoup de ces joueurs ne savent pas comment remporter une Ligue des champions, mais ils sont si près du titre en championnat qu'ils feront tout pour ne pas échouer là-dessus », a déclaré l'ancien capitaine de Manchester United dans son podcast. « Je pense vraiment que Mikel Arteta doit se donner à fond pour chaque match et ne pas en privilégier un par rapport à l’autre, mais il sait que la Premier League est, pour l’instant, plus facile à remporter que la Ligue des champions… Je ne les vois pas passer l’Atlético de Madrid et les autres équipes en demi-finale, mais je pense qu’ils ont une chance en championnat. »
Inquiétudes concernant Eze et la profondeur de l’effectif
Havertz n'était pas la seule source d'inquiétude lors de cet après-midi difficile à Newcastle, Eberechi Eze ayant lui aussi dû céder sa place en cours de rencontre. L'international anglais a minimisé la gravité de sa sortie en assurant aux journalistes qu'il s'agissait d'une « mesure de précaution ». Néanmoins, avec un calendrier chargé qui inclut un déplacement à Fulham samedi et le match retour contre l'Atlético, Arteta ne peut se permettre de perdre beaucoup d'autres joueurs clés.
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Et maintenant ?
Havertz, conscient de ses antécédents aux ischio-jambiers et au genou, veut revenir vite, surtout à la veille de la Coupe du monde aux États-Unis, au Mexique et au Canada. L’ancien Bleu de Chelsea demeure un maillon essentiel de la Mannschaft de Julian Nagelsmann, d’autant que Serge Gnabry est déjà forfait en raison d’une déchirure de l’adducteur.
Pour Arsenal, la priorité reste de concilier ses ambitions nationales avec son rêve de remporter son tout premier trophée en Ligue des champions. Mikel Arteta espère ainsi retrouver sa star en pointe pour la dernière ligne droite, avec des matchs contre West Ham, Burnley et Crystal Palace qui attendent les Gunners lors des dernières semaines d’une saison historique.