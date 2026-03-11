Kai Havertz « désolé » pour le Bayer Leverkusen alors qu'un penalty controversé d'Arsenal scelle le match nul en Ligue des champions

S'adressant à DAZN après le coup de sifflet final, le joueur international Havertz, qui faisait son retour à la BayArena pour la première fois depuis son départ en 2020, a admis avoir des sentiments mitigés concernant sa contribution cruciale dans les dernières minutes du match.

« Les penalties à la dernière minute ne sont pas toujours faciles à tirer. Mais ce sont des moments pour lesquels j'ai travaillé pendant des années, pour être là dans de tels moments. C'est pourquoi je suis naturellement heureux. Je suis content d'avoir pris mes responsabilités, content d'avoir marqué. Je suis naturellement désolé pour les joueurs de Leverkusen. Mais c'est le football et j'étais heureux », a expliqué l'attaquant.