Kai Havertz « désolé » pour le Bayer Leverkusen alors qu'un penalty controversé d'Arsenal scelle le match nul en Ligue des champions
Havertz admet avoir des sentiments mitigés
S'adressant à DAZN après le coup de sifflet final, le joueur international Havertz, qui faisait son retour à la BayArena pour la première fois depuis son départ en 2020, a admis avoir des sentiments mitigés concernant sa contribution cruciale dans les dernières minutes du match.
« Les penalties à la dernière minute ne sont pas toujours faciles à tirer. Mais ce sont des moments pour lesquels j'ai travaillé pendant des années, pour être là dans de tels moments. C'est pourquoi je suis naturellement heureux. Je suis content d'avoir pris mes responsabilités, content d'avoir marqué. Je suis naturellement désolé pour les joueurs de Leverkusen. Mais c'est le football et j'étais heureux », a expliqué l'attaquant.
Une controverse entoure le penalty tardif
Le moment le plus controversé du match s'est produit à la 89e minute, lorsque Noni Madueke s'est effondré après un contact minime avec Malik Tillman. Malgré les protestations virulentes et l'intervention du VAR, la décision a été maintenue. Robert Andrich, qui avait ouvert le score pour Leverkusen, était frustré : « C'est déjà très peu. Bien sûr, il ne devrait pas s'effondrer comme ça. Je connais aussi ce genre de situations : quand on tombe et qu'on se dit peut-être : « Oh merde, maintenant je suis déjà à terre. » Mais c'est déjà très, très léger », a déclaré Andrich à DAZN.
Il a ajouté : « J'ai eu l'impression qu'il y avait un léger contact et qu'il tombait un peu plus tard. Si je le revois deux fois, c'est encore moins. Ce n'est certainement pas suffisant. » L'entraîneur Kasper Hjulmand a été encore plus catégorique : « Il n'y a pas eu de contact, puis il est tombé. Ce n'est pas un penalty. »
Andrich donne l'avantage au Werkself
Avant le chaos final, Bayer a pris l'avantage juste après la pause. Andrich s'est élevé plus haut que tout le monde au second poteau pour marquer de la tête sur un corner, marquant ainsi la première fois que le leader de la Premier League était mené au score en Ligue des champions cette saison. Les champions d'Allemagne ont défendu leur avance avec une immense passion jusqu'à ce que Mikel Arteta fasse entrer Havertz à la 74e minute pour égaliser.
Tout reste à jouer à l'Emirates
Le match retour est prévu le mardi 17 mars à l'Emirates Stadium. Avec un score parfaitement équilibré de 1-1, les deux équipes savent qu'une victoire leur assurera une place en quarts de finale, où elles pourraient affronter soit Bodo/Glimt, soit le Sporting CP.
