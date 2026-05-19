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Kai Havertz, d’Arsenal, méritait un carton rouge pour son tacle « dangereux » sur Lesley Ugochukwu, estime Michael Jackson, l’entraîneur de Burnley
Enjeux élevés et polémique autour d’un carton rouge
Selon ESPN, l’entraîneur par intérim de Burnley a affiché sa frustration après la courte défaite 1-0 concédée par son équipe lundi. Arsenal n’est plus qu’à une victoire de son premier titre de champion depuis 2004, grâce à un but de la tête inscrit en première période par Havertz. Mais le tacle réalisé par l’Allemand – arrivé chez les Gunners en provenance de Chelsea – sur Lesley Ugochukwu à la 69e minute a suscité de vives réactions. Malgré une consultation du VAR, l’arbitre Paul Tierney n’a pas été convoqué devant l’écran. L’absence de carton rouge a permis à l’attaquant, auteur de deux buts en onze apparitions en championnat, de rester sur la pelouse.
- AFP
Jackson réclame une sanction sévère
Jackson n’a pas mâché ses mots pour dénoncer l’erreur arbitrale : « Je n’aime pas voir des joueurs expulsés, mais j’ai revu la séquence et, au vu de la manière dont le match est arbitré aujourd’hui, c’est clairement un carton rouge pour Havertz. » « En examinant les images image par image, on le voit clairement sous plusieurs angles : c’est dangereux, c’est un tacle qui décolle du sol. C’était une faute cynique destinée avant tout à interrompre le jeu, donc je suis déçu, car, à vingt minutes de la fin, cela aurait pu changer la donne – nous étions toujours dans le match. Nous sommes restés dans le match aussi longtemps que possible. »
Craintes de blessures et difficultés sur les coups de pied arrêtés
L’entraîneur de Burnley a pointé du doigt le risque de blessure que comportait le tacle d’Havertz sur Ugochukwu. « Il [Havertz] aurait pu le blesser [Ugochukwu] aussi. Ce sont des décisions importantes qui ne nous sont parfois pas accordées, et cela a été le cas tout au long de la saison », a-t-il regretté. Au-delà de l’arbitrage, Jackson a reconnu que son équipe avait cédé sur le coup franc qui a conduit au but décisif. « Nous savons qu’ils sont dangereux sur coups de pied arrêtés, a-t-il ajouté. Généralement, un joueur ne suit pas son homme, et ce genre de détail fait la différence entre les grandes équipes. » Arsenal occupe actuellement la première place du classement avec 82 points après 37 matchs, cinq points devant Manchester City qui en a disputé 36.
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Et maintenant ?
Une semaine historique attend Arsenal. Le club sera officiellement sacré champion de Premier League s’il bat Crystal Palace le 24 mai. Après ce choc national, il se rendra à Paris pour affronter le Paris Saint-Germain en finale de la Ligue des champions le 30 mai, avec pour objectif de remporter son premier titre dans la plus prestigieuse des compétitions européennes.