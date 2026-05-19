Kai Havertz, d’Arsenal, méritait un carton rouge pour son tacle « dangereux » sur Lesley Ugochukwu, estime Michael Jackson, l’entraîneur de Burnley

L’entraîneur de Burnley a pointé du doigt le risque de blessure que comportait le tacle d’Havertz sur Ugochukwu. « Il [Havertz] aurait pu le blesser [Ugochukwu] aussi. Ce sont des décisions importantes qui ne nous sont parfois pas accordées, et cela a été le cas tout au long de la saison », a-t-il regretté. Au-delà de l’arbitrage, Jackson a reconnu que son équipe avait cédé sur le coup franc qui a conduit au but décisif. « Nous savons qu’ils sont dangereux sur coups de pied arrêtés, a-t-il ajouté. Généralement, un joueur ne suit pas son homme, et ce genre de détail fait la différence entre les grandes équipes. » Arsenal occupe actuellement la première place du classement avec 82 points après 37 matchs, cinq points devant Manchester City qui en a disputé 36.