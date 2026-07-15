London City Lionesses
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Kadidiatou Diani devient la sixième recrue des London City Lionesses lors de ce mercato estival spectaculaire, après avoir quitté l’Olympique Lyonnais, club détenu par Michele Kang
Officiel : Diani quitte Lyon pour Londres
Diani a annoncé lundi son départ surprise de Lyon. La joueuse de 31 ans, l’un des piliers du club alors qu’il lui restait encore un an de contrat, a révélé sur les réseaux sociaux qu’elle quitterait le club cet été, après avoir remporté six trophées en trois saisons.
En l’espace de quelques heures, sa prochaine destination s’est précisée : de nombreuses sources ont rapporté que Diani rejoindrait un autre club dirigé par Kang, les London City Lionesses. Mercredi matin, l’information a été confirmée : le club anglais a officialisé l’arrivée de Diani et la signature d’un contrat de trois ans. Selon BBC Sport, une indemnité supérieure à 500 000 £ (670 000 $) aurait été versée à Lyon pour le transfert de la joueuse.
- London City Lionesses
Les premiers mots de Diani en tant que joueur du London City
S'exprimant à l'occasion de l'annonce de ce transfert, Diani a déclaré : « Je suis vraiment heureuse d'avoir signé ici. C'est pour moi l'occasion de découvrir un nouveau pays, une nouvelle ville, une nouvelle équipe, et j'ai hâte de commencer ce nouveau chapitre. Je suis impatiente de rencontrer mes nouvelles coéquipières, le staff, de m'entraîner au centre d'entraînement et au stade, et de rencontrer les supporters.
« C’est un club indépendant et très ambitieux, une rareté dans le football féminin qui correspond parfaitement à ma vision. Nous n’avons pas besoin de dépendre d’un club masculin pour jouer au plus haut niveau, remporter des titres et connaître le succès. Je crois dur comme fer en ce projet.
« J’ai acquis beaucoup d’expérience et disputé des compétitions majeures avec mes clubs ainsi qu’avec l’équipe nationale. La WSL est très compétitive et j’ai vraiment hâte de commencer ce nouveau chapitre. C’est un nouveau défi de taille, et j’adore les défis. Nous avons des objectifs : remporter autant de matchs que possible et nous qualifier pour la Ligue des champions. Remporter un trophée pour ce club serait également formidable. Je pense que nous allons vivre une très belle saison. »
Un prétendant au titre en WSL ? Le mercato incroyable des London City Lionesses se poursuit.
Tout indique que London City est prêt à briller cette saison. Après un mercato estival retentissant, le club a poursuivi sa dynamique avec l’arrivée de Diani. Recrue phare, Putellas, double lauréate du Ballon d’Or et candidate à un troisième sacre cette année, incarne cette ambition. Diani, elle aussi joueuse de classe mondiale, vient renforcer un effectif déjà prestigieux, tout comme Mapi Leon, ex-défenseure du FC Barcelone et l’une des meilleures à son poste.
Earps vient solidifier le poste de gardienne, Elene Lete ayant parfois flanché la saison passée, tandis que Nicole Anyomi arrive après avoir marqué 13 buts et délivré 6 passes décisives en 20 titularisations en Bundesliga lors de l’exercice 2025-2026. L’internationale danoise polyvalente Janni Thomsen boucle ces arrivées, qui s’accompagnent de sept départs et de six prolongations de contrat.
L’entraîneur principal Eder Maestre devra veiller à ce que ce renouvellement massif ne nuise pas à la cohésion et espère rapidement souder ce groupe profondément remanié. Si ce travail porte ses fruits, London City pourrait prétendre à une saison d’envergure et se mêler à la lutte pour les titres et les places en tête de la WSL.
- Getty Images
Le London City et l’Olympique Lyonnais peuvent-ils tous deux disputer la Ligue des champions féminine ?
Quant à la volonté affichée par Diani de se qualifier pour la Ligue des champions, c'est là que les choses deviennent un peu floues. Le règlement de l'UEFA stipule en effet que : « Aucune personne physique ou morale ne peut exercer un contrôle ou une influence sur plus d'un club participant à une compétition de clubs de l'UEFA. »
Chez les hommes, Crystal Palace s’attendait par exemple à disputer l’Europa League la saison dernière, mais a été rétrogradé en Ligue Europa Conférence car son principal actionnaire de l’époque, John Textor, détenait également une participation majoritaire à Lyon, qualifié pour la même compétition.
Interrogée en mai sur la propriété de plusieurs clubs, Nadine Kessler, responsable du football féminin à l’UEFA, a affirmé qu’il n’y aurait aucune exception à cette règle. « Pourquoi voudrions-nous préserver l’intégrité sportive du football masculin, mais pas celle du football féminin ? C’est hors de question », a-t-elle déclaré. « Dans n’importe quel sport, on veut préserver l’intégrité sportive, c’est la chose la plus importante. On observe une évolution vers la multipropriété des clubs dans le football féminin, et il est évident que ces propriétaires investissent beaucoup dans ce sport, ce qui est également important ; mais en même temps, lorsqu’il s’agit de participer à une compétition de football, il n’y aura pas d’approche différente ni d’exceptions. »
Reste à savoir si London City pourra concrétiser son ambition de Ligue des champions en cas de top 3 en WSL la saison prochaine. Selon ESPN, qui rapportait en mai que le club étudiait déjà des « solutions possibles », une issue favorable n’est pas exclue si les deux formations se qualifient.
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