Quant à la volonté affichée par Diani de se qualifier pour la Ligue des champions, c'est là que les choses deviennent un peu floues. Le règlement de l'UEFA stipule en effet que : « Aucune personne physique ou morale ne peut exercer un contrôle ou une influence sur plus d'un club participant à une compétition de clubs de l'UEFA. »

Chez les hommes, Crystal Palace s’attendait par exemple à disputer l’Europa League la saison dernière, mais a été rétrogradé en Ligue Europa Conférence car son principal actionnaire de l’époque, John Textor, détenait également une participation majoritaire à Lyon, qualifié pour la même compétition.

Interrogée en mai sur la propriété de plusieurs clubs, Nadine Kessler, responsable du football féminin à l’UEFA, a affirmé qu’il n’y aurait aucune exception à cette règle. « Pourquoi voudrions-nous préserver l’intégrité sportive du football masculin, mais pas celle du football féminin ? C’est hors de question », a-t-elle déclaré. « Dans n’importe quel sport, on veut préserver l’intégrité sportive, c’est la chose la plus importante. On observe une évolution vers la multipropriété des clubs dans le football féminin, et il est évident que ces propriétaires investissent beaucoup dans ce sport, ce qui est également important ; mais en même temps, lorsqu’il s’agit de participer à une compétition de football, il n’y aura pas d’approche différente ni d’exceptions. »

Reste à savoir si London City pourra concrétiser son ambition de Ligue des champions en cas de top 3 en WSL la saison prochaine. Selon ESPN, qui rapportait en mai que le club étudiait déjà des « solutions possibles », une issue favorable n’est pas exclue si les deux formations se qualifient.