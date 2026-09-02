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Gianluca Minchiotti

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Juventus, Zhegrova est toujours sur le marché : attention à l’Arabie saoudite d’ici dimanche

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E. Zhegrova

Pour le Kosovar, la Juventus reste dans l’attente d’offres officielles

L’avenir d’Edon Zhegrova reste à définir. L’ailier kosovar est entré dans le viseur d’Al-Ittihad, qui aurait effectué une première prise de renseignements pour connaître la disponibilité et l’évaluation du joueur. Aucune offre officielle pour l’instant, mais la Juventus a déjà fixé ses conditions.


Comme le rapporte TuttoJuve.com, la Juventus serait disposée à envisager un transfert uniquement en cas de proposition d’au moins 15 millions d’euros, un montant qui pourrait éventuellement être revu à la hausse grâce aux bonus. Un seuil qui permettrait de protéger l’investissement réalisé sur le joueur, recruté en provenance de Lille pour environ 14,3 millions d’euros, plus les frais annexes et les bonus, et qui est sous contrat jusqu’en 2030.

  • Pour cette raison, un simple prêt ne semble pas être une solution particulièrement appréciée par la Juventus. En revanche, un éventuel intérêt concret d’Al-Ittihad pourrait ouvrir la voie à un transfert définitif ou à une formule avec des garanties adéquates sur un futur achat.


    La situation reste donc en stand-by : le premier contact a eu lieu, désormais il faut mettre l’argent sur la table. Si le club saoudien venait à s’approcher des 15 millions, la Juventus serait prête à écouter sérieusement. Le marché en Arabie saoudite ferme le dimanche 6 septembre.


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