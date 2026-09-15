



Edon Zhegrova a répondu sur le terrain. Après un été durant lequel la Juventus avait également envisagé l’hypothèse de reléguer l’ailier kosovar à la marge du projet, le joueur né en 1999 a pris la lumière au Mapei Stadium avec un doublé qui a maintenu la Juventus dans le match jusqu’au bout, lors de cette rencontre finalement perdue 3-2 contre Sassuolo.





La décision de la Juventus cet été avait été racontée par Fabrizio Romano sur sa chaîne YouTube. Le club turinois avait envisagé la possibilité de trouver une solution sur le marché pour Zhegrova, mais aucune des pistes n’avait débouché sur un accord. La Lazio n’avait jamais été une option réellement concrète, l’Atalanta y avait réfléchi sans toutefois aller jusqu’à étudier concrètement la formule, tandis qu’avec l’Al-Ittihad aucun terrain d’entente n’avait été trouvé et le club saoudien avait choisi d’autres joueurs.





Zhegrova est donc resté à Turin. Une permanence qui avait toutefois conduit la Juventus à l’exclure également de la liste UEFA, convaincue de pouvoir quand même trouver une nouvelle destination au joueur dans les pays où le mercato était (et est encore, comme dans le cas de l’Arabie saoudite) ouvert. Au final, toutefois, le marché n’a produit aucune solution et le Kosovar est resté à la Juventus.