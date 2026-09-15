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Gianluca Minchiotti

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Juventus : Zhegrova a retrouvé des couleurs, mais il ne peut pas jouer en Ligue Europa et l’Atalanta y pense pour janvier

Juventus FC
Mercato
E. Zhegrova
Atalanta Bergame

Le Kosovar, auteur de deux buts avec Sassuolo, ne figure pas sur la liste de l’UEFA, et l’on reparle aussitôt du mercato


Edon Zhegrova a répondu sur le terrain. Après un été durant lequel la Juventus avait également envisagé l’hypothèse de reléguer l’ailier kosovar à la marge du projet, le joueur né en 1999 a pris la lumière au Mapei Stadium avec un doublé qui a maintenu la Juventus dans le match jusqu’au bout, lors de cette rencontre finalement perdue 3-2 contre Sassuolo.


La décision de la Juventus cet été avait été racontée par Fabrizio Romano sur sa chaîne YouTube. Le club turinois avait envisagé la possibilité de trouver une solution sur le marché pour Zhegrova, mais aucune des pistes n’avait débouché sur un accord. La Lazio n’avait jamais été une option réellement concrète, l’Atalanta y avait réfléchi sans toutefois aller jusqu’à étudier concrètement la formule, tandis qu’avec l’Al-Ittihad aucun terrain d’entente n’avait été trouvé et le club saoudien avait choisi d’autres joueurs.


Zhegrova est donc resté à Turin. Une permanence qui avait toutefois conduit la Juventus à l’exclure également de la liste UEFA, convaincue de pouvoir quand même trouver une nouvelle destination au joueur dans les pays où le mercato était (et est encore, comme dans le cas de l’Arabie saoudite) ouvert. Au final, toutefois, le marché n’a produit aucune solution et le Kosovar est resté à la Juventus.

  • La réponse vient du terrain

    Contre Sassuolo, Zhegrova est entré en seconde période à la place de Conceição et a immédiatement changé le visage de l’attaque de la Juventus. Vitesse, dribbles et efficacité : l’ailier a apporté à la Juventus ce qui avait manqué aux autres éléments offensifs. Son doublé a permis à la Juventus de revenir à deux reprises au score et a presque parachevé la remontée au Mapei Stadium. Le résultat final a toutefois souri à Sassuolo, vainqueur 3-2 grâce au but d’Adzic dans les dernières secondes du temps additionnel.


    Une performance qui a représenté la réponse la plus forte de Zhegrova à la situation vécue ces derniers mois, même si elle ne change rien concernant l’Europa League : le Kosovare a été écarté de la liste européenne de la Juventus par Luciano Spalletti et ne sera donc pas à disposition contre le NEC Nimègue pour les débuts de jeudi soir. En revanche, dimanche, il devrait débuter sur le banc, prêt à entrer en jeu contre l’Atalanta.


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  • L’Atalanta y pense encore

    L’Atalanta pourrait justement redevenir un acteur majeur dans le dossier de l’avenir de Zhegrova. Selon TuttoJuve.com, le club bergamasque continuerait à surveiller la situation en vue de janvieret envisagerait une opération sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Pour le moment, toutefois, aucun contact officiel ni aucune offre adressée à la Juventus n’ont été signalés. Il s’agit donc d’une piste encore embryonnaire, qui dépendra de la position des deux équipes sur le marché hivernal.


    L’été avait laissé Zhegrova dans une situation loin d’être claire. Le terrain, au contraire, a déjà donné un premier signal : face à Sassuolo, le Kosovar a montré de la qualité et du caractère, en inscrivant deux buts qui ont redonné à la Juventus un joueur qui semblait destiné à partir. Reste désormais à comprendre si ce doublé marquera le début d’une nouvelle histoire avec la Juventus ou seulement une vitrine en vue de janvier, la première option semblant, à ce jour, la plus probable. Dans une équipe qui a du mal à marquer, penser aujourd’hui pouvoir se priver d’un joueur qui semble s’être retrouvé, également sur le plan de l’efficacité devant le but, apparaît comme un choix dénué de sens pour la Juventus.

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