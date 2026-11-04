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Comment va Kenan Yildiz et, surtout, quand sera-t-il de retour sur le terrain à la disposition de la Juventus et de Luciano Spalletti ? Malgré les signes très encourageants de ces derniers jours, c’est le milieu offensif turc lui-même qui a répondu à cette question. Dimanche dernier, il a pris le temps de rencontrer les supporters du « Legends Club », avec lesquels il a assisté au match Juventus-Napoli. Il leur a confié que sa convalescence se passait bien, mais qu’il lui faudrait encore un peu de temps. Voici ses propos, relayés par la chaîne YouTube GJustjuve.