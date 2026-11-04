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Yildiz 2-1Getty Images
Emanuele Tramacere
Traduit par

Juventus : Yildiz évoque sa blessure : « Il faudra encore un peu de temps, mais ma récupération se passe bien »

Juventus FC
K. Yildiz

Le meneur de jeu turc a passé une journée avec les supporters du « legend club » et a évoqué son retour sur le terrain.

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Comment va Kenan Yildiz et, surtout, quand sera-t-il de retour sur le terrain à la disposition de la Juventus et de Luciano Spalletti ? Malgré les signes très encourageants de ces derniers jours, c’est le milieu offensif turc lui-même qui a répondu à cette question. Dimanche dernier, il a pris le temps de rencontrer les supporters du « Legends Club », avec lesquels il a assisté au match Juventus-Napoli. Il leur a confié que sa convalescence se passait bien, mais qu’il lui faudrait encore un peu de temps. Voici ses propos, relayés par la chaîne YouTube GJustjuve.

  • La Juventus pour Yildiz

    « Faire déjà partie des légendes ? Si je me reporte trois ans en arrière, je me dis que cela aurait été quelque chose de spécial. C’est une chose à laquelle tu penses, mais tu sais que, dans la vie, tout ne se passe pas toujours comme tu le voudrais. Alors tu restes positif et tu crois en toi. Donc oui, même à l’époque, je croyais qu’un jour j’arriverais ici. »

  • LA BLESSURE

    « Comment je vais ? Tout se passe bien, tout évolue dans le bon sens. Bien sûr, il faut du temps, mais la blessure guérit et j’espère donc revenir bientôt. Il faudra encore un peu de temps, mais bientôt tout ira bien. »

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