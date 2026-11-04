Comment va Kenan Yildiz et, surtout, quand reviendra-t-il sur le terrain à la disposition de la Juventus et de Luciano Spalletti ? Malgré les très bonnes impressions de ces derniers jours, c’est le meneur de jeu turc lui-même qui a répondu à cette question. Dimanche dernier, il a pris le temps d’échanger avec les supporters du « Legends Club », avec qui il a suivi le match Juventus-Napoli. Il leur a confié que sa récupération se passait bien, mais qu’il lui faudrait encore un peu de temps. Voici ses propos relayés par la chaîne YouTube GJustjuve.
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Juventus : Yildiz évoque sa blessure : « Il faudra encore un peu de temps, mais ma convalescence se passe bien »
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LA JUVE POUR YILDIZ
« Faire déjà partie des légendes ? Si je repense à il y a 3 ans, je me dis que cela aurait été quelque chose de spécial, une chose à laquelle on pense, mais on sait que, dans la vie, tout ne se passe pas toujours comme on le voudrait. Alors tu restes toujours positif et tu crois en toi. Donc oui, même à l’époque, je croyais que j’arriverais ici un jour. »
LA BLESSURE
« Comment je vais ? Tout va bien, tout se passe comme prévu. Bien sûr, il faut du temps, mais ma blessure guérit et j’espère donc revenir bientôt. Il faudra encore un peu de temps, mais bientôt tout ira bien. »
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