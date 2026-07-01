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Yildiz Juventus FiorentinaGetty Images
Gianluca Minchiotti

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Juventus : Yildiz et Ekhator battent un record en devenant les deux plus jeunes joueurs à atteindre 50 matchs en Serie A

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Serie A
K. Yildiz
J. Ekhator

Kenan Yildiz et Jeff Ekhator sont, selon les données d’Opta Paolo, les deux plus jeunes joueurs à avoir disputé au moins 50 matchs lors des deux dernières saisons de Serie A : Yildiz en totalise 71, toutes avec la Juventus, et Ekhator 54, toutes avec le Genoa.

  • À partir de la saison prochaine, Jeff Ekhator (né le 11/11/2006) et Kenan Yildiz (né le 04/05/2005) évolueront tous deux à la Juventus. Ce recrutement confirme la stratégie du club : miser sur les jeunes les plus prometteurs du championnat.


    La Juventus a déboursé 18 millions d’euros, bonus compris (16 + 2), plus le transfert de David Puczka, estimé à 5 millions, vers le Genoa.




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