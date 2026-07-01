Juventus : Yildiz et Ekhator battent un record en devenant les deux plus jeunes joueurs à atteindre 50 matchs en Serie A

À partir de la saison prochaine, Jeff Ekhator (né le 11/11/2006) et Kenan Yildiz (né le 04/05/2005) évolueront tous deux à la Juventus. Ce recrutement confirme la stratégie du club : miser sur les jeunes les plus prometteurs du championnat.





La Juventus a déboursé 18 millions d’euros, bonus compris (16 + 2), plus le transfert de David Puczka, estimé à 5 millions, vers le Genoa.











