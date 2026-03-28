Juventus-Vlahovic : son père s'est rendu en Italie ; dernières nouvelles concernant la prolongation de contrat, une nouvelle rencontre s'impose

L'attente n'est pas terminée et, bien au contraire, elle s'enrichit de nouveaux détails importants. L'histoire d'amour entre la Juventus et Dusan Vlahovic pourrait bien reprendre de plus belle et se poursuivre, mais pour passer de la théorie à la pratique, il faudra mettre noir sur blanc une proposition qui convienne à toutes les parties prenantes de cette négociation.





Et non, il n'y a pas que l'attaquant serbe et le club bianconero, mais les agents et le père du joueur jouent également un rôle actif dans cette affaire, ce dernier ayant d'ailleurs rendu visite à son fils en Italie ces derniers jours. Que manque-t-il donc pour conclure l'affaire ?



