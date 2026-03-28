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Emanuele Tramacere

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Juventus-Vlahovic : son père s'est rendu en Italie ; dernières nouvelles concernant la prolongation de contrat, une nouvelle rencontre s'impose

Juventus
D. Vlahovic
Mercato

Les négociations en vue du renouvellement n'ont pas encore vraiment commencé.

L'attente n'est pas terminée et, bien au contraire, elle s'enrichit de nouveaux détails importants. L'histoire d'amour entre la Juventus et Dusan Vlahovic pourrait bien reprendre de plus belle et se poursuivre, mais pour passer de la théorie à la pratique, il faudra mettre noir sur blanc une proposition qui convienne à toutes les parties prenantes de cette négociation.


Et non, il n'y a pas que l'attaquant serbe et le club bianconero, mais les agents et le père du joueur jouent également un rôle actif dans cette affaire, ce dernier ayant d'ailleurs rendu visite à son fils en Italie ces derniers jours. Que manque-t-il donc pour conclure l'affaire ?


  • LE PÈRE ÉTAIT EN ITALIE, PAS COMOLLI

    Ces derniers jours, Milos Vlahovic, le père de l'attaquant né en 2000, s'est rendu en Italie et à Turin, où il a rendu visite à son fils Dusan. Cette visite à domicile n'a toutefois pas donné lieu à une rencontre avec la Juventus, car Damien Comolli n'était pas présent en ville à ce moment-là, étant occupé à l'étranger par des sessions de recrutement et des événements internationaux liés notamment à l'ancienne ECA.

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  • IL FAUT ORGANISER UNE NOUVELLE RÉUNION

    La question du renouvellement n'a donc été abordée qu'au sein du cercle familial et, par conséquent, une nouvelle rencontre avec la Juventus sera nécessaire, probablement d'ici Pâques, afin de tenter de s'asseoir autour d'une table pour transformer les chiffres et les détails évoqués ces derniers jours en une offre officielle.

  • LES CHIFFRES ET LA DURÉE

    La Juventus ne veut pas et ne peut pas aller au-delà du salaire garanti à Kenan Yildiz lors de sa dernière prolongation de contrat. Si Vlahovic accepte, il devra se contenter de 6 à 7 millions d'euros nets par saison (environ la moitié de ce qu'il touche cette année). De son côté, l'entourage du joueur demande, pour accepter cette réduction, une prime à la signature importante. Tout le monde est toutefois d'accord sur la durée du nouveau contrat, qui ne sera plus de cinq ans, mais de trois ans maximum avec une option éventuelle en faveur du club.

  • SPALLETTI ET LE MANQUE D'ALTERNATIVES

    Pour l'instant, Vlahovic a mis toute autre discussion en suspens ; il se sent bien à la Juventus et l'entretien qu'il a eu avec Luciano Spalletti, qui lui a garanti une place centrale renouvelée dans son attaque, l'a convaincu de rouvrir la porte à une prolongation de contrat. D'autre part, les discussions entamées par ses agents avec Barcelone et des clubs de Premier League n'ont jamais abouti, et seul le Milan a maintenu un canal de communication ouvert sans toutefois jamais faire de véritable proposition pour l'arracher aux Bianconeri. L'absence de véritables alternatives pourrait donc aider Comolli et Chiellini dans cette affaire. Et la prolongation du Serbe permettrait en outre de réorienter le budget, dans le cadre d'une campagne de recrutement aussi compliquée que celle qui s'annonce pour l'été prochain, vers d'autres secteurs.



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