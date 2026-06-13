Juventus-Vlahovic : le dossier pourrait être rouvert ! La position du club, l'inconnue Carnevali, l'impulsion de Spalletti

Après le changement à la tête de la Juventus, marqué par le départ de Damien Comolli et l’arrivée de Giovanni Carnevali, se pose laquestion de l’impact sur l’avenir de Dusan Vlahovic. Selon La Gazzetta dello Sport, ce remaniement inattendu pourrait, de manière spectaculaire, rapprocher l’attaquant serbe de la Vieille Dame.





L’attaquant serbe a toujours privilégié le clubturinois, malgré la nécessité de réduire ses prétentions financières, mais, au moment crucial des négociations entre son père et l’ancien directeur général,les parties avaient buté sur des divergences difficiles à surmonter. Désormais, la donne change.



