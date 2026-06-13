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Gianluca Minchiotti

Traduit par

Juventus-Vlahovic : le dossier pourrait être rouvert ! La position du club, l'inconnue Carnevali, l'impulsion de Spalletti

Juventus FC
Mercato
D. Vlahovic

Depuis l’arrivée du nouveau PDG Carnevali, la piste menant à une prolongation du contrat du joueur serbe semble de nouveau envisageable.

Après le changement à la tête de la Juventus, marqué par le départ de Damien Comolli et l’arrivée de Giovanni Carnevali, se pose laquestion de l’impact sur l’avenir de Dusan Vlahovic. Selon La Gazzetta dello Sport, ce remaniement inattendu pourrait, de manière spectaculaire, rapprocher l’attaquant serbe de la Vieille Dame.


L’attaquant serbe a toujours privilégié le clubturinois, malgré la nécessité de réduire ses prétentions financières, mais, au moment crucial des négociations entre son père et l’ancien directeur général,les parties avaient buté sur des divergences difficiles à surmonter. Désormais, la donne change.


  • LES STATISTIQUES

    Comolli proposait à Vlahovic un salaire nettement inférieur à celui perçu lors de sa dernière année de contrat, prime de fidélité de 4 millions comprise, portant le total à 8 millions. Le joueur serbe réclamait un salaire aligné sur ses émoluments récents, mais la direction lui proposait une baisse significative, à un niveau inférieur à celui du numéro 10, Yildiz, fraîchement prolongé à 6 millions par saison. Selon la Gazzetta, l’écart entre les 5 millions proposés et les 8 millions demandés pourrait toutefois se réduire grâce à l’introduction de primes liées à des objectifs individuels et collectifs. L’issue des discussions dépendra de la marge de manœuvre du nouveau directeur général, qui devra tout de même respecter le budget, à l’instar de son prédécesseur. Carnevali ne devrait pas s’éloigner des orientations fixées par Comolli, mais il pourrait apporter une touche de souplesse supplémentairedans lanégociation.



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  • FERRERO, CHIELLINI ET LA LIGNE DIRECTRICE DU CLUB

    Selon toute vraisemblance, c’est la ligne dure imposée par la direction, et non seulement la fermeté de Comolli, qui a fait échouer lesnégociations il y a dix jours. Preuve en est : c’est le président Gianluca Ferrero, épaulé par le directeur de la stratégie footballistique Giorgio Chiellini, qui a officialisé l’impasse le lendemain, tandis que Comolli restait en retrait. Ferrero avait alors commenté : « Des exigences légitimes mais excessives. À ces niveaux de salaire, le marché des joueurs s’élargit. » Chiellini avait ajouté : « Je suis sincèrement désolé, il s’est battu pour la Juve jusqu’au bout. C’est quelqu’un de sérieux. À ces conditions, Vlahovic ne restera pas en Italie, mais il est tout à fait légitime qu’il cherche un autre type de contrat. »


  • LE RÔLE DE SPALLETTI

    Au-delà des aspects financiers, Luciano Spalletti continue de plaider pour la réouverture du dossier Vlahovic. L’entraîneur souhaite conserver l’attaquant, qu’il juge parfaitement adapté à son système de jeu. Vlahovic, de son côté, porte Spalletti en haute estime et sait qu’une collaboration avec lui peut encore affiner sa palette technique et tactique. Pour un poste aussi stratégique, Spalletti veut s’appuyer sur une valeur sûre.